УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4413 відвідувачів онлайн
Новини Події
3 205 4
бойовик (3379) СБУ (10074) тероризм (2780) Донбас (21703)

Контррозвідка СБУ викрила бойовика танкового підрозділу "ДНР", який обстрілював позиції українських військових

Новини Цензор.НЕТ Події

Контррозвідка СБУ викрила бойовика танкового підрозділу

СБУ повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Зловмисник був затриманий військовослужбовцями ООС під час спроби приховано перетнути лінію розмежування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У ході досудового розслідування контррозвідники СБУ встановили, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.

За даними слідства, зловмисник у 2016 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Там він був призначений механіком-водієм танку угруповання бойовиків.

Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію для пошуку роботи.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівника танкового підрозділу терористичного угруповання "Схід" заочно засуджено до 10 років в'язниці, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Заходи із викриття правопорушення проводились за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Автор: Наталя Джума

Джерело: 


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НЕ ВЕРЮ!

Кого посадили??

"разоблачать" сбу может только китайских торговцев на 7 километре
показати весь коментар
21.09.2021 10:58 Відповісти
але СБУ не садять.... виносить вироки наш самий "гуманний" суд в світі.....
показати весь коментар
21.09.2021 11:04 Відповісти
А фото где, видос? Как налогопплатильщик может видеть результаты работы? Кокочленцев уже давно пора деанонить, а то как террористить они "герои", а как ответственность подкралась незаметно, сразу в кусты
показати весь коментар
21.09.2021 10:59 Відповісти
Духовно-скрепні лізуть в пошуках роботы до ненависних бандерівців
показати весь коментар
21.09.2021 11:10 Відповісти
 
 