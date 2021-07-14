РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10124 посетителя онлайн
Новости
3 834 12

Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака. ДОКУМЕНТ

Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака. ДОКУМЕНТ

Анна Копотун борется с карциномой печени и желчных протоков. Ей предстоит курс химиотерапии, на него нужны деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Анна Клопоту - волонтер из Полтавы. Она активно помогала украинским военнослужащим, закупая необходимые вещи и сопровождая раненых в госпитале. А теперь сама нуждается в помощи.

Диагноз "мелкоклеточная нейроэндокринная карцинома печени и желчных протоков" Анне поставили в апреле этого года. Она собиралась лечиться в Украине, но выяснилось, что дешевле обходится лечение этого вида опухолей в Турции.

Сейчас волонтер проходит третий курс химиотерапии, нужен будет и четвертый. Деньги на первые 2 курса помогли собрать ее друзья и близкие. Первый курс обошелся в 3500 долларов, второй - в 4200. Цену третьего курса клиника еще подсчитывает.

Смотрите: Для больниц в районе проведения ООС прибыл гуманитарный груз из Франции на 3 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Анна Копотун будет признательна за любую финансовую помощь на карту 5363 5423 0927 2236. 

Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 01

Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 02Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 03Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 04Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 05
Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 06
Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 07
Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 08
Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 09
Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 10
Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 11
Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 12
Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 13


Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 14
Волонтер Копотун просит помощи в лечении рака 15


Автор: 

помощь (7855) рак (114) лечение (922) волонтеры (2640)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Бажаю одужати.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:16
+6
Сколько смог перекинул, выздоравливай.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:31
+6
щось багато хворих на рак спостерігається у волонтерів, учасників АТО, ВСУ. -може кацапіи начиняють пулі та снаряди отрутою та крім того, дуже великий моральний та нервовий стрес на фронті був них.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бажаю одужати.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:16 Ответить
А бог есть ? Без него справимся , поможем .
показать весь комментарий
14.07.2021 18:18 Ответить
бога нет
показать весь комментарий
14.07.2021 18:22 Ответить
Если он Человек , то у него отпуск .
показать весь комментарий
14.07.2021 18:29 Ответить
Написано:
"Человек делает глупости, а потом винит Бога"
показать весь комментарий
14.07.2021 18:32 Ответить
Сколько смог перекинул, выздоравливай.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:31 Ответить
щось багато хворих на рак спостерігається у волонтерів, учасників АТО, ВСУ. -може кацапіи начиняють пулі та снаряди отрутою та крім того, дуже великий моральний та нервовий стрес на фронті був них.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:36 Ответить
Да, стресс -онкофактор, но тут надо расследования проводить, возможно применяют радиоактивные боеприпасы кацапы это в их отравительском стиле. Потому что стресс стресом, но когда волонтеры муж и жена одновременно онко заболевают - это тревожный сигнал
показать весь комментарий
14.07.2021 18:50 Ответить
а можливо підсилають агентів з пристроями для опромінення, багато не треба, пару хвилин чи секунд десь поряд, хоч на вулиці і все, чекай.
показать весь комментарий
14.07.2021 23:17 Ответить
Выздоравливай!
показать весь комментарий
14.07.2021 18:43 Ответить
Анюта здоровья! Держись!
показать весь комментарий
14.07.2021 21:46 Ответить
+ Одужуйте.
показать весь комментарий
15.07.2021 18:16 Ответить
 
 