Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба пришел на ВСК по "вагнеровцам"

Бывший начальник главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба пришел на заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины.

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Экс-начальник ГУР МОУ Василий Бурба пришел предоставить информацию о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" на заседание парламентской ВСК", - написал Костенко.

Кроме этого, комиссия решила продолжить заседания на следующей неделе. Об этом журналистам сообщила помощница главы комиссии, нардепа "СН" Безуглой Лилия Белоусова, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Следующая встреча будет в понедельник. О брифинге мы вам в обязательном порядке сообщим", - сказала она.

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