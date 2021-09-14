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Волонтеры "Мега-Полиграф" просят помочь с финансированием подготовки бронеавтомобиля для фронта. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Волонтеры группы "Мега-Полиграф" просят помочь с финансированием ремонта техники для фронта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Мега-Полтграфа в Фейсбук.

Волонтеры Мега-Полиграф просят помочь с финансированием подготовки бронеавтомобиля для фронта 01

"Работа движется. Запустили. Надо еще сделать тормоза и немного ходовку. Надеемся что уже в октябре машина будет воевать (в реально работающем и высоко мотивированном подразделении)

Машина очень хорошая. Мерседесовский 4,3 турбо дизель (видео в первом комментарии). но без вашей помощи не вытягиваем... На данный момент (с учетом покупки и ремонта) долги - около 45 000 грн", - говорится в сообщении.

Помочь можно здесь:

4731219615667908 - гривна, 4731219615668625 - $, 5168745610066737 - euro Свирко Юрий

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Волонтеры Мега-Полиграф просят помочь с финансированием подготовки бронеавтомобиля для фронта 02

Автор: Володимир Янченко
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Краще купити на Практиці для такого високомотивованого підрозділу Козак-2М1 який витримує вибухи протитанкових мін і крупнокаліберну зброю.
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14.09.2021 17:11 Ответить
самодел огород капать..
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14.09.2021 18:12 Ответить
Хрюсский, кОпать ,а кАпать тебе на морду лица золотой дождь продолжает вофка Тупин...
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14.09.2021 19:22 Ответить
"Броньові" листи БРДМ не витримують пострілу з ПКТ 7.62.

Вибачайте, але це так.
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14.09.2021 19:36 Ответить
Перед війною бачив подібні машини. Їх позиціонували як авто для мисливців, рибалок.

Для нього достатньо пострілу з РПГ.

Звісно, це трошки краще за нічого. Але воно також майже "нічого". Як трактор обкласти залізом замість танка.
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14.09.2021 20:01 Ответить
 
 