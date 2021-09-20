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Новини П'яні за кермом
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Бердянського депутата, який п'яним скоїв ДТП, позбавили мандата

Бердянського депутата, який п'яним скоїв ДТП, позбавили мандата

Депутати Бердянської міської ради достроково припинили повноваження депутата Миколи Рудницького. Він подав заяву про відмову від мандата після скоєння в стадії алкогольного сп'яніння ДТП з потерпілим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", рішення про дострокове припинення депутатських повноважень сьогодні, 20 вересня, розглянули на сесії Бердянської міської ради.

"Надійшла нотаріальна заява Рудницького Миколи Миколайовича, згідно з якою він повідомляє про складання депутатських повноважень і відмовляється від депутатського мандата", - зачитав проєкт рішення секретар міськради Олександр Свідло.

Рішення підтримали 27 депутатів (всього в міськраді 38 депутатів, але в засіданні брали участь 27).

Рудницький був обраний від партії "Наш край".

Також дивіться: П'яний депутат міськради Бердянська на BMW Х5 збив людину і намагався втекти, потерпілий у комі. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що п'яний депутат міськради Бердянська на BMW Х5 збив людину і намагався сховатися.

Автор: 

Бердянськ (469) депутат (1771) ДТП (4465) пияцтво (580)


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Топ коментарі
+3
Трухин слыхал ? "подал заявление об отказе от мандата "
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20.09.2021 17:12
+2
думает отдал мандат и фсё??
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20.09.2021 18:09
+2
Подал заявление об отказе от мандата в стадии алкогольного опьянения.Проспится-заявление заберет.
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20.09.2021 18:15
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Трухин слыхал ? "подал заявление об отказе от мандата "
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20.09.2021 17:12 Відповісти
Чесний депутат, аж підозріло.
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20.09.2021 17:13 Відповісти
нет. продуманный до охренения председатель планово- бюджетной комиссии
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20.09.2021 19:09 Відповісти
Честный? Это походу все его "наказание"...
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21.09.2021 09:00 Відповісти
Лучше бы прав лишили.
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20.09.2021 17:14 Відповісти
Не, ну вообще Украина офигела... Расставляет столбы и пенсионеров с детьми на пути веселых и глубоко обку... озабоченных народных депутатов проблемами их избранников. Не удивлюсь вообще даже тому, что пострадавший голосовал в свое время за "Наш Край".
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20.09.2021 17:23 Відповісти
Так швидко виявили того, хто був за кермом, і чи був він нетверезий???

Може київським поліцейським тре піти повчитись у бердянських???
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20.09.2021 17:51 Відповісти
думает отдал мандат и фсё??
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20.09.2021 18:09 Відповісти
Что с мандатом, что без - всё равно подсудный
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20.09.2021 18:13 Відповісти
Подал заявление об отказе от мандата в стадии алкогольного опьянения.Проспится-заявление заберет.
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20.09.2021 18:15 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!!
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20.09.2021 19:15 Відповісти
Какой тест? Тут вон даже водителя установить "не могут", а еще тесты делать...
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21.09.2021 09:01 Відповісти
 
 