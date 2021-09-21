Цели "Крымской платформы" обречены на провал, - секретарь Совбеза РФ Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели "Крымской платформы" якобы обречены на провал. При этом он обвинил Украину и Соединенные Штаты в посягательстве на территориальную целостность РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Аргументы и факты".
"Крымская платформа" создана Вашингтоном ради видимости заботы об интересах Украины. Ее декларируемые цели обречены на провал. Замыслы о нарушении территориальной целостности России так и останутся в кабинетах, в которых они появились", - заявил Патрушев.
Он также обвинил украинские власти в желании начать войну против России.
"Крымская платформа" стала собранием представителей стран, поддерживающих официальную власть в Киеве, которая пестует националистов, потворствует радикалам и открыто заявляет о готовности к масштабным военным действиям против России", - утверждает он.
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