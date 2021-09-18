Програму "Доступні ліки" розширять препаратами для пацієнтів із розладами психіки, - НСЗУ

З 1 жовтня НСЗУ (Національна служба здоров'я України) розширює програму відшкодування лікарських засобів за програмою "Доступні ліки" новим напрямком. Це препарати для пацієнтів з розладами психіки та поведінки.

Про це повідомляє Telegram-канал НСЗУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про такі захворювання як епілепсія, шизофренія, ПТСР, депресія, афективні та невротичні розлади.



📌Ці ліки пацієнти із розладами психіки та поведінки зможуть з 1 жовтня отримати безоплатно або з невеликою доплатою в будь-якій аптеці, яка працює за відповідним договором з НСЗУ.



📌Щоб отримувати препарати за програмою "Доступні ліки", необхідний електронний рецепт. Його виписує невролог або психіатр. Сімейні лікарі електронні рецепти за цими напрямами не виписують.



📌Пацієнтам із розладами психіки та поведінки потрібно найближчим часом відвідати свого лікуючого лікаря - невролога чи психіатра. Необхідно, щоб лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров’я", - підкреслили у НСЗУ.