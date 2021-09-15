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WADA рассмотрит исключение каннабиса из списка запрещенных препаратов

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

WADA рассмотрит исключение каннабиса из списка запрещенных препаратов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что пересмотрит статус каннабиса в своем списке запрещенных веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.

Отмечается, что исследование по данному вопросу будет проведено в 2022 году. Таким образом, как минимум до конца 2022 года употребление каннабиса спортсменами будет запрещено.

Заняться этим вопросом WADA заставил случай с американской легкоатлеткой Ша'Карри Ричардсон. 21-летняя спортсменка была дисквалифицирована после того, как сдала положительный тест на каннабис. Ее отстранили от участия в соревнованиях на месяц и она не смогла принять участие в Олимпиаде-2020.

После этого случая многие спортсмены критиковали правило, называя его устаревшим и ненужным.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
И кокаин исключайте...и героин тоже...
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15.09.2021 13:20
+3
А где же менты харчеваться будут?
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15.09.2021 13:40
+2
пишу и ржу))))))))))))))))))))))
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15.09.2021 13:22
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И кокаин исключайте...и героин тоже...
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15.09.2021 13:20 Ответить
Конидло, а чего алкоголь тогда разрешён, когда от каннабиса не было ни единой смерти? Если не в меру, то и кока кола вредна! Дрочи дальше на закон какого-то советского шизофреника, и считай что в такой стране, к примеру, как Канада, где абсолютный легалайз, люди менее развитые чем ты и тебе подобные запрограммированные мозги
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15.09.2021 14:08 Ответить
Не смешно. При чем тут кокаин с героином к канабису? От водки больше вреда для общества, чем от канабиса.
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15.09.2021 15:35 Ответить
пишу и ржу))))))))))))))))))))))
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15.09.2021 13:22 Ответить
Мабуть з ОПи занесли чумадан.
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15.09.2021 13:36 Ответить
Не зря Зеля Олимпиаду провести хочет))))
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15.09.2021 13:38 Ответить
А где же менты харчеваться будут?
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15.09.2021 13:40 Ответить
В 2025 примут обязательное употребление?
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15.09.2021 13:59 Ответить
Мусора не откажутся От такойи прибыльной торговли
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15.09.2021 15:45 Ответить
мельдоний на очереди. ложатся под рососию
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15.09.2021 16:05 Ответить
 
 