Необходима помощь волонтеру Копотун в лечении рака. ДОКУМЕНТ

Волонтер Анна Копотун борется с карциномой печени и желчных протоков. Девушка уже прошла 5 курсов химиотерапии, предстоит шестой. Сейчас идет сбор средств на него.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Анна - волонтер из Полтавы. Она активно помогала украинским военнослужащим, закупая необходимые вещи и сопровождая раненых в госпитале. Теперь сама нуждается в помощи.

Диагноз "мелкоклеточная нейроэндокринная карцинома печени и желчных протоков" Анне поставили в апреле текущего года. Девушка собиралась лечиться в Украине, но выяснилось, что дешевле обходится лечение этого вида опухолей в Турции.

Деньги на предыдущие курсы помогли собрать ее друзья и близкие, а также небезразличные люди. Пятый курс химии обошелся в 100 тысяч 500 грн. Шестой будет стоить приблизительно столько же.

В дальнейшем еще предстоят курсы препаратами иммунотерапии. Как предварительно известно, цена такого курса около 2500 долларов в месяц.

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