Рада Європи закликала Туреччину випустити політв'язнів Кавалу та Демірташа

Комітет міністрів Ради Європи закликав Туреччину звільнити правозахисника Османа Кавалу і курдського політика Селахаттіна Демірташа, надавши Анкарі крайній термін для цих кроків, перш ніж запроваджувати санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Balkan Insight.

Комітет міністрів повторив, що Кавала і Демірташ не були звільнені із в'язниць у Туреччині попри рішення Європейського суду з прав людини, який вимагав цього.

"Комітет на тлі рішення Палати ЄСПЛ дав уряду час до 22 червня, щоб представити план дій. Попри те, що уряд не запитував додаткового часу, Комітет міністрів надав уряду час до 30 вересня, оскільки він не представив плану", - йдеться в повідомленні.

Комітет ще раз зажадав звільнити Демірташа і скасувати його вирок. "Він зазначив, що тюремний термін у чотири роки і вісім місяців за обвинуваченням у терористичній пропаганді був спрямований на те, щоб утримати Демірташа у в'язниці і запобігти його участі у виборах", - сказав його адвокат Бена Мола.

Наступне засідання Комітету міністрів відбудеться 30 листопада - 2 грудня.

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