WADA розгляне виключення канабісу зі списку заборонених препаратів

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило, що перегляне статус канабісу у своєму списку заборонених речовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

Зазначається, що дослідження з цього питання буде проведено в 2022 році. Таким чином, як мінімум до кінця 2022 року вживання канабісу спортсменам буде заборонено.

Зайнятися цим питанням WADA змусив випадок з американською легкоатлеткою Ша'Каррі Річардсон. 21-річна спортсменка була дискваліфікована після того, як здала позитивний тест на канабіс. Її усунули від участі в змаганнях на місяць і вона не змогла взяти участь в Олімпіаді-2020.

Після цього випадку багато спортсменів критикували правило, називаючи його застарілим і непотрібним.

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