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Совет Европы призвал Турцию выпустить политзаключенных Кавалу и Демирташа

Совет Европы призвал Турцию выпустить политзаключенных Кавалу и Демирташа

Комитет министров Совета Европы призвал Турцию к освобождению правозащитника Османа Кавалу и курдского политика Селахаттина Демирташа, предоставив Анкаре крайний срок для этих шагов, прежде чем вводить санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Balkan Insight.

Комитет министров повторил, что Кавала и Демирташ не были освобождены из тюрем в Турции, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, который требовал этого.

"Комитет на фоне решения Палаты ЕСПЧ дал правительству время до 22 июня, чтобы представить план действий. Несмотря на то, что правительство не запрашивало дополнительное время, комитет предоставил правительству время до 30 сентября, поскольку он не представил план", - говорится в сообщении .

Комитет еще раз потребовал освободить Демирташа и отменить его приговор. "Он отметил, что тюремный срок в четыре года и восемь месяцев по обвинению в террористической пропаганде был направлен на то, чтобы удержать Демирташа в тюрьме и предотвратить его участия в выборах", - сказал его адвокат Бена Мола.

Следующее заседание Комитета министров состоится 30 ноября - 2 декабря.

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Совет Европы (699) Турция (3371) курды (44)


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Демирташ - для Турции что-то типа ватника-сепара для нас.
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19.09.2021 17:15 Ответить
Курдскую тему изобрел йося.

Даже организовал курдскую советскую республику на территории оккупированного Ирана.

Ликвидирована решением ООН.

Так, что - пошли они лесом.
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19.09.2021 17:42 Ответить
Сам совет Європи -ая-яй
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19.09.2021 18:00 Ответить
Так виходить, що Фірташ теж курд..?
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19.09.2021 18:04 Ответить
 
 