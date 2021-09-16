УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6476 відвідувачів онлайн
Новини
730 10

МВФ підтвердив віртуальний візит місії в Україну у вересні

МВФ підтвердив віртуальний візит місії в Україну у вересні

Віртуальна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з питань першого перегляду програми stand-by розпочне роботу вже цього місяця.

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні представник МВФ Джеррі Райс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

При цьому Райс не зміг назвати конкретні дати початку роботи місії.

"Не можу дати жодних деталей про таймлайне виділення грошей або про розширення (програми) ... Дискусії тривають", - відповів він на прохання прокоментувати заяви представників уряду України.

Як повідомлялося, напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував початок роботи місії 18 вересня. За його словами, Україна очікує $750 млн другого траншу МВФ за програмою stand-by наприкінці листопада - на початку грудня, оскільки всі умови українська сторона виконала.

Міністр фінансів Сергій Марченко наприкінці серпня зазначав також, що обговорюється можливість продовження поточної 18-місячної програми stand-by на пів року.

Як повідомлялося, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу виділив перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Було намічено чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак визначений графік був порушений, а фінансування - призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань.

Автор: 

МВФ (3068) Райс Джеррі (12)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Після віртуальної місії повинен послідувати віртуальний кредит.
показати весь коментар
16.09.2021 18:06
+5
Ну і побачимо, чи по результатах віртуальної зустрічі, враховуючи віртуальні реформи зеленського, МВФ не поміняє свою програму зі stand-by на
показати весь коментар
16.09.2021 18:10
+4
Ага, віртуальний візит через додаток "Дія"
показати весь коментар
16.09.2021 18:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після віртуальної місії повинен послідувати віртуальний кредит.
показати весь коментар
16.09.2021 18:06 Відповісти
Ну так зеленые же строят "государство в смартфоне" Скоро и пенсии будут по емейлу рассылать.
показати весь коментар
16.09.2021 19:10 Відповісти
виртуальные паи на марсе нэ за горамы..
показати весь коментар
16.09.2021 18:07 Відповісти
Еще ж недавно продавали участки на Луне. Там уже все свободное пространство закончилось?
показати весь коментар
16.09.2021 18:48 Відповісти
Ну і побачимо, чи по результатах віртуальної зустрічі, враховуючи віртуальні реформи зеленського, МВФ не поміняє свою програму зі stand-by на
показати весь коментар
16.09.2021 18:10 Відповісти
МВФ навіть їхати не хоче до зелених клоунів.
показати весь коментар
16.09.2021 18:15 Відповісти
Ага, віртуальний візит через додаток "Дія"
показати весь коментар
16.09.2021 18:23 Відповісти
а еще какие-то страны...виртуально посещают??? )))
показати весь коментар
16.09.2021 18:28 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2021 18:47 Відповісти
Скоро транши ворам будут тоже выдавать виртуальные.
показати весь коментар
17.09.2021 08:21 Відповісти
 
 