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Українська туристка впала зі скелі, намагаючись зробити селфі в Іспанії

Українська туристка впала зі скелі, намагаючись зробити селфі в Іспанії

Дівчину вдалося врятувати, але вона у важкому стані.

Нещасний випадок стався біля популярної пам'ятки Кастель де Бенідорм, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент".

26-річна українка перелізла через перила, щоб зробити знімок на тлі пляжу Леванте, проте втратила рівновагу і впала в море, ударившись об каміння.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Погодні умови були несприятливими, але їм вдалося добратися до українки, яка знепритомніла і дістала серйозні травми під час падіння.

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Дівчину евакуювали в порт Бенідорм. Там було встановлено тимчасовий намет, де дівчину реанімували. Звідти туристку доставили в лікарню Аліканте, де вона перебуває досі.

Автор: 

Іспанія (897) нещасний випадок (274) туризм (1560) українці (2536)


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Топ коментарі
+38
а вот интересно - кому нахрен эти селфи нужны кроме тебе самому?

пришлось попутешествовать по многим странам - делал селфи тоже и даже фильмы снимал

- а гости, друзья и товарищи зевая - "Интересно, интересно, но не тяни - наливай!"

твоя прожитая жизнь возможно интересна только твоей жене, детям и родителям

возможно...
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17.09.2021 17:06
+16
Премию Дарвина
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17.09.2021 17:00
+11
Нарциссизм - наказуем. Такое ощущени, что часть населения Земли интересуется исключительно своими жопами и/или бицепcами в Инстаграмм. Это опасная болезнь и не только для нарциссов, но и в целом доя цивилизации. Самоупоительное смалюбование смертельно опасно, что глупенькая барышня и доказала. Ни копейки на лечение ей не перечислю)
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17.09.2021 17:07
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Дайте Оскар этой бахине.
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17.09.2021 16:58 Відповісти
Премию Дарвина
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17.09.2021 17:00 Відповісти
Спочатку рахунок за лікування
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17.09.2021 17:06 Відповісти
селфі хоч встигла зробити?
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17.09.2021 17:08 Відповісти
В лікарні ще купу селфі зробить. Або селфі з купою.
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17.09.2021 17:27 Відповісти
Померла она.
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17.09.2021 20:05 Відповісти
Чужой идиотизм всегда подымает настроение.
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17.09.2021 17:22 Відповісти
и оно того стоило потратить бабки на билеты поездку справки по Ковиду у нас что в Украине нема своих оврагов и скал зачем так далеко было ехать то??!!!
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17.09.2021 17:38 Відповісти
Это все твои чувства?
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17.09.2021 20:25 Відповісти
Выпей на радостях. Скотство вызывает чувство омерзения
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17.09.2021 20:12 Відповісти
ще рано, але вона за крок до цього
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17.09.2021 18:39 Відповісти
Что характерно, она не потонула, это говорит о многом.
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17.09.2021 17:05 Відповісти
а вот интересно - кому нахрен эти селфи нужны кроме тебе самому?

пришлось попутешествовать по многим странам - делал селфи тоже и даже фильмы снимал

- а гости, друзья и товарищи зевая - "Интересно, интересно, но не тяни - наливай!"

твоя прожитая жизнь возможно интересна только твоей жене, детям и родителям

возможно...
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17.09.2021 17:06 Відповісти
У них там в этих инстаграмах какое-то помешательство на селфи и лайках. Честно говоря сам не понимаю. Сам также и фото снимал и собирал из них фотошоу. ДВД диски с красочными менюшками делал, фильмы снимал типа семейной хроники. Ну и результат - пылится благополучно это все. Сейчас вон набралась куча фото с поездок. Все руки не доходят в один видеоряд объеденить и музыку наложить. Ибо стимула нет. Работы предостаточно а на выходе ну может раз посмотрят.
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17.09.2021 17:25 Відповісти
Вот если бы вы залезли на поезд сфоткаться, и вас бы током убило, или показала, как выглядит самоубийство приставив к нижней челюсти автомат или ружье, и оно как то выстрелело, или залезли на высокоэтажку походить по краю, и случайно упали и т.д., вас бы лайкнули, а так, неинтересно... Современная жизнь тик токеров.
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17.09.2021 17:43 Відповісти
Мне эти ихние лайки до лампады. Равно как и не вижу смысла таблосветить на весь интернет.

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17.09.2021 17:49 Відповісти
Аналогично. Но, таких не так уж много.
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17.09.2021 17:55 Відповісти
Мода така. Ось тут я 3,14сяю, ось тут ка-аю, покоління фейсбучних та інстаграмних дебілів. Більше воно нічого не може, а прославитись хоче. Хоч гімном всяким.
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18.09.2021 07:37 Відповісти
Нарциссизм - наказуем. Такое ощущени, что часть населения Земли интересуется исключительно своими жопами и/или бицепcами в Инстаграмм. Это опасная болезнь и не только для нарциссов, но и в целом доя цивилизации. Самоупоительное смалюбование смертельно опасно, что глупенькая барышня и доказала. Ни копейки на лечение ей не перечислю)
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17.09.2021 17:07 Відповісти
Дарвиновский ТикТок работает не первую сотню лет.
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17.09.2021 17:10 Відповісти
Две премии заверните ей. На том свете пригодится.
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17.09.2021 17:10 Відповісти
Жертва селфифобии.
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17.09.2021 17:10 Відповісти
Может селфимании?
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17.09.2021 17:37 Відповісти
Скоріше, "мозковідсутності".
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18.09.2021 07:38 Відповісти
Покажите же селфи ! Кива его оценит по своей шкале.
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17.09.2021 17:10 Відповісти
зебіл, пам'ятай: дідусь Дарвін знайде тебе і в Іспанії!
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17.09.2021 17:13 Відповісти
готовим бабки за лечение
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17.09.2021 17:13 Відповісти
Дура дурой.
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17.09.2021 17:16 Відповісти
Теперь будет делать селфи в больничной палате с гипсом и растяжками.
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17.09.2021 17:21 Відповісти
и с уткой, но не стой что летает, а с той, что воняет..))
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17.09.2021 17:24 Відповісти
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17.09.2021 17:24 Відповісти
Рятувальникам респект - так ризикувати своїм життям заради незнайомої тобі людини - варто поваги!
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17.09.2021 17:24 Відповісти
Из селфи получился Тик Ток...
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17.09.2021 17:26 Відповісти
Испанские спасатели - молодцы, респект
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17.09.2021 17:31 Відповісти
Ну и как селфи? Поколение недоумков и тупых. Предвидеть последствия - не для них, надо иметь чем предвидеть!
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17.09.2021 17:32 Відповісти
Одни пузыри.
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17.09.2021 17:40 Відповісти
Вибачте, "предвидеть последствия" - не для 73% навіть.У світі взагалі мало людей, які це можуть робити. От у моєї знайомої синок під 40 років - ходяче нещастя. І попадає в такі ситуації, що навіть дебіл задумався б.
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18.09.2021 07:41 Відповісти
Шкода дівчину... та вона дурненька.
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17.09.2021 17:38 Відповісти
глупость оплачена...
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17.09.2021 17:41 Відповісти
Естественный отбор в действии
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17.09.2021 18:08 Відповісти
Чарльз Дарвин ставит лайк.
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17.09.2021 18:20 Відповісти
Жалко девушку, умерла. Странно читать комменты земляков. Вам не жаль вашу землячку?
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17.09.2021 18:27 Відповісти
Ніт. Если бы ее там машина сбила - было бы обидно за девочку, а так она сама сама устроила свою судьбу.
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17.09.2021 19:16 Відповісти
Мне до тошноты противно читать этих одноклеточных.
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17.09.2021 20:09 Відповісти
Да... скоты ведь какие. Эх...
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17.09.2021 22:58 Відповісти
Хелоу гайс

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17.09.2021 18:27 Відповісти
26-летняя украинка перелезла через перила...

Дуракам закон не писан.
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17.09.2021 18:29 Відповісти
Для жителей всего земного шара надо писать "НЕЛЬЗЯ ВХОДИТЬ, ПЕРЕЛАЗИТЬ И Т.Д." Отдельно для лиц словянской национальности надо писать "ВСЕМ НЕЛЬЗЯ - ВАМ МОЖНО" У нас менталитет о противного!!! Ах раз можно, тогда специально не попрусь!!!
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20.09.2021 10:43 Відповісти
пару лет назад у нас тут , на эстонщине , была похожая ситуация .мнения разделились , русскоязычные , примерно также комментировали ситуацию ,кто со злорадством , кто от "большого" ума.а эстонцы просто собрали денег и помогли . в жизни все может случится . я просто желаю вам не попасть в плохую ситуацию. .... еще мне хочется вам кое что сказать ...но не буду , когда не будь , может быть . вы поймете . ...
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17.09.2021 18:49 Відповісти
Такое ощущение что эти ... не делали опрометчивых поступков в жизни, при том что 97% идиотов.
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17.09.2021 20:03 Відповісти
с такими темпами у дарвина не останется премий...
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17.09.2021 19:36 Відповісти
Прости Господи, но это и есть естественный отбор...
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17.09.2021 19:44 Відповісти
Да ёлки ш! Вы будете следить за собой, чёрт вас дери?!
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17.09.2021 19:46 Відповісти
Какие же скоты вы . Ваши дети не делали глупостей? Радостно повизгивать от смерти молодой девушки, вашей соотечественницы. Ну вы и подонки
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17.09.2021 20:16 Відповісти
26 годиков девочке!!! ТЫ прикалываешься?? Когда у этого поколения взросление начинается, за сороковник??
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20.09.2021 10:44 Відповісти
Немає розуму- рахуй каліка. Звичайно ж дуже шкода оту дівчину (дай Бог,щоби скоріше виздоровіла),але розуму таки у неї обмаль, через що може залишитись калікою.
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17.09.2021 23:30 Відповісти
что ни говори, а эти фоточки - никому и накуй не нужны, причём в тот же день !

немного не к месту, но высокодуховный современный инста-анекдот вспомнился :

- Здравствуйте, а можно Сашу?... Он нам фотосессию делал.
- А Саша умер.
- А скиньте ж фоточки...
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18.09.2021 00:24 Відповісти
никогда ничего не снимаю..- для себя..- самодостаточен вполне и нихх никому не надо доказывать)))= всем советую, больше времени для других полезных дел .. и людей...)))
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18.09.2021 03:29 Відповісти
М-м-м-м... Селфи в инвалидной коляске! Как романтично!
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18.09.2021 07:18 Відповісти
Нажаль, уже в труні.
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18.09.2021 07:43 Відповісти
перелезла через ограждение .....
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18.09.2021 12:27 Відповісти
Яка безглузда смерть! НАХІБА це робити?
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20.09.2021 23:37 Відповісти
 
 