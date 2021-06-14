Волонтер из Полтавы Анна Копотун просит помочь на курс химиотерапии
Сейчас волонтер проходит уже второй курс химиотерапии, каждый из них стоит $3500. Всего ей нужны 4 курса.
Об этом Анна Копотун пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Спасибо всем ОГРОМНОЕ!!!!! Благодаря Вам я в Турции прохожу второй курс химиотерапии. Я очень-очень признательна за молитвы, за помощь моральную и материальную!!!!!!!!!" - написала она.
Диагноз Анны - нейроэндокринная опухоль. В Украине этот вид рака не лечат.
Пока Анна была здорова, она помогала защитникам Украины на передовой - обеспечивала их лекарствами, продуктами, одеждой. Волонтер отправила на фронт множество посылок, а теперь помощь нужна ей самой.
Карта Анны Копотун 5363 5423 0927 2236.
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Стаття 49.
Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. { Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 49 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/2002 від 29.05.2002 }
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-49.htm