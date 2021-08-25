Необхідна допомога волонтерці Копотун в лікуванні раку. ДОКУМЕНТ
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Волонтерка Анна Копотун бореться з карциномою печінки і жовчних проток. Дівчина вже пройшла 5 курсів хіміотерапії, попереду шостий. Зараз триває збір коштів на нього.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Анна - волонтерка з Полтави. Вона активно допомагала українським військовослужбовцям, закуповуючи необхідні речі і супроводжуючи поранених у госпіталі. Тепер сама потребує допомоги.
Діагноз "дрібноклітинна нейроендокринна карцинома печінки і жовчних проток" Анні поставили у квітні цього року. Дівчина збиралася лікуватися в Україні, але з'ясувалося, що дешевше обходиться лікування цього виду пухлин у Туреччині.
Гроші на попередні курси допомогли зібрати її друзі і близькі, а також небайдужі люди. П'ятий курс хімії обійшовся в 100 тисяч 500 грн. Шостий буде коштувати приблизно стільки ж.
Потім ще курси препаратами імунотерапії. Як попередньо відомо, ціна такого курсу близько 2500 доларів на місяць.
Будь ласка, зачекайте...
Где номер банковской карты?
В посиланні.
Источник:https://censor.net/ru/n3277133