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МВС впроваджує проєкт "Безпечне дитинство": Поліцейську присутність у школах збільшать

Новини Цензор.НЕТ Події

МВС впроваджує проєкт

МВС спільно з Міністерством освіти і науки зараз опрацьовує проєкт "Вихователь безпеки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Міністерство внутрішніх справ фокусується на темі безпечного середовища для дітей. "Безпечна школа" - один з компонентів масштабного проєкту "Безпечне дитинство", який недавно представив міністр Денис Монастирський. Проєкт спрямовано на створення безпечного середовища для дітей, захист їх прав і законних інтересів", - розповіла заступниця міністра Катерина Павличенко.

За її словами, МВС планує посилювати і збільшувати поліцейську присутність у школах.

Від початку 2021 було зареєстровано майже 3 тис. кримінальних правопорушень, вчинених або дітьми, або з їх участю. Стільки ж злочинів проти самих дітей.

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Так, Павличенко зазначила, що МВС спільно з Міністерством освіти і науки зараз опрацьовує проєкт "Вихователь безпеки".

"Це будуть не поліцейські, а вихователі, які пройдуть відповідний відбір і навчання на базі навчальних закладів системи МВС. Вони розумітимуть специфіку роботи з дітьми, орієнтуватимуться в тих проблемах, які сьогодні є, зокрема в законодавчій площині, а також орієнтуватимуться на міжнародні практики", - пояснила вона.

Вихователі безпеки постійно перебуватимуть у школах і стануть сполучною ланкою між поліцейськими офіцерами і батьками, дітьми, адміністрацією шкіл. У разі, якщо буде інформація, на яку потрібно реагувати, вони передаватимуть її в поліцію і в тісному контакті працюватимуть з правоохоронцями для створення безпечного середовища в школі.
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Было бы неплохо кроме прав и интересов для детей установить еще и обязанности.
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21.09.2021 16:43 Відповісти
"С начала 2021 было зарегистрировано почти 3 тыс. уголовных правонарушений, совершенных или детьми, или с их участием." І цікаво, що всі ці правопорушення вчинені за межами шкіл, однак поліція йде не на вулиці, а в саме небеспечне місце - школу. Бажаєте не вилазити зі шкіл, будь ласка, зрив уроку фактично *********** - поїхали. Якщо це буде цивільна людина, я уявляю як їй "раді" будуть в поліції. Ідея в принципі цікава, однак направлення реалізації вже на 50% тупікове.
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21.09.2021 17:35 Відповісти
Не таке часом,як вбивство 5-річного хлопчика?
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21.09.2021 18:13 Відповісти
 
 