Бердянського депутата, який п'яним скоїв ДТП, позбавили мандата

Депутати Бердянської міської ради достроково припинили повноваження депутата Миколи Рудницького. Він подав заяву про відмову від мандата після скоєння в стадії алкогольного сп'яніння ДТП з потерпілим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", рішення про дострокове припинення депутатських повноважень сьогодні, 20 вересня, розглянули на сесії Бердянської міської ради.

"Надійшла нотаріальна заява Рудницького Миколи Миколайовича, згідно з якою він повідомляє про складання депутатських повноважень і відмовляється від депутатського мандата", - зачитав проєкт рішення секретар міськради Олександр Свідло.

Рішення підтримали 27 депутатів (всього в міськраді 38 депутатів, але в засіданні брали участь 27).

Рудницький був обраний від партії "Наш край".

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