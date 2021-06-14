Волонтер из Полтавы Анна Копотун просит помочь на курс химиотерапии

Сейчас волонтер проходит уже второй курс химиотерапии, каждый из них стоит $3500. Всего ей нужны 4 курса.

Об этом Анна Копотун пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем ОГРОМНОЕ!!!!! Благодаря Вам я в Турции прохожу второй курс химиотерапии. Я очень-очень признательна за молитвы, за помощь моральную и материальную!!!!!!!!!" - написала она.

Диагноз Анны - нейроэндокринная опухоль. В Украине этот вид рака не лечат.

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Пока Анна была здорова, она помогала защитникам Украины на передовой - обеспечивала их лекарствами, продуктами, одеждой. Волонтер отправила на фронт множество посылок, а теперь помощь нужна ей самой.

Карта Анны Копотун 5363 5423 0927 2236.