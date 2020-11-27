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Новини Суспільство
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Директор Музею Майдану Пошивайло: Розслідування ведеться об'єктивно.

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Директор Музею Майдану Пошивайло: Розслідування ведеться об'єктивно.

Расследование о хищениях на строительстве мемориала героев Небесной Сотни ведется объективно, следователи пытаются выяснить все детали.

Про це розповів після допиту директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Складається загальне враження, що ведеться об'єктивне розслідування. Слідчі управління Нацполіції намагаються з'ясувати деталі", - сказав він.

Пошивайло каже, що під час допиту пояснив, чому меморіал й досі не побудований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор музею Революції Гідності Пошивайло прийшов на допит у поліцію

"Меморіал мав би бути побудований після завершення слідчих дій. Оскільки слідчі дії відтерміновувалися через низку причин, тому і меморіал не був побудований", - стверджує директор Музею Майдану.

"Ще раз підкреслюю, що я з'явився на допит з власною ініціативою, бо музей протистоїть спробам дискредитації... ми зацікавлені, як ніхто, в повному і об'єктивному проведенні слідчих дій і з'ясуванню причин, чому ж меморіал досі не побудований", - заявив Пошивайло.

Читайте також: Музей Майдану готовий відкрити Меморіал Героїв Небесної Сотні протягом пів року

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
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Топ коментарі
+2
Т.е. ложечки нашлись, как обычно- а осадок остался...
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27.11.2020 21:00
+1
Еще раз подчеркиваю, что я явился на допрос по собственной инициативе Источник: https://censor.net/ru/n3233757
А чего на допрос не попросились подрядчики? Директор Музея Майдана Пошивайло: Расследование ведется объективно - Цензор.НЕТ 7576
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27.11.2020 21:06
+1
щоб з'ясувати деталі і встановити об'єктивну істину, а не просто "шукати злочинця". Відчуваєте різницю?
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27.11.2020 21:17
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Т.е. ложечки нашлись, как обычно- а осадок остался...
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27.11.2020 21:00 Відповісти
Про извинения за вылитую на правоохранителей грязь спрашивать даже не собираюсь.
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27.11.2020 21:01 Відповісти
Замечательно!
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27.11.2020 21:05 Відповісти
Еще раз подчеркиваю, что я явился на допрос по собственной инициативе Источник: https://censor.net/ru/n3233757
А чего на допрос не попросились подрядчики? Директор Музея Майдана Пошивайло: Расследование ведется объективно - Цензор.НЕТ 7576
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27.11.2020 21:06 Відповісти
сколько требуют - 20...-30...%...от тех сумм что "инвестированы" в стройматериалы... Директор Музея Майдана Пошивайло: Расследование ведется объективно - Цензор.НЕТ 1036
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27.11.2020 21:07 Відповісти
Він просто дуже наївний)
В Україні задача слідчого не "з'ясувати всі деталі", а скласти обвинувачувальний акт, щоб прокурор не завернув.
І коли вони ніби уважно слухають, вони насправді вишукують і записують тільки потрібні їм слова.
Ніколи не розмовляйте з ними.
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27.11.2020 21:07 Відповісти
ви здивовані, що в них з адвокатами протилежна мета?
А нафіга потрібні слідчі, що щукають виправдання злочинцям?
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27.11.2020 21:11 Відповісти
щоб з'ясувати деталі і встановити об'єктивну істину, а не просто "шукати злочинця". Відчуваєте різницю?
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27.11.2020 21:17 Відповісти
Це робить суд, а не слідчий- розумієте принцип роботи правосуддя?
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27.11.2020 21:21 Відповісти
мусоро, дуй звідсіля.
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28.11.2020 00:14 Відповісти
Скорійш за все, йому там тупо "пояснили" як себе поводити, щоб не було проблем...
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27.11.2020 21:25 Відповісти
 
 