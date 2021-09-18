Програму "Доступні ліки" розширять препаратами для пацієнтів із розладами психіки, - НСЗУ
З 1 жовтня НСЗУ (Національна служба здоров'я України) розширює програму відшкодування лікарських засобів за програмою "Доступні ліки" новим напрямком. Це препарати для пацієнтів з розладами психіки та поведінки.
Про це повідомляє Telegram-канал НСЗУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Йдеться про такі захворювання як епілепсія, шизофренія, ПТСР, депресія, афективні та невротичні розлади.
📌Ці ліки пацієнти із розладами психіки та поведінки зможуть з 1 жовтня отримати безоплатно або з невеликою доплатою в будь-якій аптеці, яка працює за відповідним договором з НСЗУ.
📌Щоб отримувати препарати за програмою "Доступні ліки", необхідний електронний рецепт. Його виписує невролог або психіатр. Сімейні лікарі електронні рецепти за цими напрямами не виписують.
📌Пацієнтам із розладами психіки та поведінки потрібно найближчим часом відвідати свого лікуючого лікаря - невролога чи психіатра. Необхідно, щоб лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров’я", - підкреслили у НСЗУ.
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бо психічно хворі - це найчастіше дуже обездолені люди
не будь тупилой...!
но во тебе простой вопрос\ну ты умный же...\ - имею ли я право произвести вырубку сосен на своём участке, так как они в следующем году, своей тенью, будут мешать работе солнечной электростанции...?
Наркоту легче распостронять, ЗЕленые конченые, наркоманские ушльопки
или ты порохобот ярый...?\с каких это пор...?\