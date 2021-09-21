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Контрразведка СБУ разоблачила боевика танкового подразделения "ДНР", обстреливавшего позиции украинских военных

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведка СБУ разоблачила боевика танкового подразделения

СБУ сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Злоумышленник был задержан военнослужащими ООС при попытке скрыто пересечь линию разграничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе досудебного расследования контрразведчики СБУ установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелам позиций украинских военных.

По данным следствия, злоумышленник в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков.

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Впоследствии злоумышленник решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры.

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НЕ ВЕРЮ!

Кого посадили??

"разоблачать" сбу может только китайских торговцев на 7 километре
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21.09.2021 10:58 Ответить
але СБУ не садять.... виносить вироки наш самий "гуманний" суд в світі.....
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21.09.2021 11:04 Ответить
А фото где, видос? Как налогопплатильщик может видеть результаты работы? Кокочленцев уже давно пора деанонить, а то как террористить они "герои", а как ответственность подкралась незаметно, сразу в кусты
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21.09.2021 10:59 Ответить
Духовно-скрепні лізуть в пошуках роботы до ненависних бандерівців
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21.09.2021 11:10 Ответить
 
 