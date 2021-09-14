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Новости Политика Украины
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ВСК (440) ЧВК Вагнера (1283) Бурба (81) Костенко Роман (132)

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба пришел на ВСК по "вагнеровцам"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба пришел на ВСК по

Бывший начальник главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба пришел на заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины.

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Экс-начальник ГУР МОУ Василий Бурба пришел предоставить информацию о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" на заседание парламентской ВСК", - написал Костенко.

Кроме этого, комиссия решила продолжить заседания на следующей неделе. Об этом журналистам сообщила помощница главы комиссии, нардепа "СН" Безуглой Лилия Белоусова, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Следующая встреча будет в понедельник. О брифинге мы вам в обязательном порядке сообщим", - сказала она.

Читайте: Новые факты на заседании ВСК по "вагнеровцам" вызывают расхождение с официальной версией, - нардеп "Голоса" Костенко

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Не вгадали. Винним будуть робити ПП, який дав "Добро" на цю операцію. "Вьі жи вииидили чем закончииилась для Беларуууси пасаадка чжооова самальооота в Мииинске...".
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14.09.2021 19:43
+11
А теперь следите за наперстками.

ЗЕ в прямом эфире сам рассказал, как звонил Луке и сливал операцию.

Но виноватыми сделают командование ГУР.
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14.09.2021 19:36
+8
зЕбанутим - аж засвистить...
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14.09.2021 19:47
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А теперь следите за наперстками.

ЗЕ в прямом эфире сам рассказал, как звонил Луке и сливал операцию.

Но виноватыми сделают командование ГУР.
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14.09.2021 19:36 Ответить
Не вгадали. Винним будуть робити ПП, який дав "Добро" на цю операцію. "Вьі жи вииидили чем закончииилась для Беларуууси пасаадка чжооова самальооота в Мииинске...".
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14.09.2021 19:43 Ответить
не пройдет !
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14.09.2021 19:46 Ответить
зЕбанутим - аж засвистить...
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14.09.2021 19:47 Ответить
тут тхне договорняком
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14.09.2021 20:02 Ответить
з Бурбою, але він буде дурень, якщо піде на це, бо рано чи пізно за "вагнергейт" доведеться сидіти
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14.09.2021 20:04 Ответить
З ним - навряд чи.
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14.09.2021 20:06 Ответить
https://censor.net/ru/news/3288275/burba_vsk_po_vagnerovtsam_ne_sobralas_ne_bylo_kvoruma

Так простіше. А Бурбу витягли на очі рашистській спецурі...
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14.09.2021 20:14 Ответить
Навіть через протигаз тхне. Аж очі ріже...
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14.09.2021 20:04 Ответить
А давайте всё же подождем официальных материалов расследования. А вдруг Ермака арестуют...
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14.09.2021 20:08 Ответить
Топовий жарт. 95 кварталу такий і не снився 🤣😂😅
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14.09.2021 20:11 Ответить
Не знаю, как там комиссия, но могу одной фразой описать итог слива этой операции - "Зеля, вешайся!"

Подождём-с.........
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14.09.2021 20:00 Ответить
Зеля - це спритний шулер!Можливо і в купі з Єрмаком зрадив країну.Це вже за рік зрозуміло багатьом.Розплата - тільки карна відповідальність!
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14.09.2021 20:06 Ответить
Ой оставьте, на них итак немерено уголовных дел можно возбуждать. Вот экс-генпрокурор, он же экс-голова Верховного суда Виктор Шишкин уже давно сказал, что может выдвинуть Зеленскому минимум 11 обвинений по ст.11 ККУ (Державна зрада).
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14.09.2021 20:11 Ответить
...Добрий урок всім наступним поколінням українського політичного класу - відродженої 1991-го державності - українці із Політбюро ЦК КПРС своїми долями таки дали: вклонятись варто лише своїм богам. Інакше Левіафан (у категоріях Томаса Гоббса) не твоєї держави «перезавантажить» тебе, позбавить тебе твого світу, охоче зарахує тебе до якогось «почті одного народа», пов'яже з тим, хто, власне, народом тебе ніколи не вважав і не вважатиме. - Ю. Шаповал https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya********-buly-nashi-u-kremli-10
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14.09.2021 20:09 Ответить
Зупинися на тезисі "Бог - єдиний". "Україна - понад усе".
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14.09.2021 20:26 Ответить
 
 