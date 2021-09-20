Бердянського депутата, який п'яним скоїв ДТП, позбавили мандата
Депутати Бердянської міської ради достроково припинили повноваження депутата Миколи Рудницького. Він подав заяву про відмову від мандата після скоєння в стадії алкогольного сп'яніння ДТП з потерпілим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", рішення про дострокове припинення депутатських повноважень сьогодні, 20 вересня, розглянули на сесії Бердянської міської ради.
"Надійшла нотаріальна заява Рудницького Миколи Миколайовича, згідно з якою він повідомляє про складання депутатських повноважень і відмовляється від депутатського мандата", - зачитав проєкт рішення секретар міськради Олександр Свідло.
Рішення підтримали 27 депутатів (всього в міськраді 38 депутатів, але в засіданні брали участь 27).
Рудницький був обраний від партії "Наш край".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що п'яний депутат міськради Бердянська на BMW Х5 збив людину і намагався сховатися.
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Може київським поліцейським тре піти повчитись у бердянських???