Бердянского депутата, который, будучи пьяным совершил ДТП, лишили мандата

Депутаты Бердянского городского совета досрочно прекратили полномочия депутата Николая Рудницкого. Он подал заявление об отказе от мандата после совершения в стадии алкогольного опьянения ДТП с пострадавшим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", решение о досрочном прекращении депутатских полномочий сегодня, 20 сентября, рассмотрели на сессии Бердянского городского совета.

"Поступило нотариальное заявление Рудницкого Николая Николаевича, согласно которому он сообщает о сложении депутатских полномочий и отказывается от депутатского мандата", - зачитал проект решения секретарь горсовета Александр Свидло.

Решение поддержали 27 депутатов (всего в горсовете 38 депутатов, но в заседании участвовали 27).

Рудницкий был избран от партии "Наш край".

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный депутат горсовета Бердянска на BMW Х5 сбил человека и пытался скрыться.

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