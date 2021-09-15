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WADA розгляне виключення канабісу зі списку заборонених препаратів
Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило, що перегляне статус канабісу у своєму списку заборонених речовин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.
Зазначається, що дослідження з цього питання буде проведено в 2022 році. Таким чином, як мінімум до кінця 2022 року вживання канабісу спортсменам буде заборонено.
Зайнятися цим питанням WADA змусив випадок з американською легкоатлеткою Ша'Каррі Річардсон. 21-річна спортсменка була дискваліфікована після того, як здала позитивний тест на канабіс. Її усунули від участі в змаганнях на місяць і вона не змогла взяти участь в Олімпіаді-2020.
Після цього випадку багато спортсменів критикували правило, називаючи його застарілим і непотрібним.
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