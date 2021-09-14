Сьогодні коефіцієнт виявлення COVID-випадків є критичним. Ситуація із захворюваністю погіршуватиметься, - Кузін
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МОЗ України стурбоване коефіцієнтом виявлення COVID-випадків. Кажуть, що він сьогодні є критичним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар Ігор Кузін заявив в інтерв'ю виданню "Ліга.net".
"Серед багатьох показників, які в нас використовують у межах адаптивного карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, – коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Зараз він є критичним", - повідомив Кузін.
За його словами, відповідно до вимог ВООЗ та Європейського центру контролю і профілактики хвороб, Україна має утримувати цей показник на рівні 3%.
"Але зараз лише 3 із 25 регіонів можуть утримувати його на цій позначці. Більшість регіонів вже перейшла позначку в 3%, ми поступово наближаємося до 5%", - повідомив головний санітарний лікар.
Це означає, вважає Кузін, що в цих регіонах, найімовірніше, ситуація буде погіршуватися і треба забезпечувати доволі жорсткий контроль за відстеженням контактних випадків.
Будь ласка, зачекайте...
"а вот вас придется лечить в больницах за счет налогоплательщиков." - то есть за мой счет?
"что это за вакцина такая, бесполезная?" Нет милый мой, лечить тебя будут за мой счет. Так как я вакцинирован двумя дозами и значит имею право даже в случае необходимости на лечение. А вот такие как ты с шапочками из фольги не имеете права обращаться к врачам так как по вашему же мнению коронавируса не существует, это все заговоро и болезнь легче гриппа. И значит обращаться к врачам просто не надо.
"Так что попробуй эволюционировать и научится читать." - Вот и я о том. Читать не умеете, а туда-же...
Вот где Вы прочитали, что я "с шапочками из фольги не имеете права обращаться к врачам так как по вашему же мнению коронавируса не существует, это все заговоро и болезнь легче гриппа. И значит обращаться к врачам просто не надо."?
- сам придумал, сам ответил и дает советы "космической глупости"
"раз выступаешь против вакцинации" - откуда Вы это взяли? У меня есть все вакцины, эффективность которых доказана, и по которым производитель несет ответственность.
"....
- Что читаем?
- Логику
- А что это значит?
- Ну, покажу на примере. Спички у тебя есть?
- Неа...
- Хм... Тогда ты пид...с."
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