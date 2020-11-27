РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12561 посетитель онлайн
Новости Общество
1 525 13
допрос (1367) мемориал (136) расследование (2962) Пошивайло (34) Музей Майдана (61)

Директор Музея Майдана Пошивайло: Расследование ведется объективно

Новости Цензор.НЕТ Общество

Директор Музея Майдана Пошивайло: Расследование ведется объективно

Расследование о хищениях на строительстве мемориала героев Небесной Сотни ведется объективно, следователи пытаются выяснить все детали.

Об этом рассказал после допроса директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Создается общее впечатление, что ведется объективное расследование. Следователи управления Нацполиции пытаются выяснить детали", - сказал он.

Пошивайло говорит, что пояснил на допросе, почему мемориал до сих пор не построили.

"Мемориал должен быть построен после завершения следственных действий. Поскольку следственные действия были отложены по ряду причин, поэтому и мемориал не был построен", - утверждает директор Музея Майдана.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пошивайло о предоплате генподрядчику за мемориал Героев Небесной Сотни: Это был конец года, мы могли потерять эти средства

"Еще раз подчеркиваю, что я явился на допрос по собственной инициативе, потому что музей противостоит попыткам дискредитации. ... Мы заинтересованы, как никто, в полном и объективном проведении следственных действий и в выяснении причин, почему мемориал еще не построен", - подчеркнул Пошивайло.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

Также на Цензор.НЕТ: Когда проходил тендер на строительство музея Революции Достоинства, арест на участок не был наложен, иначе ничего бы не проводили, - Пошивайло

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Т.е. ложечки нашлись, как обычно- а осадок остался...
показать весь комментарий
27.11.2020 21:00
+1
Еще раз подчеркиваю, что я явился на допрос по собственной инициативе Источник: https://censor.net/ru/n3233757
А чего на допрос не попросились подрядчики? Директор Музея Майдана Пошивайло: Расследование ведется объективно - Цензор.НЕТ 7576
показать весь комментарий
27.11.2020 21:06
+1
щоб з'ясувати деталі і встановити об'єктивну істину, а не просто "шукати злочинця". Відчуваєте різницю?
показать весь комментарий
27.11.2020 21:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Т.е. ложечки нашлись, как обычно- а осадок остался...
показать весь комментарий
27.11.2020 21:00 Ответить
Про извинения за вылитую на правоохранителей грязь спрашивать даже не собираюсь.
показать весь комментарий
27.11.2020 21:01 Ответить
Замечательно!
показать весь комментарий
27.11.2020 21:05 Ответить
Еще раз подчеркиваю, что я явился на допрос по собственной инициативе Источник: https://censor.net/ru/n3233757
А чего на допрос не попросились подрядчики? Директор Музея Майдана Пошивайло: Расследование ведется объективно - Цензор.НЕТ 7576
показать весь комментарий
27.11.2020 21:06 Ответить
сколько требуют - 20...-30...%...от тех сумм что "инвестированы" в стройматериалы... Директор Музея Майдана Пошивайло: Расследование ведется объективно - Цензор.НЕТ 1036
показать весь комментарий
27.11.2020 21:07 Ответить
Він просто дуже наївний)
В Україні задача слідчого не "з'ясувати всі деталі", а скласти обвинувачувальний акт, щоб прокурор не завернув.
І коли вони ніби уважно слухають, вони насправді вишукують і записують тільки потрібні їм слова.
Ніколи не розмовляйте з ними.
показать весь комментарий
27.11.2020 21:07 Ответить
ви здивовані, що в них з адвокатами протилежна мета?
А нафіга потрібні слідчі, що щукають виправдання злочинцям?
показать весь комментарий
27.11.2020 21:11 Ответить
щоб з'ясувати деталі і встановити об'єктивну істину, а не просто "шукати злочинця". Відчуваєте різницю?
показать весь комментарий
27.11.2020 21:17 Ответить
Це робить суд, а не слідчий- розумієте принцип роботи правосуддя?
показать весь комментарий
27.11.2020 21:21 Ответить
мусоро, дуй звідсіля.
показать весь комментарий
28.11.2020 00:14 Ответить
Скорійш за все, йому там тупо "пояснили" як себе поводити, щоб не було проблем...
показать весь комментарий
27.11.2020 21:25 Ответить
 
 