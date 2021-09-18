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Программу "Доступные лекарства" расширят препаратами для пациентов с расстройствами психики, - НСЗУ

Программу

С 1 октября НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) расширяет программу возмещения лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" новым направлением. Это препараты для пациентов с расстройствами психики и поведения.

Об этом сообщает Telegram-канал НСЗУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о таких заболеваниях как эпилепсия, шизофрения, ПТСР, депрессия, аффективные и невротические расстройства.

"Эти лекарства пациенты с расстройствами психики и поведения смогут с 1 октября получить бесплатно или с небольшой доплатой в любой аптеке, которая работает по соответствующему договору с НСЗУ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Препараты по программе "Доступные лекарства" можно получить только по электронному рецепту, - НСЗУ

Чтобы получить препараты по программе "Доступные лекарства", необходим электронный рецепт. Его выписывает невролог или психиатр. Семейные врачи электронные рецепты по этим направлениям не выписывают.

"Пациентам с расстройствами психики и поведения нужно в ближайшее время посетить своего лечащего врача - невролога или психиатра. Необходимо, чтобы врач создал индивидуальный план лечения и внес его в электронную систему здравоохранения", - подчеркнули в НСЗУ.

доступ (58) лекарства (1222) аптека (128) НСЗУ (171)


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Топ комментарии
+5
Наконец-то партия слуга народа получит шаровые лекарства
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18.09.2021 13:19
+3
Я знаю еще одного клиента

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18.09.2021 13:55
+3
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18.09.2021 13:56
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Наконец-то партия слуга народа получит шаровые лекарства
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18.09.2021 13:19 Ответить
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18.09.2021 13:38 Ответить
Я знаю еще одного клиента

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18.09.2021 13:55 Ответить
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18.09.2021 13:56 Ответить
Для тех кто, два года, дрожит от пандемии

Противовирусное)
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18.09.2021 13:23 Ответить
На всіх зебілів грошенят не вистачить !!!)))
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18.09.2021 13:24 Ответить
це дуже вітаю
бо психічно хворі - це найчастіше дуже обездолені люди
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18.09.2021 13:25 Ответить
А вы заметили, что в мире давно идёт война? Нет, не ядерная. Война против общечеловеческих ценностей и демократии. Да гибридная, но война. Война с помощью миллионов забрасываемых беженцев, с помощью армии ботов, с помощью Северного потока-2, эпидемии Ковида... И пока меркантильная цивилизация пытается повыгодней пристроить свой зад, разрушая основы человеческого построения отношений, доказав при этом всем, что в современном мире "другие средства борьбы" выходят на первый план.(с)
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18.09.2021 13:37 Ответить
Более того, еще в прошлом веке был явно указан источник, империя зла...
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18.09.2021 13:40 Ответить
ты Лёха не переживай - даже бессмертные на Земле не выживут...!)
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18.09.2021 20:31 Ответить
ты тоже вакцинирован !? тогда понятно почему ты меня лехой назвал !?
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18.09.2021 21:15 Ответить
бессмертные не вакцинируются - я тоже...!\ну не люсей же мне тебя называть...!)\

не будь тупилой...!
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18.09.2021 21:21 Ответить
ясно.. ты привитой.. я надеюсь уже 2 раза и бегаешь еще за 3-й дозой !..бегай пока бегаешь..
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18.09.2021 21:30 Ответить
ты монах видно грамоте не обучен - читать не можешь...\тогда тебе простательно...!\
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18.09.2021 21:32 Ответить
ну куда мне до Великой Исландии..я Украинец ...
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18.09.2021 21:34 Ответить
я грубо извиняюсь - ты вася иванов так эмоционально реагируешь на все буковки которые читаешь...(((

но во тебе простой вопрос\ну ты умный же...\ - имею ли я право произвести вырубку сосен на своём участке, так как они в следующем году, своей тенью, будут мешать работе солнечной электростанции...?
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18.09.2021 21:48 Ответить
наиболее постоянное в мире- изменения.
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18.09.2021 21:46 Ответить
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18.09.2021 13:40 Ответить
Мабуть не дарма Ваві подарувли книжку. Щось знають.

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18.09.2021 14:12 Ответить
Дебилы у МОЗ у Ляшко и НСЗУ геть розуму нема отвалили первое звено первичку семейных докторов ...ублюдки опять все как в еврейском публичном доме кровати переставили...
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18.09.2021 15:03 Ответить
Богатырева _ Трамадол

Наркоту легче распостронять, ЗЕленые конченые, наркоманские ушльопки
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18.09.2021 15:11 Ответить
причем тут наркотики это транквилизаторы противосудорожные препараты нейролептики легкие и тяжелые а например эпилепсия во всем мире не признается психическим статусом а у нас привет советской карательной психиатрической системе инакомыслия и причем тут неврологи и психиатры какое лечение вы что накурились травки в МОЗ и НСЗУЦ семейные терапевты сегодня выписывают рецепты для онкологии наркотики сильнейшие аналгетики транквилизаторы с неврологической психической и пограничными статусами ..а вот доступные лекарства за счет бюджета или частичная доплата вдруг отдали психиатрам и невропатологам неврологам и на электронные рецепты которых нет пока даже в теории нет реестра нет базы нет протокола нет нифига абы пердонуть Ляшко у воду в луже типа вот с 1 октября очередное на...лово..пардон за неологизм и идиомы....
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18.09.2021 16:47 Ответить
так ты же и выбрал эту ЗЕшелупонь - чего тогда ноешь...?
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18.09.2021 20:33 Ответить
вы идиот или из зелен8о обрезанной шоблы..мегафон прихлопни даун...
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18.09.2021 21:06 Ответить
не посыпай себя мукой - на вареник ты не потянешь...

или ты порохобот ярый...?\с каких это пор...?\
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18.09.2021 21:14 Ответить
гуманно. помогает при отрицании поражения на выборах.
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19.09.2021 06:55 Ответить
 
 