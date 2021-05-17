Строительство Музея Революции Достоинства разблокировано, - Ткаченко

Национальный музей Революции Достоинства и немецкое архитектурное бюро "Kleihues+Kleihues" договорились о передаче музею авторских имущественных прав на реализацию архитектурного проекта - строительство Национального музея Революции Достоинства на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

"К сожалению, ситуация с реализацией музея затянулась. Но я рад, что сегодня мы присутствуем на мероприятии, которое фактически разблокирует начало проектных, а в дальнейшем и строительных работ по музею", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, разблокировать процесс реализации проекта удалось путем передачи немецким архитектурным бюро "Kleihues+Kleihues" авторских имущественных прав на реализацию архитектурного проекта - строительство Национального музея Революции Достоинства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий

По словам генерального директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игоря Пошивайло, следующим шагом станет подготовка к проведению тендера на определение генерального проектировщика.

Кроме того, он спрогнозировал, что Музей может быть полностью запущен в работу через пять лет. Так, с 2022 года могут начаться строительные работы, которые продлятся два года, до открытия первой очереди. В 2026 году весь Музей по прогнозам будет сдан в эксплуатацию.

Как сообщалось, в июне 2018 года по результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции Достоинства" первую премию получил проект "Штурм холма" немецкого архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко. ФОТО

По словам победителей конкурса Я.Кляйхуса и Й.Кресснера, суть проекта музея в сочетании прошлого и будущего, а также соединении самого музея и мемориала. Вдоль аллеи Героев Небесной Сотни будут ниши, в которых будут стоять памятники в честь погибших. Пандус под наклоном будет приводить людей вдоль ниш к музею и это будет финальная точка "пути памяти".