Программу "Доступные лекарства" расширят препаратами для пациентов с расстройствами психики, - НСЗУ
С 1 октября НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) расширяет программу возмещения лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" новым направлением. Это препараты для пациентов с расстройствами психики и поведения.
Об этом сообщает Telegram-канал НСЗУ, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о таких заболеваниях как эпилепсия, шизофрения, ПТСР, депрессия, аффективные и невротические расстройства.
"Эти лекарства пациенты с расстройствами психики и поведения смогут с 1 октября получить бесплатно или с небольшой доплатой в любой аптеке, которая работает по соответствующему договору с НСЗУ", - сказано в сообщении.
Чтобы получить препараты по программе "Доступные лекарства", необходим электронный рецепт. Его выписывает невролог или психиатр. Семейные врачи электронные рецепты по этим направлениям не выписывают.
"Пациентам с расстройствами психики и поведения нужно в ближайшее время посетить своего лечащего врача - невролога или психиатра. Необходимо, чтобы врач создал индивидуальный план лечения и внес его в электронную систему здравоохранения", - подчеркнули в НСЗУ.
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бо психічно хворі - це найчастіше дуже обездолені люди
не будь тупилой...!
но во тебе простой вопрос\ну ты умный же...\ - имею ли я право произвести вырубку сосен на своём участке, так как они в следующем году, своей тенью, будут мешать работе солнечной электростанции...?
Наркоту легче распостронять, ЗЕленые конченые, наркоманские ушльопки
или ты порохобот ярый...?\с каких это пор...?\