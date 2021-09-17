Українська туристка впала зі скелі, намагаючись зробити селфі в Іспанії
Дівчину вдалося врятувати, але вона у важкому стані.
Нещасний випадок стався біля популярної пам'ятки Кастель де Бенідорм, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент".
26-річна українка перелізла через перила, щоб зробити знімок на тлі пляжу Леванте, проте втратила рівновагу і впала в море, ударившись об каміння.
Рятувальники оперативно прибули на місце події. Погодні умови були несприятливими, але їм вдалося добратися до українки, яка знепритомніла і дістала серйозні травми під час падіння.
Дівчину евакуювали в порт Бенідорм. Там було встановлено тимчасовий намет, де дівчину реанімували. Звідти туристку доставили в лікарню Аліканте, де вона перебуває досі.
Топ коментарі
+38 Volodymyr Volodymyr #490180
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+16 Дмитрий Иванов #445055
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+11 Propan
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пришлось попутешествовать по многим странам - делал селфи тоже и даже фильмы снимал
- а гости, друзья и товарищи зевая - "Интересно, интересно, но не тяни - наливай!"
твоя прожитая жизнь возможно интересна только твоей жене, детям и родителям
возможно...
Дуракам закон не писан.
немного не к месту, но высокодуховный современный инста-анекдот вспомнился :
- Здравствуйте, а можно Сашу?... Он нам фотосессию делал.
- А Саша умер.
- А скиньте ж фоточки...