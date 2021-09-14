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Сьогодні коефіцієнт виявлення COVID-випадків є критичним. Ситуація із захворюваністю погіршуватиметься, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Сьогодні коефіцієнт виявлення COVID-випадків є критичним. Ситуація із захворюваністю погіршуватиметься, - Кузін

МОЗ України стурбоване коефіцієнтом виявлення COVID-випадків. Кажуть, що він сьогодні є критичним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар Ігор Кузін заявив в інтерв'ю виданню "Ліга.net".

"Серед багатьох показників, які в нас використовують у межах адаптивного карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, – коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Зараз він є критичним", - повідомив Кузін.

За його словами, відповідно до вимог ВООЗ та Європейського центру контролю і профілактики хвороб, Україна має утримувати цей показник на рівні 3%.

"Але зараз лише 3 із 25 регіонів можуть утримувати його на цій позначці. Більшість регіонів вже перейшла позначку в 3%, ми поступово наближаємося до 5%", - повідомив головний санітарний лікар.

Це означає, вважає Кузін, що в цих регіонах, найімовірніше, ситуація буде погіршуватися і треба забезпечувати доволі жорсткий контроль за відстеженням контактних випадків.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Как только тема предательства осла начинает снова обсуждаться, так ситуация с ковидом резко ухудшается. Надо чтобы американские учёные изучили этот феномен.
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14.09.2021 10:32
+5
Затем, что вакцинированные тоже могут заболеть, а значит носить маски надо. Только такие как ты забывают, что вакцинированные скорее всего даже не заметят, что заболели, а вот вас придется лечить в больницах за счет налогоплательщиков.
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14.09.2021 10:41
+5
"что это за вакцина такая, бесполезная?" Если бы у тебя был мозг, то ты смог бы поискать информацию, почитать и осмыслить, что главная задача вакцин это снижение тяжелых случаев и тут они как раз очень эффективны. Та же вакцина от гриппа дает только 55-60% защиты от болезни, но 90% от тяжелого течения. Так что попробуй эволюционировать и научится читать.

"что это за вакцина такая, бесполезная?" Нет милый мой, лечить тебя будут за мой счет. Так как я вакцинирован двумя дозами и значит имею право даже в случае необходимости на лечение. А вот такие как ты с шапочками из фольги не имеете права обращаться к врачам так как по вашему же мнению коронавируса не существует, это все заговоро и болезнь легче гриппа. И значит обращаться к врачам просто не надо.
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14.09.2021 11:14
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Та всі ж без масок ходять. Вже забули про корону. А вона чекає. Як і кацапія..
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14.09.2021 10:14 Відповісти
Рекордными шагами идет вакцинация по всей стране. Зачем маски вакцинированным?
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14.09.2021 10:19 Відповісти
Затем, что вакцинированные тоже могут заболеть, а значит носить маски надо. Только такие как ты забывают, что вакцинированные скорее всего даже не заметят, что заболели, а вот вас придется лечить в больницах за счет налогоплательщиков.
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14.09.2021 10:41 Відповісти
" вакцинированные тоже могут заболеть" - что это за вакцина такая, бесполезная?

"а вот вас придется лечить в больницах за счет налогоплательщиков." - то есть за мой счет?
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14.09.2021 11:11 Відповісти
"что это за вакцина такая, бесполезная?" Если бы у тебя был мозг, то ты смог бы поискать информацию, почитать и осмыслить, что главная задача вакцин это снижение тяжелых случаев и тут они как раз очень эффективны. Та же вакцина от гриппа дает только 55-60% защиты от болезни, но 90% от тяжелого течения. Так что попробуй эволюционировать и научится читать.

"что это за вакцина такая, бесполезная?" Нет милый мой, лечить тебя будут за мой счет. Так как я вакцинирован двумя дозами и значит имею право даже в случае необходимости на лечение. А вот такие как ты с шапочками из фольги не имеете права обращаться к врачам так как по вашему же мнению коронавируса не существует, это все заговоро и болезнь легче гриппа. И значит обращаться к врачам просто не надо.
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14.09.2021 11:14 Відповісти
"что главная задача вакцин это снижение тяжелых случаев" - спасибо, просветили.

"Так что попробуй эволюционировать и научится читать." - Вот и я о том. Читать не умеете, а туда-же...

Вот где Вы прочитали, что я "с шапочками из фольги не имеете права обращаться к врачам так как по вашему же мнению коронавируса не существует, это все заговоро и болезнь легче гриппа. И значит обращаться к врачам просто не надо."?

- сам придумал, сам ответил и дает советы "космической глупости"
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14.09.2021 11:38 Відповісти
раз выступаешь против вакцинации, значит веришь в антиваксовские бредни про заговор и все остальные фейки. А значит и шапочку пора носить.
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14.09.2021 12:10 Відповісти
"У меня железная логика и иллюзорные поводы для ее применения."

"раз выступаешь против вакцинации" - откуда Вы это взяли? У меня есть все вакцины, эффективность которых доказана, и по которым производитель несет ответственность.

"....

- Что читаем?

- Логику
- А что это значит?
- Ну, покажу на примере. Спички у тебя есть?
- Неа...
- Хм... Тогда ты пид...с."
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14.09.2021 12:44 Відповісти
Понятно... решил съехать путем словесной эквилибристики... шел бы ты мальчик прямо ad mentulam
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14.09.2021 12:47 Відповісти
Люди по инерции одеваются в шортики и маечки, когда на улице +10-15 градусов. Ну и маски конечно...
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14.09.2021 10:20 Відповісти
Ось так !?

...
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14.09.2021 10:22 Відповісти
Снова перегруз отчетливый, с Кузиным. Потому- перерыв необходим. Хотя бы на часок-другой. Надеюсь, этого вакцанутого, после обеда, на Цензоре станет таки меньше.
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14.09.2021 10:17 Відповісти
Как только тема предательства осла начинает снова обсуждаться, так ситуация с ковидом резко ухудшается. Надо чтобы американские учёные изучили этот феномен.
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14.09.2021 10:32 Відповісти
Им некогда. У них самих рост заболеваемости. Наверное из-за предательства осла...
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14.09.2021 10:47 Відповісти
Кузя-цуцик санітарний зеленої блювоти. Цікаво куди ти білі доріжки собі запихуєш?
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14.09.2021 10:49 Відповісти
удивительнім образом летом все біло зеленім..
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14.09.2021 10:55 Відповісти
Так маски жыж все носили, никто на пляжах и в парках не скучивался, все сидели по домам на локдауне
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14.09.2021 10:58 Відповісти
А у нас летом локдаун был?
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14.09.2021 11:03 Відповісти
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14.09.2021 11:08 Відповісти
 
 