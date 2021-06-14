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Волонтерка з Полтави Анна Копотун просить допомогти на курс хіміотерапії

Волонтерка з Полтави Анна Копотун просить допомогти на курс хіміотерапії

Зараз волонтерка проходить вже другий курс хіміотерапії, кожен із них коштує $3500. Всього їй потрібно 4 курси.

Про це Ганна Копотун пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую всім ВЕЛИЧЕЗНЕ!!!!! Завдяки Вам я в Туреччині проходжу другий курс хіміотерапії. Я дуже-дуже вдячна за молитви, за допомогу моральну і матеріальну!!!!!!!!!" - написала вона.

Діагноз Анни - нейроендокринна пухлина. В Україні цей вид раку не лікують.

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Поки Анна була здорова, вона допомагала захисникам України на передовій - забезпечувала їх ліками, продуктами, одягом. Волонтерка відправила на фронт безліч посилок, а тепер допомога потрібна їй самій.

Картка Анни Копотун 5363 5423 0927 2236.

Автор: 

допомога (8294) рак (80) лікування (607) волонтери (1328)


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Конституція України
Стаття 49.
Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. { Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 49 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/2002 від 29.05.2002 }
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-49.htm
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14.06.2021 17:21 Відповісти
К вове или пете они помогут 100%
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14.06.2021 17:34 Відповісти
Тобі точно вже ніхто і ніщо не допоможе 😡
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14.06.2021 22:53 Відповісти
+
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14.06.2021 17:38 Відповісти
Жлоби якісь зібралися - не хочете не допомагайте.
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14.06.2021 18:01 Відповісти
Анна Юрьевна! Здоровья и счастья Вам! Поправляйтесь! Такие как Вы люди украшают Украину! +
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14.06.2021 18:48 Відповісти
Анна Юрьевна, тримайтесь, швидкого одужання Вам і здоровя в майбутьньому.
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14.06.2021 20:41 Відповісти
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21.06.2021 19:38 Відповісти
 
 