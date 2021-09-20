Українські школярі надають перевагу офлайну, - опитування. ІНФОГРАФІКА

65% учнів за можливості вибирати надали б первагу традиційній формі навчання. Дистанційна припала до смаку лише 11%, змішана - 22%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Це опитування проводили в межах проєкту, який фінансується Національним агентством академічних обмінів Польщі, тому є можливість порівняти результати українських і польських школярів.

В обох країнах учні переважно негативно оцінюють дистанційне навчання і хочуть повернутися в класи.

При цьому разюче відрізняється ставлення до вакцинації: так у Польщі вакцинуються 22% учнів, бажають це зробити - 42%. В Україні вакцинуватися збираються тільки 2% школярів, а хотіли б це зробити 22%.

Опитування було проведено з 15 по 27 серпня методом особистих інтерв'ю з використанням комп'ютерів. Всього опитано 1022 респондентів по всій Україні, крім окупованих територій. Похибка не перевищує 2,4%.



