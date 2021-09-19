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Рада Європи закликала Туреччину випустити політв'язнів Кавалу та Демірташа

Рада Європи закликала Туреччину випустити політв'язнів Кавалу та Демірташа

Комітет міністрів Ради Європи закликав Туреччину звільнити правозахисника Османа Кавалу і курдського політика Селахаттіна Демірташа, надавши Анкарі крайній термін для цих кроків, перш ніж запроваджувати санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Balkan Insight.

Комітет міністрів повторив, що Кавала і Демірташ не були звільнені із в'язниць у Туреччині попри рішення Європейського суду з прав людини, який вимагав цього.

"Комітет на тлі рішення Палати ЄСПЛ дав уряду час до 22 червня, щоб представити план дій. Попри те, що уряд не запитував додаткового часу, Комітет міністрів надав уряду час до 30 вересня, оскільки він не представив плану", - йдеться в повідомленні.

Комітет ще раз зажадав звільнити Демірташа і скасувати його вирок. "Він зазначив, що тюремний термін у чотири роки і вісім місяців за обвинуваченням у терористичній пропаганді був спрямований на те, щоб утримати Демірташа у в'язниці і запобігти його участі у виборах", - сказав його адвокат Бена Мола.

Наступне засідання Комітету міністрів відбудеться 30 листопада - 2 грудня.

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Автор: 

Рада Європи (459) Туреччина (3491) курди (37)


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Демирташ - для Турции что-то типа ватника-сепара для нас.
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19.09.2021 17:15 Відповісти
Курдскую тему изобрел йося.

Даже организовал курдскую советскую республику на территории оккупированного Ирана.

Ликвидирована решением ООН.

Так, что - пошли они лесом.
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19.09.2021 17:42 Відповісти
Сам совет Європи -ая-яй
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19.09.2021 18:00 Відповісти
Так виходить, що Фірташ теж курд..?
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19.09.2021 18:04 Відповісти
 
 