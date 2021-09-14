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Около 250 больниц в Украине готовы лечить пациентов с COVID-19, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Около 250 больниц в Украине готовы лечить пациентов с COVID-19, - Кузин

На сегодняшний день около 250 больниц по всей стране готовы оказывать услуги пациентам с коронавирусом.

Об этом главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин заявил в интервью LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас законтрактовано около 250 больниц, готовых оказывать услуги пациентам с ковидом. Они разделены на первую и вторую волны реагирования. На первую волну готовы почти 39 тысяч коек, из которых 96% с кислородом. Около 3 тысяч коек - реанимационные. На вторую волну реагирования в каждой области дополнительно определены 2-3 больницы. Сейчас на стационарную помощь пациентам есть 11,8 млрд грн", - отметил Кузин.

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Он также добавил, что Украина обновила стандарты лечения в соответствии с рекомендациями ВОЗ, Европейского бюро CDС и американского CDC. Последнее обновление было 8 сентября.

"Закупили специализированное оборудование. Закрыта потребность в компьютерных томографах, которые распределены на опорные больницы - 161 аппарат. В рамках субвенции закупили 146 рентген-аппаратов, чтобы закрыть потребность опорных больниц. В соответствии с потребностью 2020 года, сейчас в этом оборудовании потребность опорных больниц закрыта полностью. Они полностью соответствуют требованиям Национальной службы здоровья"- сообщил главный санврач.

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всех кто не вакцинировался в больницу не брать..
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14.09.2021 11:13 Ответить
вся беда в том, что молодых рабочих в Украине нет, все, кто что-то может, уехали.
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14.09.2021 11:24 Ответить
та да, ща щеки как надуют...
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14.09.2021 11:39 Ответить
Ти вже конституцію нагнув? Готовий перед трибуналом дати відповідь за вислів?
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14.09.2021 11:51 Ответить
Цікаво скільки залишилось лікарень взагалі.
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14.09.2021 11:53 Ответить
 
 