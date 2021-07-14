Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака. ДОКУМЕНТ

Анна Копотун борется с карциномой печени и желчных протоков. Ей предстоит курс химиотерапии, на него нужны деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Анна Клопоту - волонтер из Полтавы. Она активно помогала украинским военнослужащим, закупая необходимые вещи и сопровождая раненых в госпитале. А теперь сама нуждается в помощи.

Диагноз "мелкоклеточная нейроэндокринная карцинома печени и желчных протоков" Анне поставили в апреле этого года. Она собиралась лечиться в Украине, но выяснилось, что дешевле обходится лечение этого вида опухолей в Турции.

Сейчас волонтер проходит третий курс химиотерапии, нужен будет и четвертый. Деньги на первые 2 курса помогли собрать ее друзья и близкие. Первый курс обошелся в 3500 долларов, второй - в 4200. Цену третьего курса клиника еще подсчитывает.

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Анна Копотун будет признательна за любую финансовую помощь на карту 5363 5423 0927 2236.































