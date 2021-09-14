РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6642 посетителя онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
4 179 19
карантин (16730) Игорь Кузин (282) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Сегодня коэффициент выявления COVID-случаев является критическим. Ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Сегодня коэффициент выявления COVID-случаев является критическим. Ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, - Кузин

Министерство здравоохранения Украины обеспокоено коэффициентом выявления COVID-случаев. Говорят, что он сегодня является критическим.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач Игорь Кузин заявил в интервью изданию "Лига.net".

"Среди многих показателей, которые у нас используют в рамках адаптивного карантина, есть один, который вызывает наибольшее беспокойство, - коэффициент выявления случаев инфицирования. Сейчас он является критическим", - сообщил Кузин.

По его словам, в соответствии с требованиями ВОЗ и Европейского центра контроля и профилактики болезней, Украина должна удерживать этот показатель на уровне 3%.

"Но сейчас только 3 из 25 регионов могут удерживать его на этой отметке. Большинство регионов уже перешли отметку в 3%, мы постепенно приближаемся к 5%", - сообщил главный санитарный врач.

Это означает, считает Кузин, что в этих регионах, скорее всего, ситуация будет ухудшаться и надо обеспечивать довольно жесткий контроль за отслеживанием контактных случаев.

Читайте также: Ухудшение эпидситуации в Украине - не показатель начала третьей волны пандемии, - Кузин

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Как только тема предательства осла начинает снова обсуждаться, так ситуация с ковидом резко ухудшается. Надо чтобы американские учёные изучили этот феномен.
показать весь комментарий
14.09.2021 10:32
+5
Затем, что вакцинированные тоже могут заболеть, а значит носить маски надо. Только такие как ты забывают, что вакцинированные скорее всего даже не заметят, что заболели, а вот вас придется лечить в больницах за счет налогоплательщиков.
показать весь комментарий
14.09.2021 10:41
+5
"что это за вакцина такая, бесполезная?" Если бы у тебя был мозг, то ты смог бы поискать информацию, почитать и осмыслить, что главная задача вакцин это снижение тяжелых случаев и тут они как раз очень эффективны. Та же вакцина от гриппа дает только 55-60% защиты от болезни, но 90% от тяжелого течения. Так что попробуй эволюционировать и научится читать.

"что это за вакцина такая, бесполезная?" Нет милый мой, лечить тебя будут за мой счет. Так как я вакцинирован двумя дозами и значит имею право даже в случае необходимости на лечение. А вот такие как ты с шапочками из фольги не имеете права обращаться к врачам так как по вашему же мнению коронавируса не существует, это все заговоро и болезнь легче гриппа. И значит обращаться к врачам просто не надо.
показать весь комментарий
14.09.2021 11:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та всі ж без масок ходять. Вже забули про корону. А вона чекає. Як і кацапія..
показать весь комментарий
14.09.2021 10:14 Ответить
Рекордными шагами идет вакцинация по всей стране. Зачем маски вакцинированным?
показать весь комментарий
14.09.2021 10:19 Ответить
Затем, что вакцинированные тоже могут заболеть, а значит носить маски надо. Только такие как ты забывают, что вакцинированные скорее всего даже не заметят, что заболели, а вот вас придется лечить в больницах за счет налогоплательщиков.
показать весь комментарий
14.09.2021 10:41 Ответить
" вакцинированные тоже могут заболеть" - что это за вакцина такая, бесполезная?

"а вот вас придется лечить в больницах за счет налогоплательщиков." - то есть за мой счет?
показать весь комментарий
14.09.2021 11:11 Ответить
"что это за вакцина такая, бесполезная?" Если бы у тебя был мозг, то ты смог бы поискать информацию, почитать и осмыслить, что главная задача вакцин это снижение тяжелых случаев и тут они как раз очень эффективны. Та же вакцина от гриппа дает только 55-60% защиты от болезни, но 90% от тяжелого течения. Так что попробуй эволюционировать и научится читать.

"что это за вакцина такая, бесполезная?" Нет милый мой, лечить тебя будут за мой счет. Так как я вакцинирован двумя дозами и значит имею право даже в случае необходимости на лечение. А вот такие как ты с шапочками из фольги не имеете права обращаться к врачам так как по вашему же мнению коронавируса не существует, это все заговоро и болезнь легче гриппа. И значит обращаться к врачам просто не надо.
показать весь комментарий
14.09.2021 11:14 Ответить
"что главная задача вакцин это снижение тяжелых случаев" - спасибо, просветили.

"Так что попробуй эволюционировать и научится читать." - Вот и я о том. Читать не умеете, а туда-же...

Вот где Вы прочитали, что я "с шапочками из фольги не имеете права обращаться к врачам так как по вашему же мнению коронавируса не существует, это все заговоро и болезнь легче гриппа. И значит обращаться к врачам просто не надо."?

- сам придумал, сам ответил и дает советы "космической глупости"
показать весь комментарий
14.09.2021 11:38 Ответить
раз выступаешь против вакцинации, значит веришь в антиваксовские бредни про заговор и все остальные фейки. А значит и шапочку пора носить.
показать весь комментарий
14.09.2021 12:10 Ответить
"У меня железная логика и иллюзорные поводы для ее применения."

"раз выступаешь против вакцинации" - откуда Вы это взяли? У меня есть все вакцины, эффективность которых доказана, и по которым производитель несет ответственность.

"....

- Что читаем?

- Логику
- А что это значит?
- Ну, покажу на примере. Спички у тебя есть?
- Неа...
- Хм... Тогда ты пид...с."
показать весь комментарий
14.09.2021 12:44 Ответить
Понятно... решил съехать путем словесной эквилибристики... шел бы ты мальчик прямо ad mentulam
показать весь комментарий
14.09.2021 12:47 Ответить
Люди по инерции одеваются в шортики и маечки, когда на улице +10-15 градусов. Ну и маски конечно...
показать весь комментарий
14.09.2021 10:20 Ответить
Ось так !?

...
показать весь комментарий
14.09.2021 10:22 Ответить
Снова перегруз отчетливый, с Кузиным. Потому- перерыв необходим. Хотя бы на часок-другой. Надеюсь, этого вакцанутого, после обеда, на Цензоре станет таки меньше.
показать весь комментарий
14.09.2021 10:17 Ответить
Как только тема предательства осла начинает снова обсуждаться, так ситуация с ковидом резко ухудшается. Надо чтобы американские учёные изучили этот феномен.
показать весь комментарий
14.09.2021 10:32 Ответить
Им некогда. У них самих рост заболеваемости. Наверное из-за предательства осла...
показать весь комментарий
14.09.2021 10:47 Ответить
Кузя-цуцик санітарний зеленої блювоти. Цікаво куди ти білі доріжки собі запихуєш?
показать весь комментарий
14.09.2021 10:49 Ответить
удивительнім образом летом все біло зеленім..
показать весь комментарий
14.09.2021 10:55 Ответить
Так маски жыж все носили, никто на пляжах и в парках не скучивался, все сидели по домам на локдауне
показать весь комментарий
14.09.2021 10:58 Ответить
А у нас летом локдаун был?
показать весь комментарий
14.09.2021 11:03 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2021 11:08 Ответить
 
 