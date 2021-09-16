МВФ підтвердив віртуальний візит місії в Україну у вересні

Віртуальна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з питань першого перегляду програми stand-by розпочне роботу вже цього місяця.

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні представник МВФ Джеррі Райс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

При цьому Райс не зміг назвати конкретні дати початку роботи місії.

"Не можу дати жодних деталей про таймлайне виділення грошей або про розширення (програми) ... Дискусії тривають", - відповів він на прохання прокоментувати заяви представників уряду України.

Як повідомлялося, напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував початок роботи місії 18 вересня. За його словами, Україна очікує $750 млн другого траншу МВФ за програмою stand-by наприкінці листопада - на початку грудня, оскільки всі умови українська сторона виконала.

Міністр фінансів Сергій Марченко наприкінці серпня зазначав також, що обговорюється можливість продовження поточної 18-місячної програми stand-by на пів року.

Як повідомлялося, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу виділив перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Було намічено чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак визначений графік був порушений, а фінансування - призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань.