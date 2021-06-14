Волонтерка з Полтави Анна Копотун просить допомогти на курс хіміотерапії

Зараз волонтерка проходить вже другий курс хіміотерапії, кожен із них коштує $3500. Всього їй потрібно 4 курси.

Про це Ганна Копотун пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую всім ВЕЛИЧЕЗНЕ!!!!! Завдяки Вам я в Туреччині проходжу другий курс хіміотерапії. Я дуже-дуже вдячна за молитви, за допомогу моральну і матеріальну!!!!!!!!!" - написала вона.

Діагноз Анни - нейроендокринна пухлина. В Україні цей вид раку не лікують.

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Поки Анна була здорова, вона допомагала захисникам України на передовій - забезпечувала їх ліками, продуктами, одягом. Волонтерка відправила на фронт безліч посилок, а тепер допомога потрібна їй самій.

Картка Анни Копотун 5363 5423 0927 2236.