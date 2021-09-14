УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4859 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
7 558 16
ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1477) Бурба (82) Костенко Роман (171)

Ексначальник ГУР Міноборони Бурба прийшов на ТСК щодо "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексначальник ГУР Міноборони Бурба прийшов на ТСК щодо

Колишній начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба прийшов на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України.

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ексначальник ГУР МОУ Василь Бурба прийшов надати інформацію про спецоперацію із затримання "вагнерівців" на засідання парламентської ТСК", - написав Костенко.

Крім цього, комісія вирішила продовжити засідання наступного тижня. Про це журналістам повідомила помічниця голови комісії, нардепа "СН" Безуглої Лілія Білоусова, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наступна зустріч буде в понеділок. Про брифінг ми вам в обов'язковому порядку повідомимо", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безугла і "Слуги народу" фактично викрили брехливість заяв Зеленського і Єрмака про "вагнерівців", - Бутусов. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Не вгадали. Винним будуть робити ПП, який дав "Добро" на цю операцію. "Вьі жи вииидили чем закончииилась для Беларуууси пасаадка чжооова самальооота в Мииинске...".
показати весь коментар
14.09.2021 19:43
+11
А теперь следите за наперстками.

ЗЕ в прямом эфире сам рассказал, как звонил Луке и сливал операцию.

Но виноватыми сделают командование ГУР.
показати весь коментар
14.09.2021 19:36
+8
зЕбанутим - аж засвистить...
показати весь коментар
14.09.2021 19:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А теперь следите за наперстками.

ЗЕ в прямом эфире сам рассказал, как звонил Луке и сливал операцию.

Но виноватыми сделают командование ГУР.
показати весь коментар
14.09.2021 19:36 Відповісти
Не вгадали. Винним будуть робити ПП, який дав "Добро" на цю операцію. "Вьі жи вииидили чем закончииилась для Беларуууси пасаадка чжооова самальооота в Мииинске...".
показати весь коментар
14.09.2021 19:43 Відповісти
не пройдет !
показати весь коментар
14.09.2021 19:46 Відповісти
зЕбанутим - аж засвистить...
показати весь коментар
14.09.2021 19:47 Відповісти
тут тхне договорняком
показати весь коментар
14.09.2021 20:02 Відповісти
з Бурбою, але він буде дурень, якщо піде на це, бо рано чи пізно за "вагнергейт" доведеться сидіти
показати весь коментар
14.09.2021 20:04 Відповісти
З ним - навряд чи.
показати весь коментар
14.09.2021 20:06 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3288275/burba_vsk_po_vagnerovtsam_ne_sobralas_ne_bylo_kvoruma

Так простіше. А Бурбу витягли на очі рашистській спецурі...
показати весь коментар
14.09.2021 20:14 Відповісти
Навіть через протигаз тхне. Аж очі ріже...
показати весь коментар
14.09.2021 20:04 Відповісти
А давайте всё же подождем официальных материалов расследования. А вдруг Ермака арестуют...
показати весь коментар
14.09.2021 20:08 Відповісти
Топовий жарт. 95 кварталу такий і не снився 🤣😂😅
показати весь коментар
14.09.2021 20:11 Відповісти
Не знаю, как там комиссия, но могу одной фразой описать итог слива этой операции - "Зеля, вешайся!"

Подождём-с.........
показати весь коментар
14.09.2021 20:00 Відповісти
Зеля - це спритний шулер!Можливо і в купі з Єрмаком зрадив країну.Це вже за рік зрозуміло багатьом.Розплата - тільки карна відповідальність!
показати весь коментар
14.09.2021 20:06 Відповісти
Ой оставьте, на них итак немерено уголовных дел можно возбуждать. Вот экс-генпрокурор, он же экс-голова Верховного суда Виктор Шишкин уже давно сказал, что может выдвинуть Зеленскому минимум 11 обвинений по ст.11 ККУ (Державна зрада).
показати весь коментар
14.09.2021 20:11 Відповісти
...Добрий урок всім наступним поколінням українського політичного класу - відродженої 1991-го державності - українці із Політбюро ЦК КПРС своїми долями таки дали: вклонятись варто лише своїм богам. Інакше Левіафан (у категоріях Томаса Гоббса) не твоєї держави «перезавантажить» тебе, позбавить тебе твого світу, охоче зарахує тебе до якогось «почті одного народа», пов'яже з тим, хто, власне, народом тебе ніколи не вважав і не вважатиме. - Ю. Шаповал https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya********-buly-nashi-u-kremli-10
показати весь коментар
14.09.2021 20:09 Відповісти
Зупинися на тезисі "Бог - єдиний". "Україна - понад усе".
показати весь коментар
14.09.2021 20:26 Відповісти
 
 