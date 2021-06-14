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Волонтер из Полтавы Анна Копотун просит помочь на курс химиотерапии

Волонтер из Полтавы Анна Копотун просит помочь на курс химиотерапии

Сейчас волонтер проходит уже второй курс химиотерапии, каждый из них стоит $3500. Всего ей нужны 4 курса.

Об этом Анна Копотун пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем ОГРОМНОЕ!!!!! Благодаря Вам я в Турции прохожу второй курс химиотерапии. Я очень-очень признательна за молитвы, за помощь моральную и материальную!!!!!!!!!" - написала она.

Диагноз Анны - нейроэндокринная опухоль. В Украине этот вид рака не лечат.

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Пока Анна была здорова, она помогала защитникам Украины на передовой - обеспечивала их лекарствами, продуктами, одеждой. Волонтер отправила на фронт множество посылок, а теперь помощь нужна ей самой.

Карта Анны Копотун 5363 5423 0927 2236.

Автор: 

помощь (7763) рак (112) лечение (922) волонтеры (2629)


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Стаття 49.
Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. { Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 49 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/2002 від 29.05.2002 }
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-49.htm
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14.06.2021 17:21 Ответить
К вове или пете они помогут 100%
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14.06.2021 17:34 Ответить
Тобі точно вже ніхто і ніщо не допоможе 😡
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14.06.2021 22:53 Ответить
+
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14.06.2021 17:38 Ответить
Жлоби якісь зібралися - не хочете не допомагайте.
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14.06.2021 18:01 Ответить
Анна Юрьевна! Здоровья и счастья Вам! Поправляйтесь! Такие как Вы люди украшают Украину! +
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14.06.2021 18:48 Ответить
Анна Юрьевна, тримайтесь, швидкого одужання Вам і здоровя в майбутьньому.
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14.06.2021 20:41 Ответить
+
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21.06.2021 19:38 Ответить
 
 