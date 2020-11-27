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Директор музею Революції Гідності Пошивайло прийшов на допит у поліцію

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Директор музею Революції Гідності Пошивайло прийшов на допит у поліцію

Керівник музею Революції Гідності Ігор Пошивайло прийшов на допит до слідчого управління Національної поліції в Києві.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Після обшуків поліція вилучила, зокрема, носії інформації. Потім мене запросили їх забрати. І паралельно слідча поліція давала кілька інформаційних запитів у Музей, і ми надавали ці документи. Я прийшов, і бачу, що паралельно у слідчих ще дуже багато питань роз'яснювальних. Логічно, що поліція має потребу в додатковій інформації. Тому я відразу запропонував запросити офіційно (мене - Ред.) вже на допит, щоб усі питання, які є у поліції, у слідчих, ми зафіксували під протокол. І мені вручили сьогодні повістку, і я тут", - повідомив Пошивайло.

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Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
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Где **** наш музей Достоинства? Где наши липы и мрамор, тварь?
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27.11.2020 17:26 Відповісти
Директор есть а ни денег ни музея НЕТ ,от такой вот коленкор Директор музея Революции Достоинства Пошивайло пришел на допрос в полицию - Цензор.НЕТ 1186Чудны дела твои Господи .
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27.11.2020 17:41 Відповісти
честные голубые глаза...."логично, что полиция нуждается в дополнительной информации" Денег нет, логично, музея логично тоже нет.
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27.11.2020 17:54 Відповісти
Козла, на ЗОНУ.
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27.11.2020 19:06 Відповісти
 
 