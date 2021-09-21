РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4645 посетителей онлайн
Новости Общество
3 042 4
помощь (6268) волонтеры (2544) Толмачева (25)

Волонтер Толмачева просит помочь Сергею Палию: "У него началась тяжелая химиотерапия"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Волонтер Толмачева просит помочь Сергею Палию:

Волонтер Юлия Толмачева просит помочь Сергею Палию, который начал прохождение тяжелого курса химиотерапии.

Об этом в Facebook сообщил командир 101-й бригады Александр Вдовиченко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Толмачева сама борется с тяжелой болезнью.

"Соберите средства Сергею Палию, у него началась тяжелая химиотерапия", - говорится в сообщении Толмачевой.

Реквизиты для помощи Сергею Палию:

4731 2196 1406 0303

Также читайте: Вчера была годовщина смерти воина "Азова" Дениса Янтаря, заставившего Зеленского объяснять, что он "не лох". ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+ Одужання. Вибачте, копійки.
показать весь комментарий
21.09.2021 13:18 Ответить
Даже большая река начинается с маленьких ручейков.
показать весь комментарий
21.09.2021 13:19 Ответить
Поможем кто сколько может...

У кого есть шанс, не оставайтесь равнодушными!
показать весь комментарий
21.09.2021 13:18 Ответить
Пані Толмачова, а можете збірку через фб чи іншу платформу зробити (GoFundMe), щоб з-за кордону гроші через кредитку переказати ?
показать весь комментарий
22.09.2021 07:26 Ответить
 
 