Около 250 больниц в Украине готовы лечить пациентов с COVID-19, - Кузин

На сегодняшний день около 250 больниц по всей стране готовы оказывать услуги пациентам с коронавирусом.

Об этом главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин заявил в интервью LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас законтрактовано около 250 больниц, готовых оказывать услуги пациентам с ковидом. Они разделены на первую и вторую волны реагирования. На первую волну готовы почти 39 тысяч коек, из которых 96% с кислородом. Около 3 тысяч коек - реанимационные. На вторую волну реагирования в каждой области дополнительно определены 2-3 больницы. Сейчас на стационарную помощь пациентам есть 11,8 млрд грн", - отметил Кузин.

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Он также добавил, что Украина обновила стандарты лечения в соответствии с рекомендациями ВОЗ, Европейского бюро CDС и американского CDC. Последнее обновление было 8 сентября.

"Закупили специализированное оборудование. Закрыта потребность в компьютерных томографах, которые распределены на опорные больницы - 161 аппарат. В рамках субвенции закупили 146 рентген-аппаратов, чтобы закрыть потребность опорных больниц. В соответствии с потребностью 2020 года, сейчас в этом оборудовании потребность опорных больниц закрыта полностью. Они полностью соответствуют требованиям Национальной службы здоровья"- сообщил главный санврач.

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