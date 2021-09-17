Українська туристка впала зі скелі, намагаючись зробити селфі в Іспанії

Дівчину вдалося врятувати, але вона у важкому стані.

Нещасний випадок стався біля популярної пам'ятки Кастель де Бенідорм, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент".

26-річна українка перелізла через перила, щоб зробити знімок на тлі пляжу Леванте, проте втратила рівновагу і впала в море, ударившись об каміння.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Погодні умови були несприятливими, але їм вдалося добратися до українки, яка знепритомніла і дістала серйозні травми під час падіння.

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Дівчину евакуювали в порт Бенідорм. Там було встановлено тимчасовий намет, де дівчину реанімували. Звідти туристку доставили в лікарню Аліканте, де вона перебуває досі.