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Волонтерка Толмачова просить допомогти Сергію Палію: "У нього почалася важка хіміотерапія"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Волонтерка Толмачова просить допомогти Сергію Палію:

Волонтерка Юлія Толмачова просить допомогти Сергію Палію, який почав проходження важкого курсу хіміотерапії.

Про це у Facebook повідомив командир 101-ї бригади Олександр Вдовиченко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Толмачова сама бореться з тяжкою хворобою.

"Зберіть кошти Сергію Палію, у нього почалася важка хіміотерапія", - йдеться в повідомленні Толмачової.

Реквізити для допомоги Сергію Палію:

4731 2196 1406 0303

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Автор: Наталя Джума
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21.09.2021 13:18 Відповісти
Даже большая река начинается с маленьких ручейков.
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21.09.2021 13:19 Відповісти
Поможем кто сколько может...

У кого есть шанс, не оставайтесь равнодушными!
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21.09.2021 13:18 Відповісти
Пані Толмачова, а можете збірку через фб чи іншу платформу зробити (GoFundMe), щоб з-за кордону гроші через кредитку переказати ?
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22.09.2021 07:26 Відповісти
 
 