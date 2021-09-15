РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11871 посетитель онлайн
Новости Общество
1 607 0
музей (692) НБУ (4807) Одесса (7380)

Нацбанк предоставит Одесскому художественному музею новое помещение. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нацбанк предоставит Одесскому художественному музею новое помещение. ДОКУМЕНТ

Национальный банк Украины удовлетворил обращение Одесского художественного музея о предоставлении во временное пользование помещения по адресу ул.Ришельевская, 8.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом говорится в официальном письме НБУ за подписью первого заместителя Екатерины Рожковой.

Помещение, о котором идет речь в письме, - это здание Российско-Азиатского банка 1911 года, которое является памятником архитектуры. Часть этого помещения площадью 6,5 тыс кв.м. Кабмин передал в распоряжение Министерства юстиции. Именно эту часть, которая сейчас не используется, НБУ предлагает передать в аренду музею. Другая часть здания (3.5 тыс. кв.м.) останется в распоряжении НБУ.

Если решение Нацбанка поддержит Министерство юстиции, предоставленное помещение музей сможет использовать для хранения и экспонирования произведений. Напомним, проблема с нехваткой площади для хранения коллекции и экспозиции является одной из первоочередных проблем абсолютного большинства украинских музеев. Предыдущий директор ОХМ Александр Ройтбурд неоднократно поднимал эту проблему и вел активные переговоры о возможности территориального расширения музея с местной властью.

Также читайте: Пошивайло переизбран директором Музея Революции Достоинства, - Институт нацпамяти

Нацбанк предоставит Одесскому художественному музею новое помещение 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 