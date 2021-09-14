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ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1477) Бурба (82)

Бурба: ТСК щодо "вагнерівців" не зібралася - не було кворуму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бурба: ТСК щодо

Ексначальник ГУР МО Василь Бурба каже, що повернувся сьогодні з-за кордону, куди возив на лікування дитину, і відразу прийшов на засідання ТСК. Але воно не відбулося - не зібрався кворум.

Про це він сказав журналістам у коментарі біля будівлі комітетів Верховної Ради, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Бурби, голова комісії Мар'яна Безугла сказала йому, що сьогодні немає кворуму для засідання комісії. Ексначальник ГУР МО зазначив, що прийде на наступне засідання, призначене на понеділок.

Бурба розповів, що сьогодні прибув з-за кордону, куди возив дитину на лікування, і відразу приїхав на ТСК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безугла заявила, що навіть не знайома з документацією. Неможливо розглядати всерйоз її слова про деталі проведення операції, - Бутусов про роботу ТСК щодо "вагнерівців". ВIДЕО

Екс-начальник ГУР МО не захотів відповідати на конкретні питання про спецоперацію: "Я - військовослужбовець. Тому всі відповіді можу надати тільки на комісії".

Він зізнався, що був здивований інформацією про те, що з ним давно хотіли поспілкуватися, але він не виходив на зв'язок: "Я дізнався зі ЗМІ. Відразу прилетів".

Говорячи про те, чи бояться зараз військовослужбовці, розвідники брати участь у спецопераціях, Бурба сказав: "Ніхто нічого не боїться. Все йде нормально. Головнокомандувач чітко керує. У нас є ворог - Росія. Це найголовніше. Далі - побачимо".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Мабудь про Залужного.

Зєля числиться верховним головнокомандувачем.
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14.09.2021 20:19
+13
Бурба ніяк не зможе взяти вину на себе , навіть якщо ду-уже захоче . Бо не він дзвонив Бульбофюреру ,, а той хто дзвонив , сам заявив на увесь світ , що він таки дійсно - дзвонив і попередив Луку . !!
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14.09.2021 21:26
+12
не думаю.

виновный по вагнергейту должен быть назначен

Бурба не дурак чтобы брать вину на себя

а тронуть Бурбу ЗЕльоные после СNN уже не могут
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14.09.2021 20:23
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14.09.2021 20:12 Відповісти
не думаю.

виновный по вагнергейту должен быть назначен

Бурба не дурак чтобы брать вину на себя

а тронуть Бурбу ЗЕльоные после СNN уже не могут
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14.09.2021 20:23 Відповісти
Плохо что слили информацию российские шпионы, но хорошо что не посадили гражданский самолет под надуманным предлогом в Киеве.
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14.09.2021 20:26 Відповісти
Кацапчику, літак - турецький, з турками, США та В
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14.09.2021 20:30 Відповісти
Кацапчику, літак - турецький, з турками, США та ВБ було все домовлено. Так в чому "хорощо" що не посадили літак?
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14.09.2021 20:31 Відповісти
Бурба ніяк не зможе взяти вину на себе , навіть якщо ду-уже захоче . Бо не він дзвонив Бульбофюреру ,, а той хто дзвонив , сам заявив на увесь світ , що він таки дійсно - дзвонив і попередив Луку . !!
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14.09.2021 21:26 Відповісти
что скрыть хотите негодяи?
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14.09.2021 20:13 Відповісти
"Все идет нормально. Главнокомандующий четко руководит."- это он о ком?
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14.09.2021 20:15 Відповісти
Мабудь про Залужного.

Зєля числиться верховним головнокомандувачем.
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14.09.2021 20:19 Відповісти
ГОВНО-НАРКОМАНДУВИЧ
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14.09.2021 23:00 Відповісти
Він підколов головнокомандувача, який чітко зливає ворогу всі дії розвідки.
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15.09.2021 08:21 Відповісти
цЫрк...
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14.09.2021 20:17 Відповісти
Какой ещё цырк, нахер!
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14.09.2021 20:21 Відповісти
Лядский, как и всё остальное в стране которой управляет вмазанный клоун!
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14.09.2021 20:26 Відповісти
Для начала нужно осознать что это совсем не цырк, и они - не клоуны.
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14.09.2021 20:39 Відповісти
Саме так! Вони люті вороги України та українців.😡
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14.09.2021 20:50 Відповісти
Це не цирк, а краще нехай би був цирк тільки без звірів і клоунів. Це - мафія.
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14.09.2021 21:15 Відповісти
Головне щоб зелене кодло не змилося потім в кацапію. Як свого часу овоч.
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14.09.2021 20:22 Відповісти
пріхадітє как нібудь потом...шоб ми смоглі прідумать как в єтом прічастєн парашенка
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14.09.2021 20:25 Відповісти
то не можем допросить... то боимся допросить ...
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14.09.2021 20:30 Відповісти
На международный съезд лохов приехали лохи со всего мира. А съезд отменили...
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14.09.2021 20:32 Відповісти
Нет кворума, заминировали, заболели, идёт ремонт, карантин.... и так до конца каденции заслуженного уклониста !
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14.09.2021 20:38 Відповісти
"Главнокомандующий четко руководит. У нас есть враг - Россия. "

========================================================

Якщо він насправді так вважає, то тоді цей развєдчік таке ж лайно, як і ЗЕлупа з його кагалом. А якщо бреше і лицемірить, то же більше.
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14.09.2021 20:48 Відповісти
Мдя... То что ВЫ избрали, является Верховным главнокомандующим... А Главнокомандующий ЗСУ это отдельная должность...
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14.09.2021 22:47 Відповісти
А після того як зазвучать знайомі "голоса" з белінгкету, які зливають ворогу операцію, то чи попадають деякі члєни ТСК, адміністрації тощо, які блокували виявлення, розкриття ворога під час війни, під дію закону про зраду і диверсію...? А що він ще там поздавав , а тут так охороняють державну зраду , шпигунів??...?В долі, добре платять, чи геть ...бануті на всю голову???
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15.09.2021 07:39 Відповісти
А поіменно мерзоту, що не прийшла на засідання. Виборець має оцінити роботу клоунів, якщо не дай бог третя революція виникне.
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14.09.2021 20:56 Відповісти
Правильнее было бы сказать так:

Унас есть враг - зеленский (прислуга россии) Дальше - увидим.
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14.09.2021 20:57 Відповісти
Повторю.

фсб и гру хлопают в ладоши наблюдая как трусливая власть случайных людей в Киеве, издевается над разведчиками Украины.

Наблюдает всё сообщество разведчиков ЕС и США, это не просто позор, это предательство своих военных, и спасение врагов убивших украинских солдат.
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14.09.2021 21:00 Відповісти
Він сказав головнокомандувач, а не говнокомандувач. Значить, мав на увазі не зєлю.
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14.09.2021 21:31 Відповісти
О! Вже почали відмазувати ЗЕлупу.
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15.09.2021 07:47 Відповісти
Не было кворума - Арестович с Подоляком еще думают, как после ответов Бурбы удастся отмазать Ермака и Зелю. Видно, надеялись, что Бурба из-за границы не приедет.
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14.09.2021 21:36 Відповісти
Бурба, как настоящий разведчик, ничего конкретного собачкам не сказал - что бы не дать марьяне какой либо инфы по себе. Поэтому супер следователь и не вышла к журналистам. Хотя до этого каждый день шо то излагала.
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14.09.2021 21:58 Відповісти
Цього "настоящего разведчика" не можна на гарматний постріл допускати до посад, пов'язаних з державною, або комерційною таємницею. Він, як спецслужбіст, мав знати - хто чого вартує на тому засіданні, де він виліз доповідати про операцію. А, якщо не знав, все-одно не ляпати язиком. Після завершення операції вже доповів би. Я б до нього придивився уважніше - може він сам і злив операцію, а доповідь на тому засіданні - то пускання по хибному сліду. Ци не є "кротом" він сам?
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15.09.2021 08:35 Відповісти
Якби потрібен був кворум ТСК аби засудити якогось патріота, добровольця чи учасника АТО вони б усі миттєво зібралися.
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14.09.2021 22:02 Відповісти
Чечетов точно умер? Может он инсценировал смерть и в Трускавце зеленых обучает разводить котят? Если так, ученики превзошли учителя.
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14.09.2021 22:26 Відповісти
Слуги казали, що на попереднє засідання Бурбу не запросили, бо він не виходить на зв'язок. Після цієї заяви Бурба сам подзвонив і приїхав на засідання ТСК. Цікаво те, що з початку засідання кворум був, а за 10 хвилин до приходу Бурбака частину клоунів як вітром здуло.
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14.09.2021 22:27 Відповісти
Все ясно, нет сомнений, пора шлему выносить.
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14.09.2021 23:47 Відповісти
На тему вагнерівців нема часу ні говорити ні Безгуглу слухати. У нас дуже багато тем. До прикладу от горить же! коли такі люди підкидають таку кісточку-- латина! замість кирилиці. Універ майбутніїх управлінців, не в Трускавці ж ... і де брати виклдачів. Але головне універ! викладачі для того континенту і з того самого коледжу згодяться. Так що кидайте вагнерівців і вирішуйте що робити з деревиною, що вже мільярдом заколосилася.
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15.09.2021 00:47 Відповісти
А, =слугам народу= можна чхати на свої обов'язки.

То просту людину буде покарано, якщо вона не прийде на роботу.
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15.09.2021 03:14 Відповісти
...оно не состоялось - не собрался кворум.

------------------------------------------------------------

Тех, кто не пришел - разогнать.

Решался важный государственный вопрос, а они, зная об этом - не явились.

Это - саботаж. Зачем нужны такие слуги? Хуже кацапов.
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15.09.2021 08:40 Відповісти
Прийшов Бурба на засідання і члени комісії одразу забалєлі? Чи обіс...ся? Чи сценарій ще не готовий?
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15.09.2021 08:41 Відповісти
 
 