Волонтерка з Полтави Анна Копотун просить допомогти на курс хіміотерапії
Зараз волонтерка проходить вже другий курс хіміотерапії, кожен із них коштує $3500. Всього їй потрібно 4 курси.
Про це Ганна Копотун пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую всім ВЕЛИЧЕЗНЕ!!!!! Завдяки Вам я в Туреччині проходжу другий курс хіміотерапії. Я дуже-дуже вдячна за молитви, за допомогу моральну і матеріальну!!!!!!!!!" - написала вона.
Діагноз Анни - нейроендокринна пухлина. В Україні цей вид раку не лікують.
Поки Анна була здорова, вона допомагала захисникам України на передовій - забезпечувала їх ліками, продуктами, одягом. Волонтерка відправила на фронт безліч посилок, а тепер допомога потрібна їй самій.
Картка Анни Копотун 5363 5423 0927 2236.
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Стаття 49.
Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. { Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 49 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/2002 від 29.05.2002 }
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-49.htm