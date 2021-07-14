Волонтерка Копотун просить допомоги в лікуванні раку. ДОКУМЕНТ
Ганна Копотун бореться з карциномою печінки і жовчних проток. У неї попереду курс хіміотерапії, на нього потрібні гроші.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ганна Копотун - волонтерка з Полтави. Вона активно допомагала українським військовослужбовцям, закуповуючи необхідні речі і супроводжуючи поранених у госпіталі. А тепер сама потребує допомоги.
Діагноз "дрібноклітинна нейроендокринна карцинома печінки і жовчних проток" Ганні поставили в квітні цього року. Вона збиралася лікуватися в Україні, але з'ясувалося, що дешевше обходиться лікування цього виду пухлин у Туреччині.
Зараз волонтерка проходить третій курс хіміотерапії, потрібен буде і четвертий. Гроші на перші 2 курси допомогли зібрати її друзі та близькі. Перший курс обійшовся в 3500 доларів, другий - в 4200. Ціну третього курсу клініка ще підраховує.
Анна Копотун буде вдячна за будь-яку фінансову допомогу на картку 5363 5423 0927 2236.
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