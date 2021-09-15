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Нацбанк надасть Одеському художньому музею нове приміщення. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нацбанк надасть Одеському художньому музею нове приміщення. ДОКУМЕНТ

Національний банк України задовольнив звернення Одеського художнього музею щодо надання у тимчасове користування приміщення за адресою вул.Рішельєвська 8.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це йдеться в офіційному листі НБУ за підписом першої заступниці Катерини Рожкової.

Приміщення, про яке йдеться у листі – це будівля Російсько-Азіатського банку 1911 року, що є пам’яткою архітектури. Частину цього приміщення площею у 6,5 тис кв.м. Кабмін передав у розпорядження Міністерства юстиції. Саме цю частину, яка зараз не використовується, НБУ пропонує передати в оренду музею. Інша частина будівлі (3.5 тис. кв.м.) залишиться у розпорядженні НБУ.

Якщо рішення Нацбанка підтримає Міністерство юстиції, надане приміщення музей зможе використовувати для зберігання та експонування творів. Нагадаємо, проблема із нестачею площі для зберігання колекції та експозицій є однією з першочергових проблем абсолютної більшості українських музеїв. Попередній директор ОХМ Олександр Ройтбурд неодноразово піднімав цю проблему та вів активні перемовини щодо можливості територіального розширення музею із місцевою владою.

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Нацбанк надасть Одеському художньому музею нове приміщення 01
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