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Украинские школьники предпочитают оффлайн, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Украинские школьники предпочитают оффлайн, - опрос. ИНФОГРАФИКА

65% учеников при возможности выбирать предпочли бы традиционную форму обучения. Дистанционная пришлась по вкусу только 11%, смешанная - 22%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Этот опрос проводили в рамках проекта, который финансируется Национальным агентством академических обменов Польши, поэтому есть возможность сравнить результаты украинских и польских школьников.

В обеих странах ученики преимущественно негативно оценивают дистанционное обучение и хотят вернуться в классы.

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Украинские школьники предпочитают оффлайн, - опрос 01Украинские школьники предпочитают оффлайн, - опрос 02

При этом решительно различается отношение к вакцинации: так в Польше вакцинируются 22% учеников, хотят это сделать - 42%. В Украине вакцинироваться собираются только 2% школьников, а хотели бы это сделать 22%.

Украинские школьники предпочитают оффлайн, - опрос 03

Опрос был проведен с 15 по 27 августа методом личных интервью с использованием компьютеров. Всего опрошены 1022 респондента по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,4%.

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Украинские школьники предпочитают оффлайн, - опрос 04

Украинские школьники предпочитают оффлайн, - опрос 05

Автор: 

дети (6473) опрос (2823) подростки (433) Польша (8403) школа (3012) обучение (525) дистанционное обучение (115)


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Новое толкование слова оффлайн под силу только высокообразованному зебилу.

Типо голохвостого.
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20.09.2021 18:12 Ответить
 
 