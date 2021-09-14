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ВСК (440) ЧВК Вагнера (1283) Бурба (81)

Бурба: ВСК по "вагнеровцам" не собралась - не было кворума

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бурба: ВСК по

Экс-начальник ГУР МО Василий Бурба говорит, что вернулся сегодня из-за границы, куда возил на лечение ребенка, и сразу пришел на заседание ВСК. Но оно не состоялось - не собрался кворум.

Об этом он сказал журналистам в комментарии у здания комитетов Верховной Рады, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Бурбы, глава комиссии Марьяна Безуглая сказала ему, что сегодня нет кворума для заседания комиссии. Экс-начальник ГУР МО отметил, что придет следующее заседание, назначенное на понедельник.

Бурба рассказал, что сегодня прибыл из-за границы, куда возил ребенка на лечение, и сразу приехал на ВСК.

Экс-начальник ГУР МО не захотел отвечать на конкретные вопросы о спецоперации: "Я - военнослужащий. Поэтому все ответы могу предоставить только на комиссии".

Читайте: Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба пришел на ВСК по "вагнеровцам"

Он признался, что был удивлен информацией о том, что с ним давно хотели пообщаться, но он не выходил на связь: "Я узнал из СМИ. Сразу прилетел".

Говоря о том, боятся ли сейчас военнослужащие, разведчики принимать участие в спецоперациях, Бурба сказал: "Никто ничего не боится. Все идет нормально. Главнокомандующий четко руководит. У нас есть враг - Россия. Это самое главное. Дальше - увидим".

Также читайте: Россия хочет отправить тысячу "вагнеровцев" на помощь военной хунте в Мали, - Times

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Мабудь про Залужного.

Зєля числиться верховним головнокомандувачем.
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14.09.2021 20:19
+13
Бурба ніяк не зможе взяти вину на себе , навіть якщо ду-уже захоче . Бо не він дзвонив Бульбофюреру ,, а той хто дзвонив , сам заявив на увесь світ , що він таки дійсно - дзвонив і попередив Луку . !!
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14.09.2021 21:26
+12
не думаю.

виновный по вагнергейту должен быть назначен

Бурба не дурак чтобы брать вину на себя

а тронуть Бурбу ЗЕльоные после СNN уже не могут
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14.09.2021 20:23
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14.09.2021 20:12 Ответить
не думаю.

виновный по вагнергейту должен быть назначен

Бурба не дурак чтобы брать вину на себя

а тронуть Бурбу ЗЕльоные после СNN уже не могут
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14.09.2021 20:23 Ответить
Плохо что слили информацию российские шпионы, но хорошо что не посадили гражданский самолет под надуманным предлогом в Киеве.
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14.09.2021 20:26 Ответить
Кацапчику, літак - турецький, з турками, США та В
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14.09.2021 20:30 Ответить
Кацапчику, літак - турецький, з турками, США та ВБ було все домовлено. Так в чому "хорощо" що не посадили літак?
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14.09.2021 20:31 Ответить
Бурба ніяк не зможе взяти вину на себе , навіть якщо ду-уже захоче . Бо не він дзвонив Бульбофюреру ,, а той хто дзвонив , сам заявив на увесь світ , що він таки дійсно - дзвонив і попередив Луку . !!
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14.09.2021 21:26 Ответить
что скрыть хотите негодяи?
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14.09.2021 20:13 Ответить
"Все идет нормально. Главнокомандующий четко руководит."- это он о ком?
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14.09.2021 20:15 Ответить
Мабудь про Залужного.

Зєля числиться верховним головнокомандувачем.
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14.09.2021 20:19 Ответить
ГОВНО-НАРКОМАНДУВИЧ
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14.09.2021 23:00 Ответить
Він підколов головнокомандувача, який чітко зливає ворогу всі дії розвідки.
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15.09.2021 08:21 Ответить
цЫрк...
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14.09.2021 20:17 Ответить
Какой ещё цырк, нахер!
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14.09.2021 20:21 Ответить
Лядский, как и всё остальное в стране которой управляет вмазанный клоун!
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14.09.2021 20:26 Ответить
Для начала нужно осознать что это совсем не цырк, и они - не клоуны.
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14.09.2021 20:39 Ответить
Саме так! Вони люті вороги України та українців.😡
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14.09.2021 20:50 Ответить
Це не цирк, а краще нехай би був цирк тільки без звірів і клоунів. Це - мафія.
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14.09.2021 21:15 Ответить
Головне щоб зелене кодло не змилося потім в кацапію. Як свого часу овоч.
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14.09.2021 20:22 Ответить
пріхадітє как нібудь потом...шоб ми смоглі прідумать как в єтом прічастєн парашенка
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14.09.2021 20:25 Ответить
то не можем допросить... то боимся допросить ...
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14.09.2021 20:30 Ответить
На международный съезд лохов приехали лохи со всего мира. А съезд отменили...
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14.09.2021 20:32 Ответить
Нет кворума, заминировали, заболели, идёт ремонт, карантин.... и так до конца каденции заслуженного уклониста !
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14.09.2021 20:38 Ответить
"Главнокомандующий четко руководит. У нас есть враг - Россия. "

========================================================

Якщо він насправді так вважає, то тоді цей развєдчік таке ж лайно, як і ЗЕлупа з його кагалом. А якщо бреше і лицемірить, то же більше.
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14.09.2021 20:48 Ответить
Мдя... То что ВЫ избрали, является Верховным главнокомандующим... А Главнокомандующий ЗСУ это отдельная должность...
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14.09.2021 22:47 Ответить
А після того як зазвучать знайомі "голоса" з белінгкету, які зливають ворогу операцію, то чи попадають деякі члєни ТСК, адміністрації тощо, які блокували виявлення, розкриття ворога під час війни, під дію закону про зраду і диверсію...? А що він ще там поздавав , а тут так охороняють державну зраду , шпигунів??...?В долі, добре платять, чи геть ...бануті на всю голову???
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15.09.2021 07:39 Ответить
А поіменно мерзоту, що не прийшла на засідання. Виборець має оцінити роботу клоунів, якщо не дай бог третя революція виникне.
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14.09.2021 20:56 Ответить
Правильнее было бы сказать так:

Унас есть враг - зеленский (прислуга россии) Дальше - увидим.
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14.09.2021 20:57 Ответить
Повторю.

фсб и гру хлопают в ладоши наблюдая как трусливая власть случайных людей в Киеве, издевается над разведчиками Украины.

Наблюдает всё сообщество разведчиков ЕС и США, это не просто позор, это предательство своих военных, и спасение врагов убивших украинских солдат.
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14.09.2021 21:00 Ответить
Він сказав головнокомандувач, а не говнокомандувач. Значить, мав на увазі не зєлю.
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14.09.2021 21:31 Ответить
О! Вже почали відмазувати ЗЕлупу.
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15.09.2021 07:47 Ответить
Не было кворума - Арестович с Подоляком еще думают, как после ответов Бурбы удастся отмазать Ермака и Зелю. Видно, надеялись, что Бурба из-за границы не приедет.
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14.09.2021 21:36 Ответить
Бурба, как настоящий разведчик, ничего конкретного собачкам не сказал - что бы не дать марьяне какой либо инфы по себе. Поэтому супер следователь и не вышла к журналистам. Хотя до этого каждый день шо то излагала.
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14.09.2021 21:58 Ответить
Цього "настоящего разведчика" не можна на гарматний постріл допускати до посад, пов'язаних з державною, або комерційною таємницею. Він, як спецслужбіст, мав знати - хто чого вартує на тому засіданні, де він виліз доповідати про операцію. А, якщо не знав, все-одно не ляпати язиком. Після завершення операції вже доповів би. Я б до нього придивився уважніше - може він сам і злив операцію, а доповідь на тому засіданні - то пускання по хибному сліду. Ци не є "кротом" він сам?
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15.09.2021 08:35 Ответить
Якби потрібен був кворум ТСК аби засудити якогось патріота, добровольця чи учасника АТО вони б усі миттєво зібралися.
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14.09.2021 22:02 Ответить
Чечетов точно умер? Может он инсценировал смерть и в Трускавце зеленых обучает разводить котят? Если так, ученики превзошли учителя.
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14.09.2021 22:26 Ответить
Слуги казали, що на попереднє засідання Бурбу не запросили, бо він не виходить на зв'язок. Після цієї заяви Бурба сам подзвонив і приїхав на засідання ТСК. Цікаво те, що з початку засідання кворум був, а за 10 хвилин до приходу Бурбака частину клоунів як вітром здуло.
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14.09.2021 22:27 Ответить
Все ясно, нет сомнений, пора шлему выносить.
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14.09.2021 23:47 Ответить
На тему вагнерівців нема часу ні говорити ні Безгуглу слухати. У нас дуже багато тем. До прикладу от горить же! коли такі люди підкидають таку кісточку-- латина! замість кирилиці. Універ майбутніїх управлінців, не в Трускавці ж ... і де брати виклдачів. Але головне універ! викладачі для того континенту і з того самого коледжу згодяться. Так що кидайте вагнерівців і вирішуйте що робити з деревиною, що вже мільярдом заколосилася.
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15.09.2021 00:47 Ответить
А, =слугам народу= можна чхати на свої обов'язки.

То просту людину буде покарано, якщо вона не прийде на роботу.
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15.09.2021 03:14 Ответить
...оно не состоялось - не собрался кворум.

------------------------------------------------------------

Тех, кто не пришел - разогнать.

Решался важный государственный вопрос, а они, зная об этом - не явились.

Это - саботаж. Зачем нужны такие слуги? Хуже кацапов.
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15.09.2021 08:40 Ответить
Прийшов Бурба на засідання і члени комісії одразу забалєлі? Чи обіс...ся? Чи сценарій ще не готовий?
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15.09.2021 08:41 Ответить
 
 