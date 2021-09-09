Пошивайло переизбран директором Музея Революции Достоинства, - Институт нацпамяти

8 сентября состоялось второе заседание комиссии конкурса на должность генерального директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

"Украинский институт национальной памяти объявил конкурс 20 июля 2021 года в соответствии с порядком, установленным Законом Украины "О культуре". После представления стратегического плана развития музея комиссия определила победителем Игоря Пошивайло", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на конкурс подавали заявки четыре кандидата. После рассмотрения их документов на первом заседании 27 августа конкурсная комиссия приняла решение отклонить заявки трех кандидатов из-за несоответствия квалификационным требованиям, предусмотренным Законом Украины "О культуре". На следующем этапе конкурса был допущен один кандидат - Игорь Пошивайло.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Строительство Музея Революции Достоинства разблокировано, - Ткаченко

На втором заседании конкурсной комиссии кандидат представил стратегический план развития Национального музея Революции Достоинства на один и пять лет. Заседание было открытым и транслировалось онлайн.

После презентации 7 из 9 членов конкурсной комиссии проголосовали за назначение Игоря Пошивайло генеральным директором музея. Еще два члена комиссии, Виктория Опанасюк и Екатерина Чуева, участвовали в обсуждении, но не принимали участия в голосовании.

В пресс-службе напомнили, что в комиссию вошли 9 экспертов из культурной сферы и общественной среды.

Сообщается, что по результатам конкурса председатель Украинского института национальной памяти обязан назначить победителя на должность генерального директора Национального музея Революции Достоинства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Директор музея Революции Достоинства Пошивайло пришел на допрос в полицию

Игорь Пошивайло возглавит это учреждение второй раз. В января 2016 года он был назначен директором Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства. А в сентябре 2016 года путем конкурсного отбора стал генеральным директором этого учреждения.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября 2020 года провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.