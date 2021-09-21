Контррозвідка СБУ викрила бойовика танкового підрозділу "ДНР", який обстрілював позиції українських військових

СБУ повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Зловмисник був затриманий військовослужбовцями ООС під час спроби приховано перетнути лінію розмежування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У ході досудового розслідування контррозвідники СБУ встановили, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.

За даними слідства, зловмисник у 2016 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Там він був призначений механіком-водієм танку угруповання бойовиків.

Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію для пошуку роботи.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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Заходи із викриття правопорушення проводились за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.