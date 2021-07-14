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Волонтерка Копотун просить допомоги в лікуванні раку. ДОКУМЕНТ

Волонтерка Копотун просить допомоги в лікуванні раку. ДОКУМЕНТ

Ганна Копотун бореться з карциномою печінки і жовчних проток. У неї попереду курс хіміотерапії, на нього потрібні гроші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ганна Копотун - волонтерка з Полтави. Вона активно допомагала українським військовослужбовцям, закуповуючи необхідні речі і супроводжуючи поранених у госпіталі. А тепер сама потребує допомоги.

Діагноз "дрібноклітинна нейроендокринна карцинома печінки і жовчних проток" Ганні поставили в квітні цього року. Вона збиралася лікуватися в Україні, але з'ясувалося, що дешевше обходиться лікування цього виду пухлин у Туреччині.

Читайте також: "Сьогодні почався третій курс хіміотерапії. Через 21 день - четвертий", - волонтерці Ганні Копотун потрібна допомога в боротьбі з раком

Зараз волонтерка проходить третій курс хіміотерапії, потрібен буде і четвертий. Гроші на перші 2 курси допомогли зібрати її друзі та близькі. Перший курс обійшовся в 3500 доларів, другий - в 4200. Ціну третього курсу клініка ще підраховує.

Анна Копотун буде вдячна за будь-яку фінансову допомогу на картку 5363 5423 0927 2236.

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Волонтерка Копотун просить допомоги в лікуванні раку 11
Волонтерка Копотун просить допомоги в лікуванні раку 12
Волонтерка Копотун просить допомоги в лікуванні раку 13


Волонтерка Копотун просить допомоги в лікуванні раку 14
Волонтерка Копотун просить допомоги в лікуванні раку 15


Автор: 

допомога (8421) рак (82) лікування (607) волонтери (1339)


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Топ коментарі
+9
Бажаю одужати.
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14.07.2021 18:16
+6
Сколько смог перекинул, выздоравливай.
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14.07.2021 18:31
+6
щось багато хворих на рак спостерігається у волонтерів, учасників АТО, ВСУ. -може кацапіи начиняють пулі та снаряди отрутою та крім того, дуже великий моральний та нервовий стрес на фронті був них.
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14.07.2021 18:36
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Бажаю одужати.
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14.07.2021 18:16 Відповісти
А бог есть ? Без него справимся , поможем .
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14.07.2021 18:18 Відповісти
бога нет
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14.07.2021 18:22 Відповісти
Если он Человек , то у него отпуск .
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14.07.2021 18:29 Відповісти
Написано:
"Человек делает глупости, а потом винит Бога"
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14.07.2021 18:32 Відповісти
Сколько смог перекинул, выздоравливай.
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14.07.2021 18:31 Відповісти
щось багато хворих на рак спостерігається у волонтерів, учасників АТО, ВСУ. -може кацапіи начиняють пулі та снаряди отрутою та крім того, дуже великий моральний та нервовий стрес на фронті був них.
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14.07.2021 18:36 Відповісти
Да, стресс -онкофактор, но тут надо расследования проводить, возможно применяют радиоактивные боеприпасы кацапы это в их отравительском стиле. Потому что стресс стресом, но когда волонтеры муж и жена одновременно онко заболевают - это тревожный сигнал
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14.07.2021 18:50 Відповісти
а можливо підсилають агентів з пристроями для опромінення, багато не треба, пару хвилин чи секунд десь поряд, хоч на вулиці і все, чекай.
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14.07.2021 23:17 Відповісти
Выздоравливай!
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14.07.2021 18:43 Відповісти
Анюта здоровья! Держись!
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14.07.2021 21:46 Відповісти
+ Одужуйте.
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15.07.2021 18:16 Відповісти
 
 