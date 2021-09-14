Бурба: ВСК по "вагнеровцам" не собралась - не было кворума
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-начальник ГУР МО Василий Бурба говорит, что вернулся сегодня из-за границы, куда возил на лечение ребенка, и сразу пришел на заседание ВСК. Но оно не состоялось - не собрался кворум.
Об этом он сказал журналистам в комментарии у здания комитетов Верховной Рады, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Бурбы, глава комиссии Марьяна Безуглая сказала ему, что сегодня нет кворума для заседания комиссии. Экс-начальник ГУР МО отметил, что придет следующее заседание, назначенное на понедельник.
Бурба рассказал, что сегодня прибыл из-за границы, куда возил ребенка на лечение, и сразу приехал на ВСК.
Экс-начальник ГУР МО не захотел отвечать на конкретные вопросы о спецоперации: "Я - военнослужащий. Поэтому все ответы могу предоставить только на комиссии".
Он признался, что был удивлен информацией о том, что с ним давно хотели пообщаться, но он не выходил на связь: "Я узнал из СМИ. Сразу прилетел".
Говоря о том, боятся ли сейчас военнослужащие, разведчики принимать участие в спецоперациях, Бурба сказал: "Никто ничего не боится. Все идет нормально. Главнокомандующий четко руководит. У нас есть враг - Россия. Это самое главное. Дальше - увидим".
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виновный по вагнергейту должен быть назначен
Бурба не дурак чтобы брать вину на себя
а тронуть Бурбу ЗЕльоные после СNN уже не могут
Зєля числиться верховним головнокомандувачем.
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Якщо він насправді так вважає, то тоді цей развєдчік таке ж лайно, як і ЗЕлупа з його кагалом. А якщо бреше і лицемірить, то же більше.
Унас есть враг - зеленский (прислуга россии) Дальше - увидим.
фсб и гру хлопают в ладоши наблюдая как трусливая власть случайных людей в Киеве, издевается над разведчиками Украины.
Наблюдает всё сообщество разведчиков ЕС и США, это не просто позор, это предательство своих военных, и спасение врагов убивших украинских солдат.
То просту людину буде покарано, якщо вона не прийде на роботу.
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Тех, кто не пришел - разогнать.
Решался важный государственный вопрос, а они, зная об этом - не явились.
Это - саботаж. Зачем нужны такие слуги? Хуже кацапов.