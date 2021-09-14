Сегодня коэффициент выявления COVID-случаев является критическим. Ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, - Кузин
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министерство здравоохранения Украины обеспокоено коэффициентом выявления COVID-случаев. Говорят, что он сегодня является критическим.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач Игорь Кузин заявил в интервью изданию "Лига.net".
"Среди многих показателей, которые у нас используют в рамках адаптивного карантина, есть один, который вызывает наибольшее беспокойство, - коэффициент выявления случаев инфицирования. Сейчас он является критическим", - сообщил Кузин.
По его словам, в соответствии с требованиями ВОЗ и Европейского центра контроля и профилактики болезней, Украина должна удерживать этот показатель на уровне 3%.
"Но сейчас только 3 из 25 регионов могут удерживать его на этой отметке. Большинство регионов уже перешли отметку в 3%, мы постепенно приближаемся к 5%", - сообщил главный санитарный врач.
Это означает, считает Кузин, что в этих регионах, скорее всего, ситуация будет ухудшаться и надо обеспечивать довольно жесткий контроль за отслеживанием контактных случаев.
Пожалуйста, подождите...
"а вот вас придется лечить в больницах за счет налогоплательщиков." - то есть за мой счет?
"что это за вакцина такая, бесполезная?" Нет милый мой, лечить тебя будут за мой счет. Так как я вакцинирован двумя дозами и значит имею право даже в случае необходимости на лечение. А вот такие как ты с шапочками из фольги не имеете права обращаться к врачам так как по вашему же мнению коронавируса не существует, это все заговоро и болезнь легче гриппа. И значит обращаться к врачам просто не надо.
"Так что попробуй эволюционировать и научится читать." - Вот и я о том. Читать не умеете, а туда-же...
Вот где Вы прочитали, что я "с шапочками из фольги не имеете права обращаться к врачам так как по вашему же мнению коронавируса не существует, это все заговоро и болезнь легче гриппа. И значит обращаться к врачам просто не надо."?
- сам придумал, сам ответил и дает советы "космической глупости"
"раз выступаешь против вакцинации" - откуда Вы это взяли? У меня есть все вакцины, эффективность которых доказана, и по которым производитель несет ответственность.
"....
- Что читаем?
- Логику
- А что это значит?
- Ну, покажу на примере. Спички у тебя есть?
- Неа...
- Хм... Тогда ты пид...с."
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