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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Цели "Крымской платформы" обречены на провал, - секретарь Совбеза РФ Патрушев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели "Крымской платформы" якобы обречены на провал. При этом он обвинил Украину и Соединенные Штаты в посягательстве на территориальную целостность РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Аргументы и факты".

"Крымская платформа" создана Вашингтоном ради видимости заботы об интересах Украины. Ее декларируемые цели обречены на провал. Замыслы о нарушении территориальной целостности России так и останутся в кабинетах, в которых они появились", - заявил Патрушев.

Он также обвинил украинские власти в желании начать войну против России.

"Крымская платформа" стала собранием представителей стран, поддерживающих официальную власть в Киеве, которая пестует националистов, потворствует радикалам и открыто заявляет о готовности к масштабным военным действиям против России", - утверждает он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Несомненно. Она даст возможность зеленскому и патрушеву вновь встретиться в Омане
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21.09.2021 16:40
+7
Патрушев вместе с ****** обречены на то чтоб быть прокляты и войти в историю как воры убийцы и паталогические лжецы ! И паРашка обречена на распад !
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21.09.2021 16:43
+4
Серьезно, посягательство на территориальную целостность? Ну так обьявляйте войну сорока шести ведущим мировым державам! Почему нет? Очко рыпит? Или скорее знает собача чье мясо сьела?!
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21.09.2021 17:03
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Несомненно. Она даст возможность зеленскому и патрушеву вновь встретиться в Омане
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21.09.2021 16:40 Ответить
ВОТ ОНИ ГОЛУБИ НА ДАЧЕ ФСБ
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21.09.2021 17:49 Ответить
Я тільки за - провал між Україною та Китаєм.
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21.09.2021 16:39 Ответить
зондеркоманда ФСБ во главе с Патрушевым организовала взрыв домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, обвинив в причастности чеченцев.
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21.09.2021 16:42 Ответить
Чи не єдиний варіант: Крим буде повернено Україні після поразки сРашки у 3 світовій війні.
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21.09.2021 17:01 Ответить
Патрушев вместе с ****** обречены на то чтоб быть прокляты и войти в историю как воры убийцы и паталогические лжецы ! И паРашка обречена на распад !
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21.09.2021 16:43 Ответить
У Петрушки совсем уж кукушка крякнула
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21.09.2021 16:49 Ответить
щось, ну дуже вже нервується Рашка?
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21.09.2021 16:51 Ответить
нікому не цікаві висери потрохів...
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21.09.2021 16:51 Ответить
Серьезно, посягательство на территориальную целостность? Ну так обьявляйте войну сорока шести ведущим мировым державам! Почему нет? Очко рыпит? Или скорее знает собача чье мясо сьела?!
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21.09.2021 17:03 Ответить
Посягательство РФ на территориальную целостность Украины захват Крыма и Донбасса никто в Кремле не видит и Х#йло - Патрушев самый умные...
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21.09.2021 17:09 Ответить
О как вштырило!
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21.09.2021 17:14 Ответить
Україна не може почати війну, яка вже йде 8-й рік (Росія її почала у лютому 2014 р., окупувавши Крим). Україна може лише почати ПО-СПРАВЖНЬОМУ захищатися (що вже давно на часі).
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21.09.2021 17:15 Ответить
"...обвинил украинские власти в желании начать войну против России.." Ну не **********! Вам же сказано, что отъе....ь от нас, так нет сами лезете как колорадские жуки.
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21.09.2021 17:27 Ответить
Эта Крымская платформа... Интересно, а за чей счёт был этот "банкет"?
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21.09.2021 17:55 Ответить
Що ще за Микола Патрушев в укрверсії Цензора? Нікалай Патрушєв - так має бути. Не паскудьте гарне українське ім'я Микола.
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21.09.2021 18:04 Ответить
Якщо його і досі тіпає то, правильна справа.
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21.09.2021 18:06 Ответить
в нашем дурдоме - очередные протесты....
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21.09.2021 18:19 Ответить
 
 