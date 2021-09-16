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Новости
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МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре

МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by начнет работу уже в этом месяце.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель МВФ Джерри Райс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом Райс не смог назвать конкретные даты начала работы миссии.

"Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении (программы)… Дискуссии продолжаются", – ответил он на просьбу прокомментировать заявления представителей правительства Украины.

Смотрите: Украина ожидает $750 млн транша МВФ по программе stand-by в конце ноября - начале декабре, - Шмыгаль. ВИДЕО

Как сообщалось, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал начало работы миссии 18 сентября. По его словам, Украина ожидает $750 млн второго МВФ по программе stand-by в конце ноября - начале декабря, так как все условия украинская сторона выполнила.

Министр финансов Сергей Марченко в конце августа указывал также, что обсуждается возможность продления текущей 18-месячной программы stand-by на полгода.

Также читайте: $2,7 млрд помощи от МВФ пойдет на социальные и инвестиционные цели, - Шмыгаль

Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Автор: 

МВФ (3334) Райс Джерри (9)


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Топ комментарии
+5
Після віртуальної місії повинен послідувати віртуальний кредит.
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16.09.2021 18:06
+5
Ну і побачимо, чи по результатах віртуальної зустрічі, враховуючи віртуальні реформи зеленського, МВФ не поміняє свою програму зі stand-by на
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16.09.2021 18:10
+4
Ага, віртуальний візит через додаток "Дія"
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16.09.2021 18:23
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Після віртуальної місії повинен послідувати віртуальний кредит.
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16.09.2021 18:06 Ответить
Ну так зеленые же строят "государство в смартфоне" Скоро и пенсии будут по емейлу рассылать.
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16.09.2021 19:10 Ответить
виртуальные паи на марсе нэ за горамы..
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16.09.2021 18:07 Ответить
Еще ж недавно продавали участки на Луне. Там уже все свободное пространство закончилось?
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16.09.2021 18:48 Ответить
Ну і побачимо, чи по результатах віртуальної зустрічі, враховуючи віртуальні реформи зеленського, МВФ не поміняє свою програму зі stand-by на
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16.09.2021 18:10 Ответить
МВФ навіть їхати не хоче до зелених клоунів.
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16.09.2021 18:15 Ответить
Ага, віртуальний візит через додаток "Дія"
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16.09.2021 18:23 Ответить
а еще какие-то страны...виртуально посещают??? )))
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16.09.2021 18:28 Ответить
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16.09.2021 18:47 Ответить
Скоро транши ворам будут тоже выдавать виртуальные.
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17.09.2021 08:21 Ответить
 
 