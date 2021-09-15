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WADA розгляне виключення канабісу зі списку заборонених препаратів

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

WADA розгляне виключення канабісу зі списку заборонених препаратів

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило, що перегляне статус канабісу у своєму списку заборонених речовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

Зазначається, що дослідження з цього питання буде проведено в 2022 році. Таким чином, як мінімум до кінця 2022 року вживання канабісу спортсменам буде заборонено.

Зайнятися цим питанням WADA змусив випадок з американською легкоатлеткою Ша'Каррі Річардсон. 21-річна спортсменка була дискваліфікована після того, як здала позитивний тест на канабіс. Її усунули від участі в змаганнях на місяць і вона не змогла взяти участь в Олімпіаді-2020.

Після цього випадку багато спортсменів критикували правило, називаючи його застарілим і непотрібним.

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Топ коментарі
+4
И кокаин исключайте...и героин тоже...
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15.09.2021 13:20
+3
А где же менты харчеваться будут?
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15.09.2021 13:40
+2
пишу и ржу))))))))))))))))))))))
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15.09.2021 13:22
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И кокаин исключайте...и героин тоже...
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15.09.2021 13:20 Відповісти
Конидло, а чего алкоголь тогда разрешён, когда от каннабиса не было ни единой смерти? Если не в меру, то и кока кола вредна! Дрочи дальше на закон какого-то советского шизофреника, и считай что в такой стране, к примеру, как Канада, где абсолютный легалайз, люди менее развитые чем ты и тебе подобные запрограммированные мозги
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15.09.2021 14:08 Відповісти
Не смешно. При чем тут кокаин с героином к канабису? От водки больше вреда для общества, чем от канабиса.
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15.09.2021 15:35 Відповісти
пишу и ржу))))))))))))))))))))))
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15.09.2021 13:22 Відповісти
Мабуть з ОПи занесли чумадан.
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15.09.2021 13:36 Відповісти
Не зря Зеля Олимпиаду провести хочет))))
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15.09.2021 13:38 Відповісти
А где же менты харчеваться будут?
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15.09.2021 13:40 Відповісти
В 2025 примут обязательное употребление?
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15.09.2021 13:59 Відповісти
Мусора не откажутся От такойи прибыльной торговли
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15.09.2021 15:45 Відповісти
мельдоний на очереди. ложатся под рососию
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15.09.2021 16:05 Відповісти
 
 