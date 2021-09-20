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Новости Пьяные за рулем
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Бердянского депутата, который, будучи пьяным совершил ДТП, лишили мандата

Бердянского депутата, который, будучи пьяным совершил ДТП, лишили мандата

Депутаты Бердянского городского совета досрочно прекратили полномочия депутата Николая Рудницкого. Он подал заявление об отказе от мандата после совершения в стадии алкогольного опьянения ДТП с пострадавшим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", решение о досрочном прекращении депутатских полномочий сегодня, 20 сентября, рассмотрели на сессии Бердянского городского совета.

"Поступило нотариальное заявление Рудницкого Николая Николаевича, согласно которому он сообщает о сложении депутатских полномочий и отказывается от депутатского мандата", - зачитал проект решения секретарь горсовета Александр Свидло.

Решение поддержали 27 депутатов (всего в горсовете 38 депутатов, но в заседании участвовали 27).

Рудницкий был избран от партии "Наш край".

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный депутат горсовета Бердянска на BMW Х5 сбил человека и пытался скрыться.

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Автор: 

Бердянск (443) депутат (3310) ДТП (7671) пьянство (867)


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Топ комментарии
+3
Трухин слыхал ? "подал заявление об отказе от мандата "
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20.09.2021 17:12
+2
думает отдал мандат и фсё??
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20.09.2021 18:09
+2
Подал заявление об отказе от мандата в стадии алкогольного опьянения.Проспится-заявление заберет.
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20.09.2021 18:15
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Трухин слыхал ? "подал заявление об отказе от мандата "
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20.09.2021 17:12 Ответить
Чесний депутат, аж підозріло.
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20.09.2021 17:13 Ответить
нет. продуманный до охренения председатель планово- бюджетной комиссии
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20.09.2021 19:09 Ответить
Честный? Это походу все его "наказание"...
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21.09.2021 09:00 Ответить
Лучше бы прав лишили.
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20.09.2021 17:14 Ответить
Не, ну вообще Украина офигела... Расставляет столбы и пенсионеров с детьми на пути веселых и глубоко обку... озабоченных народных депутатов проблемами их избранников. Не удивлюсь вообще даже тому, что пострадавший голосовал в свое время за "Наш Край".
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20.09.2021 17:23 Ответить
Так швидко виявили того, хто був за кермом, і чи був він нетверезий???

Може київським поліцейським тре піти повчитись у бердянських???
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20.09.2021 17:51 Ответить
думает отдал мандат и фсё??
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20.09.2021 18:09 Ответить
Что с мандатом, что без - всё равно подсудный
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20.09.2021 18:13 Ответить
Подал заявление об отказе от мандата в стадии алкогольного опьянения.Проспится-заявление заберет.
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20.09.2021 18:15 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!!
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20.09.2021 19:15 Ответить
Какой тест? Тут вон даже водителя установить "не могут", а еще тесты делать...
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21.09.2021 09:01 Ответить
 
 