Сьогодні коефіцієнт виявлення COVID-випадків є критичним. Ситуація із захворюваністю погіршуватиметься, - Кузін

МОЗ України стурбоване коефіцієнтом виявлення COVID-випадків. Кажуть, що він сьогодні є критичним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар Ігор Кузін заявив в інтерв'ю виданню "Ліга.net".

"Серед багатьох показників, які в нас використовують у межах адаптивного карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, – коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Зараз він є критичним", - повідомив Кузін.

За його словами, відповідно до вимог ВООЗ та Європейського центру контролю і профілактики хвороб, Україна має утримувати цей показник на рівні 3%.

"Але зараз лише 3 із 25 регіонів можуть утримувати його на цій позначці. Більшість регіонів вже перейшла позначку в 3%, ми поступово наближаємося до 5%", - повідомив головний санітарний лікар.

Це означає, вважає Кузін, що в цих регіонах, найімовірніше, ситуація буде погіршуватися і треба забезпечувати доволі жорсткий контроль за відстеженням контактних випадків.

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