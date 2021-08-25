УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14465 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 295 6
допомога (5010) рак (74) лікування (561) волонтери (1208)

Необхідна допомога волонтерці Копотун в лікуванні раку. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Необхідна допомога волонтерці Копотун в лікуванні раку. ДОКУМЕНТ

Волонтерка Анна Копотун бореться з карциномою печінки і жовчних проток. Дівчина вже пройшла 5 курсів хіміотерапії, попереду шостий. Зараз триває збір коштів на нього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Анна - волонтерка з Полтави. Вона активно допомагала українським військовослужбовцям, закуповуючи необхідні речі і супроводжуючи поранених у госпіталі. Тепер сама потребує допомоги.

Діагноз "дрібноклітинна нейроендокринна карцинома печінки і жовчних проток" Анні поставили у квітні цього року. Дівчина збиралася лікуватися в Україні, але з'ясувалося, що дешевше обходиться лікування цього виду пухлин у Туреччині.

Читайте також: Волонтерка з Полтави Анна Копотун просить допомогти на курс хіміотерапії

Гроші на попередні курси допомогли зібрати її друзі і близькі, а також небайдужі люди. П'ятий курс хімії обійшовся в 100 тисяч 500 грн. Шостий буде коштувати приблизно стільки ж.

Потім ще курси препаратами імунотерапії. Як попередньо відомо, ціна такого курсу близько 2500 доларів на місяць.

Необхідна допомога волонтерці Копотун в лікуванні раку 01
Необхідна допомога волонтерці Копотун в лікуванні раку 02
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+ Боже, поможи.
показати весь коментар
25.08.2021 17:57 Відповісти
Цензор!
Где номер банковской карты?
показати весь коментар
25.08.2021 18:04 Відповісти
Анна Копотун будет признательна за любую финансовую помощь на карту 5363 5423 0927 2236.
В посиланні.
Источник:https://censor.net/ru/n3277133
показати весь коментар
25.08.2021 18:29 Відповісти
Анна Копотун будет признательна за любую финансовую помощь на карту 5363 5423 0927 2236Источник: https://censor.net/ru/n3277133
показати весь коментар
25.08.2021 18:31 Відповісти
+
показати весь коментар
25.08.2021 21:24 Відповісти
Что-то очень дёшево. Одна химия в клинике Инновация 211 000 гривен, лимфома 3 стадия.
показати весь коментар
25.08.2021 21:39 Відповісти
 
 