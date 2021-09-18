УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9884 відвідувача онлайн
Новини
7 115 26

Програму "Доступні ліки" розширять препаратами для пацієнтів із розладами психіки, - НСЗУ

Програму

З 1 жовтня НСЗУ (Національна служба здоров'я України) розширює програму відшкодування лікарських засобів за програмою "Доступні ліки" новим напрямком. Це препарати для пацієнтів з розладами психіки та поведінки.

Про це повідомляє Telegram-канал НСЗУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про такі захворювання як епілепсія, шизофренія, ПТСР, депресія, афективні та невротичні розлади.

📌Ці ліки пацієнти із розладами психіки та поведінки зможуть з 1 жовтня отримати безоплатно або з невеликою доплатою в будь-якій аптеці, яка працює за відповідним договором з НСЗУ.

📌Щоб отримувати препарати за програмою "Доступні ліки", необхідний електронний рецепт. Його виписує невролог або психіатр. Сімейні лікарі електронні рецепти за цими напрямами не виписують.

📌Пацієнтам із розладами психіки та поведінки потрібно найближчим часом відвідати свого лікуючого лікаря - невролога чи психіатра. Необхідно, щоб лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров’я", - підкреслили у НСЗУ.

доступ (28) ліки (1311) аптека (186) НСЗУ (313)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Наконец-то партия слуга народа получит шаровые лекарства
показати весь коментар
18.09.2021 13:19
+3
Я знаю еще одного клиента

показати весь коментар
18.09.2021 13:55
+3
показати весь коментар
18.09.2021 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наконец-то партия слуга народа получит шаровые лекарства
показати весь коментар
18.09.2021 13:19 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2021 13:38 Відповісти
Я знаю еще одного клиента

показати весь коментар
18.09.2021 13:55 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2021 13:56 Відповісти
Для тех кто, два года, дрожит от пандемии

Противовирусное)
показати весь коментар
18.09.2021 13:23 Відповісти
На всіх зебілів грошенят не вистачить !!!)))
показати весь коментар
18.09.2021 13:24 Відповісти
це дуже вітаю
бо психічно хворі - це найчастіше дуже обездолені люди
показати весь коментар
18.09.2021 13:25 Відповісти
А вы заметили, что в мире давно идёт война? Нет, не ядерная. Война против общечеловеческих ценностей и демократии. Да гибридная, но война. Война с помощью миллионов забрасываемых беженцев, с помощью армии ботов, с помощью Северного потока-2, эпидемии Ковида... И пока меркантильная цивилизация пытается повыгодней пристроить свой зад, разрушая основы человеческого построения отношений, доказав при этом всем, что в современном мире "другие средства борьбы" выходят на первый план.(с)
показати весь коментар
18.09.2021 13:37 Відповісти
Более того, еще в прошлом веке был явно указан источник, империя зла...
показати весь коментар
18.09.2021 13:40 Відповісти
ты Лёха не переживай - даже бессмертные на Земле не выживут...!)
показати весь коментар
18.09.2021 20:31 Відповісти
ты тоже вакцинирован !? тогда понятно почему ты меня лехой назвал !?
показати весь коментар
18.09.2021 21:15 Відповісти
бессмертные не вакцинируются - я тоже...!\ну не люсей же мне тебя называть...!)\

не будь тупилой...!
показати весь коментар
18.09.2021 21:21 Відповісти
ясно.. ты привитой.. я надеюсь уже 2 раза и бегаешь еще за 3-й дозой !..бегай пока бегаешь..
показати весь коментар
18.09.2021 21:30 Відповісти
ты монах видно грамоте не обучен - читать не можешь...\тогда тебе простательно...!\
показати весь коментар
18.09.2021 21:32 Відповісти
ну куда мне до Великой Исландии..я Украинец ...
показати весь коментар
18.09.2021 21:34 Відповісти
я грубо извиняюсь - ты вася иванов так эмоционально реагируешь на все буковки которые читаешь...(((

но во тебе простой вопрос\ну ты умный же...\ - имею ли я право произвести вырубку сосен на своём участке, так как они в следующем году, своей тенью, будут мешать работе солнечной электростанции...?
показати весь коментар
18.09.2021 21:48 Відповісти
наиболее постоянное в мире- изменения.
показати весь коментар
18.09.2021 21:46 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2021 13:40 Відповісти
Мабуть не дарма Ваві подарувли книжку. Щось знають.

показати весь коментар
18.09.2021 14:12 Відповісти
Дебилы у МОЗ у Ляшко и НСЗУ геть розуму нема отвалили первое звено первичку семейных докторов ...ублюдки опять все как в еврейском публичном доме кровати переставили...
показати весь коментар
18.09.2021 15:03 Відповісти
Богатырева _ Трамадол

Наркоту легче распостронять, ЗЕленые конченые, наркоманские ушльопки
показати весь коментар
18.09.2021 15:11 Відповісти
причем тут наркотики это транквилизаторы противосудорожные препараты нейролептики легкие и тяжелые а например эпилепсия во всем мире не признается психическим статусом а у нас привет советской карательной психиатрической системе инакомыслия и причем тут неврологи и психиатры какое лечение вы что накурились травки в МОЗ и НСЗУЦ семейные терапевты сегодня выписывают рецепты для онкологии наркотики сильнейшие аналгетики транквилизаторы с неврологической психической и пограничными статусами ..а вот доступные лекарства за счет бюджета или частичная доплата вдруг отдали психиатрам и невропатологам неврологам и на электронные рецепты которых нет пока даже в теории нет реестра нет базы нет протокола нет нифига абы пердонуть Ляшко у воду в луже типа вот с 1 октября очередное на...лово..пардон за неологизм и идиомы....
показати весь коментар
18.09.2021 16:47 Відповісти
так ты же и выбрал эту ЗЕшелупонь - чего тогда ноешь...?
показати весь коментар
18.09.2021 20:33 Відповісти
вы идиот или из зелен8о обрезанной шоблы..мегафон прихлопни даун...
показати весь коментар
18.09.2021 21:06 Відповісти
не посыпай себя мукой - на вареник ты не потянешь...

или ты порохобот ярый...?\с каких это пор...?\
показати весь коментар
18.09.2021 21:14 Відповісти
гуманно. помогает при отрицании поражения на выборах.
показати весь коментар
19.09.2021 06:55 Відповісти
 
 