Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба пришел на ВСК по "вагнеровцам"
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Бывший начальник главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба пришел на заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины.
Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Экс-начальник ГУР МОУ Василий Бурба пришел предоставить информацию о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" на заседание парламентской ВСК", - написал Костенко.
Кроме этого, комиссия решила продолжить заседания на следующей неделе. Об этом журналистам сообщила помощница главы комиссии, нардепа "СН" Безуглой Лилия Белоусова, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Следующая встреча будет в понедельник. О брифинге мы вам в обязательном порядке сообщим", - сказала она.
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ЗЕ в прямом эфире сам рассказал, как звонил Луке и сливал операцию.
Но виноватыми сделают командование ГУР.
Так простіше. А Бурбу витягли на очі рашистській спецурі...
Подождём-с.........