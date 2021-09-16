МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by начнет работу уже в этом месяце.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель МВФ Джерри Райс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом Райс не смог назвать конкретные даты начала работы миссии.

"Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении (программы)… Дискуссии продолжаются", – ответил он на просьбу прокомментировать заявления представителей правительства Украины.

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Как сообщалось, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал начало работы миссии 18 сентября. По его словам, Украина ожидает $750 млн второго МВФ по программе stand-by в конце ноября - начале декабря, так как все условия украинская сторона выполнила.

Министр финансов Сергей Марченко в конце августа указывал также, что обсуждается возможность продления текущей 18-месячной программы stand-by на полгода.

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Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.