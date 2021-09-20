Украинские школьники предпочитают оффлайн, - опрос. ИНФОГРАФИКА

65% учеников при возможности выбирать предпочли бы традиционную форму обучения. Дистанционная пришлась по вкусу только 11%, смешанная - 22%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Этот опрос проводили в рамках проекта, который финансируется Национальным агентством академических обменов Польши, поэтому есть возможность сравнить результаты украинских и польских школьников.

В обеих странах ученики преимущественно негативно оценивают дистанционное обучение и хотят вернуться в классы.

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При этом решительно различается отношение к вакцинации: так в Польше вакцинируются 22% учеников, хотят это сделать - 42%. В Украине вакцинироваться собираются только 2% школьников, а хотели бы это сделать 22%.

Опрос был проведен с 15 по 27 августа методом личных интервью с использованием компьютеров. Всего опрошены 1022 респондента по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,4%.

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