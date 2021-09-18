Программу "Доступные лекарства" расширят препаратами для пациентов с расстройствами психики, - НСЗУ

С 1 октября НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) расширяет программу возмещения лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" новым направлением. Это препараты для пациентов с расстройствами психики и поведения.

Об этом сообщает Telegram-канал НСЗУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о таких заболеваниях как эпилепсия, шизофрения, ПТСР, депрессия, аффективные и невротические расстройства.

"Эти лекарства пациенты с расстройствами психики и поведения смогут с 1 октября получить бесплатно или с небольшой доплатой в любой аптеке, которая работает по соответствующему договору с НСЗУ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Препараты по программе "Доступные лекарства" можно получить только по электронному рецепту, - НСЗУ

Чтобы получить препараты по программе "Доступные лекарства", необходим электронный рецепт. Его выписывает невролог или психиатр. Семейные врачи электронные рецепты по этим направлениям не выписывают.

"Пациентам с расстройствами психики и поведения нужно в ближайшее время посетить своего лечащего врача - невролога или психиатра. Необходимо, чтобы врач создал индивидуальный план лечения и внес его в электронную систему здравоохранения", - подчеркнули в НСЗУ.