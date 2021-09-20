УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10988 відвідувачів онлайн
Новини
2 146 1

Українські школярі надають перевагу офлайну, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Українські школярі надають перевагу офлайну, - опитування. ІНФОГРАФІКА

65% учнів за можливості вибирати надали б первагу традиційній формі навчання. Дистанційна припала до смаку лише 11%, змішана - 22%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Це опитування проводили в межах проєкту, який фінансується Національним агентством академічних обмінів Польщі, тому є можливість порівняти результати українських і польських школярів.

В обох країнах учні переважно негативно оцінюють дистанційне навчання і хочуть повернутися в класи.

Українські школярі надають перевагу офлайну, - опитування 01Українські школярі надають перевагу офлайну, - опитування 02

При цьому разюче відрізняється ставлення до вакцинації: так у Польщі вакцинуються 22% учнів, бажають це зробити - 42%. В Україні вакцинуватися збираються тільки 2% школярів, а хотіли б це зробити 22%.

Українські школярі надають перевагу офлайну, - опитування 03

Опитування було проведено з 15 по 27 серпня методом особистих інтерв'ю з використанням комп'ютерів. Всього опитано 1022 респондентів по всій Україні, крім окупованих територій. Похибка не перевищує 2,4%.

Українські школярі надають перевагу офлайну, - опитування 04


Українські школярі надають перевагу офлайну, - опитування 05

Автор: 

діти (5045) опитування (1927) підлітки (394) Польща (8484) школа (2204) навчання (575) дистанційне навчання (134)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новое толкование слова оффлайн под силу только высокообразованному зебилу.

Типо голохвостого.
показати весь коментар
20.09.2021 18:12 Відповісти
 
 