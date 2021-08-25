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Необходима помощь волонтеру Копотун в лечении рака. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Необходима помощь волонтеру Копотун в лечении рака. ДОКУМЕНТ

Волонтер Анна Копотун борется с карциномой печени и желчных протоков. Девушка уже прошла 5 курсов химиотерапии, предстоит шестой. Сейчас идет сбор средств на него.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Анна - волонтер из Полтавы. Она активно помогала украинским военнослужащим, закупая необходимые вещи и сопровождая раненых в госпитале. Теперь сама нуждается в помощи.

Диагноз "мелкоклеточная нейроэндокринная карцинома печени и желчных протоков" Анне поставили в апреле текущего года. Девушка собиралась лечиться в Украине, но выяснилось, что дешевле обходится лечение этого вида опухолей в Турции.

Деньги на предыдущие курсы помогли собрать ее друзья и близкие, а также небезразличные люди. Пятый курс химии обошелся в 100 тысяч 500 грн. Шестой будет стоить приблизительно столько же.

В дальнейшем еще предстоят курсы препаратами иммунотерапии. Как предварительно известно, цена такого курса около 2500 долларов в месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака. ДОКУМЕНТ

Необходима помощь волонтеру Копотун в лечении рака 01
Необходима помощь волонтеру Копотун в лечении рака 02

Автор: Ірина Дашківська
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+ Боже, поможи.
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25.08.2021 17:57 Ответить
Цензор!
Где номер банковской карты?
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25.08.2021 18:04 Ответить
Анна Копотун будет признательна за любую финансовую помощь на карту 5363 5423 0927 2236.
В посиланні.
Источник:https://censor.net/ru/n3277133
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25.08.2021 18:29 Ответить
Анна Копотун будет признательна за любую финансовую помощь на карту 5363 5423 0927 2236Источник: https://censor.net/ru/n3277133
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25.08.2021 18:31 Ответить
+
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25.08.2021 21:24 Ответить
Что-то очень дёшево. Одна химия в клинике Инновация 211 000 гривен, лимфома 3 стадия.
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25.08.2021 21:39 Ответить
 
 