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Цілі "Кримської платформи" приречено на провал, - секретар Радбезу РФ Патрушев

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що цілі "Кримської платформи" нібито приречені на провал. При цьому він звинуватив Україну і Сполучені Штати в посяганні на територіальну цілісність РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Аргументы и факты".

"Кримська платформа" створена Вашингтоном заради видимості піклування про інтереси України. Її декларовані цілі приречені на провал. Задуми про порушення територіальної цілісності Росії так і залишаться в кабінетах, в яких вони з'явилися", - заявив Патрушев.

Він також звинуватив українську владу в бажанні почати війну проти Росії.

"Кримська платформа" стала зборами представників країн, що підтримують офіційну владу в Києві, яка плекає націоналістів, потурає радикалам і відкрито заявляє про готовність до масштабних військових дій проти Росії", - стверджує він.

Читайте також: Звинувачення РФ щодо кримських татар абсурдні і політично мотивовані. Це помста за успіх "Кримської платформи", - Кулеба
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Топ коментарі
+9
Несомненно. Она даст возможность зеленскому и патрушеву вновь встретиться в Омане
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21.09.2021 16:40
+7
Патрушев вместе с ****** обречены на то чтоб быть прокляты и войти в историю как воры убийцы и паталогические лжецы ! И паРашка обречена на распад !
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21.09.2021 16:43
+4
Серьезно, посягательство на территориальную целостность? Ну так обьявляйте войну сорока шести ведущим мировым державам! Почему нет? Очко рыпит? Или скорее знает собача чье мясо сьела?!
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21.09.2021 17:03
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Несомненно. Она даст возможность зеленскому и патрушеву вновь встретиться в Омане
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21.09.2021 16:40 Відповісти
ВОТ ОНИ ГОЛУБИ НА ДАЧЕ ФСБ
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21.09.2021 17:49 Відповісти
Я тільки за - провал між Україною та Китаєм.
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21.09.2021 16:39 Відповісти
зондеркоманда ФСБ во главе с Патрушевым организовала взрыв домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, обвинив в причастности чеченцев.
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21.09.2021 16:42 Відповісти
Чи не єдиний варіант: Крим буде повернено Україні після поразки сРашки у 3 світовій війні.
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21.09.2021 17:01 Відповісти
Патрушев вместе с ****** обречены на то чтоб быть прокляты и войти в историю как воры убийцы и паталогические лжецы ! И паРашка обречена на распад !
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21.09.2021 16:43 Відповісти
У Петрушки совсем уж кукушка крякнула
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21.09.2021 16:49 Відповісти
щось, ну дуже вже нервується Рашка?
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21.09.2021 16:51 Відповісти
нікому не цікаві висери потрохів...
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21.09.2021 16:51 Відповісти
Серьезно, посягательство на территориальную целостность? Ну так обьявляйте войну сорока шести ведущим мировым державам! Почему нет? Очко рыпит? Или скорее знает собача чье мясо сьела?!
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21.09.2021 17:03 Відповісти
Посягательство РФ на территориальную целостность Украины захват Крыма и Донбасса никто в Кремле не видит и Х#йло - Патрушев самый умные...
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21.09.2021 17:09 Відповісти
О как вштырило!
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21.09.2021 17:14 Відповісти
Україна не може почати війну, яка вже йде 8-й рік (Росія її почала у лютому 2014 р., окупувавши Крим). Україна може лише почати ПО-СПРАВЖНЬОМУ захищатися (що вже давно на часі).
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21.09.2021 17:15 Відповісти
"...обвинил украинские власти в желании начать войну против России.." Ну не **********! Вам же сказано, что отъе....ь от нас, так нет сами лезете как колорадские жуки.
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21.09.2021 17:27 Відповісти
Эта Крымская платформа... Интересно, а за чей счёт был этот "банкет"?
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21.09.2021 17:55 Відповісти
Що ще за Микола Патрушев в укрверсії Цензора? Нікалай Патрушєв - так має бути. Не паскудьте гарне українське ім'я Микола.
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21.09.2021 18:04 Відповісти
Якщо його і досі тіпає то, правильна справа.
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21.09.2021 18:06 Відповісти
в нашем дурдоме - очередные протесты....
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21.09.2021 18:19 Відповісти
 
 