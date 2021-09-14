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Волонтери "Мега-Поліграфа" просять допомогти з фінансуванням підготовки бронеавтомобіля для фронту. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Волонтери групи "Мега-Поліграф" просять допомогти з фінансуванням ремонту техніки для фронту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Мега-Поліграфа в фейсбук.

Волонтери Мега-Поліграфа просять допомогти з фінансуванням підготовки бронеавтомобіля для фронту 01

"Робота рухається. Запустили. Треба ще зробити гальма і трохи ходовки. Сподіваємося, що вже в жовтні машина буде воювати (підрозділ, який реально працює і високо мотивований)

Машина дуже хороша. Мерседесовський 4,3 турбо дизель (відео в першому коментарі). Але без вашої допомоги не витягуємо ... На даний момент (з урахуванням покупки і ремонту) борги - близько 45 000 грн", - йдеться в повідомленні.

Допомогти можна тут:

4731219615667908 - гривня, 4731219615668625 - $, 5168745610066737 - euro Свірко Юрій

Також дивіться: Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер. ФОТО

Волонтери Мега-Поліграфа просять допомогти з фінансуванням підготовки бронеавтомобіля для фронту 02

Автор: Анастасія Потіха
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Краще купити на Практиці для такого високомотивованого підрозділу Козак-2М1 який витримує вибухи протитанкових мін і крупнокаліберну зброю.
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14.09.2021 17:11 Відповісти
самодел огород капать..
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14.09.2021 18:12 Відповісти
Хрюсский, кОпать ,а кАпать тебе на морду лица золотой дождь продолжает вофка Тупин...
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14.09.2021 19:22 Відповісти
"Броньові" листи БРДМ не витримують пострілу з ПКТ 7.62.

Вибачайте, але це так.
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14.09.2021 19:36 Відповісти
Перед війною бачив подібні машини. Їх позиціонували як авто для мисливців, рибалок.

Для нього достатньо пострілу з РПГ.

Звісно, це трошки краще за нічого. Але воно також майже "нічого". Як трактор обкласти залізом замість танка.
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14.09.2021 20:01 Відповісти
 
 