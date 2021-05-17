УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47843 відвідувача онлайн
Новини Політика України
969 8
музей (208) Ткаченко Олександр (291) Євромайдан (617) Пошивайло (32)

Будівництво Музею Революції гідності розблоковано, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Будівництво Музею Революції гідності розблоковано, - Ткаченко

Національний музей Революції гідності і німецьке архітектурне бюро "Kleihues + Kleihues" домовилися про передачу музею авторських майнових прав на реалізацію архітектурного проєкту - будівництво Національного музею Революції гідності на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

"На жаль, ситуація з реалізацією музею затягнулася. Але я радий, що сьогодні ми присутні на заході, який фактично розблокує початок проєктних, а надалі й будівельних робіт щодо музею", - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на пресконференції у понеділок у Києві,  передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, розблокувати процес реалізації проєкту вдалося шляхом передачі німецьким архітектурним бюро Kleihues + Kleihues авторських майнових прав на реалізацію архітектурного проєкту - будівництво Національного музею Революції гідності.

За словами генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності Ігоря Пошивайла, наступним кроком стане підготовка до проведення тендеру на визначення генерального проєктувальника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор Музею Майдану Пошивайло: Розслідування ведеться об'єктивно.

Крім того, він спрогнозував, що музей може бути повністю запущений у роботу через п'ять років. Так, із 2022 року можуть розпочатися будівельні роботи, які триватимуть два роки, до відкриття першої черги. У 2026 році весь музей за прогнозами буде зданий в експлуатацію.

Як повідомлялося, у червні 2018 року за результатами засідання міжнародного повноважного та незалежного журі конкурсу в номінації "Музей Революції гідності" першу премію отримав проєкт "Штурм пагорба" німецького архітектурного бюро Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH.

За словами переможців конкурсу Я. Кляйгуса та Й. Кресснера, суть проєкту музею в поєднанні минулого та майбутнього, а також з'єднанні самого музею та меморіалу. Вздовж алеї Героїв Небесної сотні будуть ніші, в яких стоятимуть пам'ятники на честь загиблих. Пандус під нахилом приводитиме людей уздовж ніш до музею і це буде фінальна точка "шляху пам'яті".

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Достоинство заблокировано
показати весь коментар
17.05.2021 14:55 Відповісти
При этой власти
показати весь коментар
17.05.2021 15:04 Відповісти
Этот музей так нужен что у них аж в сраке полыхает. Прямо кушать не могут.
показати весь коментар
17.05.2021 14:55 Відповісти
...при нынешней зеленой власти - звучит как насмешка Строительство Музея Революции Достоинства разблокировано, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6174
показати весь коментар
17.05.2021 14:57 Відповісти
коментар відмічено як спам
Яка "нагальна" потреба будувати нині той музей........
показати весь коментар
17.05.2021 14:57 Відповісти
Давайте ишо 150 лямов для дерибана.
показати весь коментар
17.05.2021 15:12 Відповісти
Ну якшо чесно, то поясніть мені, що там буде в експозиції?
Бочки і каски?
Музей гідності... Це як?
Я розумію : негідників у тюрми!
показати весь коментар
17.05.2021 17:04 Відповісти
А на який хрін ви його блокували?
показати весь коментар
17.05.2021 18:00 Відповісти
 
 