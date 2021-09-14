Бурба: ТСК щодо "вагнерівців" не зібралася - не було кворуму
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексначальник ГУР МО Василь Бурба каже, що повернувся сьогодні з-за кордону, куди возив на лікування дитину, і відразу прийшов на засідання ТСК. Але воно не відбулося - не зібрався кворум.
Про це він сказав журналістам у коментарі біля будівлі комітетів Верховної Ради, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Бурби, голова комісії Мар'яна Безугла сказала йому, що сьогодні немає кворуму для засідання комісії. Ексначальник ГУР МО зазначив, що прийде на наступне засідання, призначене на понеділок.
Бурба розповів, що сьогодні прибув з-за кордону, куди возив дитину на лікування, і відразу приїхав на ТСК.
Екс-начальник ГУР МО не захотів відповідати на конкретні питання про спецоперацію: "Я - військовослужбовець. Тому всі відповіді можу надати тільки на комісії".
Він зізнався, що був здивований інформацією про те, що з ним давно хотіли поспілкуватися, але він не виходив на зв'язок: "Я дізнався зі ЗМІ. Відразу прилетів".
Говорячи про те, чи бояться зараз військовослужбовці, розвідники брати участь у спецопераціях, Бурба сказав: "Ніхто нічого не боїться. Все йде нормально. Головнокомандувач чітко керує. У нас є ворог - Росія. Це найголовніше. Далі - побачимо".
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виновный по вагнергейту должен быть назначен
Бурба не дурак чтобы брать вину на себя
а тронуть Бурбу ЗЕльоные после СNN уже не могут
Зєля числиться верховним головнокомандувачем.
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Якщо він насправді так вважає, то тоді цей развєдчік таке ж лайно, як і ЗЕлупа з його кагалом. А якщо бреше і лицемірить, то же більше.
Унас есть враг - зеленский (прислуга россии) Дальше - увидим.
фсб и гру хлопают в ладоши наблюдая как трусливая власть случайных людей в Киеве, издевается над разведчиками Украины.
Наблюдает всё сообщество разведчиков ЕС и США, это не просто позор, это предательство своих военных, и спасение врагов убивших украинских солдат.
То просту людину буде покарано, якщо вона не прийде на роботу.
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Тех, кто не пришел - разогнать.
Решался важный государственный вопрос, а они, зная об этом - не явились.
Это - саботаж. Зачем нужны такие слуги? Хуже кацапов.