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Новини Політика України
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держбюджет (907) заробітна плата (1015) МВС (2875) Нацполіція (13911) Правоохоронні органи (2608) патрульна поліція (1396) Монастирський (370) Клименко Ігор (358)

МВС вимагатиме в держбюджеті підвищення заробітної плати поліцейським, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МВС вимагатиме в держбюджеті підвищення заробітної плати поліцейським, - Монастирський

Очільник МВС Денис Монастирський заявив, що міністерство вимагатиме в держбюджеті підвищення заробітної плати поліцейським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Низька заробітна плата - один із чинників, який змушує офіцерів міняти роботу. Його необхідно переглядати в контексті бюджетного процесу, який зараз триває. Це важливе питання безпеки і довіри громадян", - підкреслив очільник МВС.

Монастирський зазначив, що загалом у Нацполіції зарплати коригуються в межах 12-16 тисяч, з надбавками і виплатами за вислугу років. Для районних центрів, сільських громад - це мінімально можливо, але якщо це поліцейський офіцер громади, який відповідає за кілька сіл і населених пунктів, де він працює, - це мало. У містах це фактично не витримує конкуренції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейський понад три роки не ходив на роботу, але отримував зарплату і премії, - прокуратура Києва. ФОТО

Глава Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що мінімальне грошове утримання в Національній поліції - 12 000 гривень, а середня заробітна плата - 13 000 гривень. Поліцейським офіцерам громади поки виплачують до 14 000 гривень.

"Елементарний набір соціальних потреб, який зараз є у поліцейського, на нашу думку, не дотримується. Також проблемним залишається питання якості підбору персоналу на посади в Національній поліції. Ми стикаємося з проблемою – чи піде висококваліфікований фахівець, юрист, на службу в поліцію за таку зарплату? Це питання конкуренції", - підкреслив він.
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Топ коментарі
+10
"Элементарный набор социальных потребностей, который сейчас у полицейского, по нашему мнению, не соблюдается."

А у учтелей и врачей соблюдается?
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14.09.2021 16:41
+5
А не пробував Монастирський піти по іншому шляху - зменшення кількості поліцаїв,і тим самим збільшення якості і відповідно зарплати...А то на якесь незначне ДТП приїзджає їх три-п"ять екіпажів і стоять,дивляться з тупим виразом обличчя...Або ганяються годинами десятком екіпажів за якимсь п"яним пацаном,при цьому нерідко застрілюючи насмерть невинних...
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14.09.2021 16:49
+2
а мы требуем нормального несения службы, а то то спят в машинах, то урны воруют, то н7аркоту продают...
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14.09.2021 18:29
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За что им такие привелегии ?
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14.09.2021 16:40 Відповісти
Потому что так зубожили мусорища, что урны крадут

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14.09.2021 16:43 Відповісти
"Элементарный набор социальных потребностей, который сейчас у полицейского, по нашему мнению, не соблюдается."

А у учтелей и врачей соблюдается?
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14.09.2021 16:41 Відповісти
А не пробував Монастирський піти по іншому шляху - зменшення кількості поліцаїв,і тим самим збільшення якості і відповідно зарплати...А то на якесь незначне ДТП приїзджає їх три-п"ять екіпажів і стоять,дивляться з тупим виразом обличчя...Або ганяються годинами десятком екіпажів за якимсь п"яним пацаном,при цьому нерідко застрілюючи насмерть невинних...
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14.09.2021 16:49 Відповісти
1000 у о для патрульного це справедлива ціна.
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14.09.2021 16:55 Відповісти
3000!.... кто больше!!!
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14.09.2021 17:28 Відповісти
Сравните время приезда патрульного на вызов в 2015 году и сейчас. Кстати, такая же проблема есть и в Грузии.
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15.09.2021 09:11 Відповісти
что мешает патрульному переехать в штаты?)))
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15.09.2021 03:41 Відповісти
А почему Монастырский НЕ СООБЩАЕТ что вся полиция страны не платит ПДФО (податок на доходы физичных осиб с зарплаты) ?? А это 18 %. Так что пусть к минимальному денежному содержанию 12 000 грн добавит 2 160 грн! И что выходит ???
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14.09.2021 16:55 Відповісти
А виходить, що пішов він нафуй, з своїми захцянками!
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14.09.2021 16:59 Відповісти
Така херня буде вічною.

Пора розділити поліцію на місцеву і загальнодержавну. І нехай голови ОТГ думають як і скільки їм платити.

Начальника місцевої ВИБИРАТИ!, А не назначади!
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14.09.2021 16:58 Відповісти
1% справ мвс з вироками. Ти хворий, зєчмо?
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14.09.2021 17:26 Відповісти
Все это хорошо! Только вопрос один. Кто наполнять бюджет будет? Что-то 95 Квартал и Сваты не очень спешат. И непонятно кто сейчас на передовой полицаи или ВСУ?С прошлого бюджета Авакян выдоил все, что можно, даже с ковидного фонда сняли, этот по тому же сценарию решил. А деньги где Зин?
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14.09.2021 17:35 Відповісти
Висококваліфікований юрист туди і за 1000 не піде. І за 2000 також не піде. Просто тому що у висококваліфікованого юриста є гідність самозайнятої особи.
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14.09.2021 17:44 Відповісти
Так в Бюджете на 2021 увеличили на 2 млрд. грн. Вертолеты закупили и теперь нужно на электромобили.
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14.09.2021 18:18 Відповісти
Кругом брехня, мінімалка у поліції 9200 гривень, а не примарних 12000, у мене 17 років вислуги, на руки отримую 10400 гривень, це зі всіма надбавками. З тим темпом як зараз звільняються поліцейські, то піднімати не буде кому.
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14.09.2021 18:29 Відповісти
а мы требуем нормального несения службы, а то то спят в машинах, то урны воруют, то н7аркоту продают...
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14.09.2021 18:29 Відповісти
или нариков покрывают, доят их. Следаки в райотделах работать не хотят вообще. Чтоб внести в ЕРДР, нужно только через суд
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14.09.2021 23:16 Відповісти
За військових ніхто не згадує, лише на параді пишаються...

Жодного підвищення зарплат військовим, за каденцію зє гівнокомандувача.
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14.09.2021 18:33 Відповісти
Ментам і так кожний рік піднімають зарплати і утримання МВС - не заслужили.😬
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15.09.2021 00:58 Відповісти
Продайте Фантомы)
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15.09.2021 08:30 Відповісти
 
 