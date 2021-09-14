Ексначальник ГУР Міноборони Бурба прийшов на ТСК щодо "вагнерівців"
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Колишній начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба прийшов на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України.
Про це повідомив у фейсбуці народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ексначальник ГУР МОУ Василь Бурба прийшов надати інформацію про спецоперацію із затримання "вагнерівців" на засідання парламентської ТСК", - написав Костенко.
Крім цього, комісія вирішила продовжити засідання наступного тижня. Про це журналістам повідомила помічниця голови комісії, нардепа "СН" Безуглої Лілія Білоусова, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Наступна зустріч буде в понеділок. Про брифінг ми вам в обов'язковому порядку повідомимо", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕ в прямом эфире сам рассказал, как звонил Луке и сливал операцию.
Но виноватыми сделают командование ГУР.
Так простіше. А Бурбу витягли на очі рашистській спецурі...
Подождём-с.........