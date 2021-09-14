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Новости Политика Украины
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госбюджет (1154) зарплата (2301) МВД (9222) Нацполиция (15757) правоохранительные органы (2943) патрульная полиция (1789) Монастырский (334) Клименко Игорь (290)

МВД будет требовать в госбюджете повышения заработной платы полицейским, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МВД будет требовать в госбюджете повышения заработной платы полицейским, - Монастырский

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что министерство будет требовать в госбюджете повышения заработной платы полицейским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Низкая заработная плата - один из факторов, который заставляет офицеров менять работу. Его необходимо пересматривать в контексте бюджетного процесса, который сейчас продолжается. Это важный вопрос безопасности и доверия граждан", - подчеркнул глава МВД.

Монастырский отметил, что в целом в Нацполиции зарплаты корректируются в пределах 12-16 тысяч, с надбавками и выплатами за выслугу лет. Для районных центров, сельских громад - это минимально возможно, но если это полицейский офицер громады, который отвечает за несколько сел и населенных пунктов, где он работает, - это мало. В городах это фактически не выдерживает конкуренции.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что минимальное денежное содержание в Национальной полиции - 12 000 гривен, а средняя заработная плата - 13 000 гривен. Полицейским офицерам громады пока выплачивают до 14 000 гривен.

"Элементарный набор социальных потребностей, который сейчас у полицейского, по нашему мнению, не соблюдается. Также проблемным остается вопрос качества подбора персонала на должности в Национальной полиции. Мы сталкиваемся с проблемой - пойдет ливысококвалифицированный специалист, юрист, на службу в полицию за такую зарплату? Этот вопрос конкуренции", - подчеркнул он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
"Элементарный набор социальных потребностей, который сейчас у полицейского, по нашему мнению, не соблюдается."

А у учтелей и врачей соблюдается?
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14.09.2021 16:41
+5
А не пробував Монастирський піти по іншому шляху - зменшення кількості поліцаїв,і тим самим збільшення якості і відповідно зарплати...А то на якесь незначне ДТП приїзджає їх три-п"ять екіпажів і стоять,дивляться з тупим виразом обличчя...Або ганяються годинами десятком екіпажів за якимсь п"яним пацаном,при цьому нерідко застрілюючи насмерть невинних...
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14.09.2021 16:49
+2
а мы требуем нормального несения службы, а то то спят в машинах, то урны воруют, то н7аркоту продают...
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14.09.2021 18:29
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Правила форума Совет форумчан
За что им такие привелегии ?
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14.09.2021 16:40 Ответить
Потому что так зубожили мусорища, что урны крадут

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14.09.2021 16:43 Ответить
"Элементарный набор социальных потребностей, который сейчас у полицейского, по нашему мнению, не соблюдается."

А у учтелей и врачей соблюдается?
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14.09.2021 16:41 Ответить
А не пробував Монастирський піти по іншому шляху - зменшення кількості поліцаїв,і тим самим збільшення якості і відповідно зарплати...А то на якесь незначне ДТП приїзджає їх три-п"ять екіпажів і стоять,дивляться з тупим виразом обличчя...Або ганяються годинами десятком екіпажів за якимсь п"яним пацаном,при цьому нерідко застрілюючи насмерть невинних...
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14.09.2021 16:49 Ответить
1000 у о для патрульного це справедлива ціна.
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14.09.2021 16:55 Ответить
3000!.... кто больше!!!
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14.09.2021 17:28 Ответить
Сравните время приезда патрульного на вызов в 2015 году и сейчас. Кстати, такая же проблема есть и в Грузии.
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15.09.2021 09:11 Ответить
что мешает патрульному переехать в штаты?)))
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15.09.2021 03:41 Ответить
А почему Монастырский НЕ СООБЩАЕТ что вся полиция страны не платит ПДФО (податок на доходы физичных осиб с зарплаты) ?? А это 18 %. Так что пусть к минимальному денежному содержанию 12 000 грн добавит 2 160 грн! И что выходит ???
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14.09.2021 16:55 Ответить
А виходить, що пішов він нафуй, з своїми захцянками!
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14.09.2021 16:59 Ответить
Така херня буде вічною.

Пора розділити поліцію на місцеву і загальнодержавну. І нехай голови ОТГ думають як і скільки їм платити.

Начальника місцевої ВИБИРАТИ!, А не назначади!
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14.09.2021 16:58 Ответить
1% справ мвс з вироками. Ти хворий, зєчмо?
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14.09.2021 17:26 Ответить
Все это хорошо! Только вопрос один. Кто наполнять бюджет будет? Что-то 95 Квартал и Сваты не очень спешат. И непонятно кто сейчас на передовой полицаи или ВСУ?С прошлого бюджета Авакян выдоил все, что можно, даже с ковидного фонда сняли, этот по тому же сценарию решил. А деньги где Зин?
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14.09.2021 17:35 Ответить
Висококваліфікований юрист туди і за 1000 не піде. І за 2000 також не піде. Просто тому що у висококваліфікованого юриста є гідність самозайнятої особи.
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14.09.2021 17:44 Ответить
Так в Бюджете на 2021 увеличили на 2 млрд. грн. Вертолеты закупили и теперь нужно на электромобили.
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14.09.2021 18:18 Ответить
Кругом брехня, мінімалка у поліції 9200 гривень, а не примарних 12000, у мене 17 років вислуги, на руки отримую 10400 гривень, це зі всіма надбавками. З тим темпом як зараз звільняються поліцейські, то піднімати не буде кому.
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14.09.2021 18:29 Ответить
а мы требуем нормального несения службы, а то то спят в машинах, то урны воруют, то н7аркоту продают...
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14.09.2021 18:29 Ответить
или нариков покрывают, доят их. Следаки в райотделах работать не хотят вообще. Чтоб внести в ЕРДР, нужно только через суд
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14.09.2021 23:16 Ответить
За військових ніхто не згадує, лише на параді пишаються...

Жодного підвищення зарплат військовим, за каденцію зє гівнокомандувача.
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14.09.2021 18:33 Ответить
Ментам і так кожний рік піднімають зарплати і утримання МВС - не заслужили.😬
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15.09.2021 00:58 Ответить
Продайте Фантомы)
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15.09.2021 08:30 Ответить
 
 