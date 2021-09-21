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"Пермському стрільцю" Бекмансурову ампутували ногу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
18-річному Тимуру Бекмансурову, що відкрив 20 вересня стрілянину в Пермському державному національному дослідницькому університеті, ампутували ліву ногу до коліна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".
Ногу довелося ампутувати через тромби. Одне з поранень Бекмансурова було в стегно. Крім цього, стрілець дістав поранення легкого, печінки, кишечника і пошкодження сечоводу.
Бекмансуров в реанімації на ШВЛ. Лікарі оцінюють його стан як украй важкий.
Нагадаємо, молодик влаштував 20 вересня стрілянину в Пермському державному університеті. Шестеро людей загинули, ще 28 дістали поранення.
Топ коментарі
+38 Green sheet
показати весь коментар21.09.2021 20:24
+23 Старый зольдат
показати весь коментар21.09.2021 20:37
+16 Pacersoft Assa
показати весь коментар21.09.2021 20:45
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Будь ласка, зачекайте...
да и расстояние там маленькое было,значит импульс у пули высокий...мне кажется что слова мента " я выстрелил в ответ и он упал" подразумевают "нажал на курок и всадил пол магазина пока он падал"
Откуда вы беретесь, иксперды?
*-***
нажал на курок блджад!
Открытый курок - только в револьверах и охотничьих двухстволках курковках.
Там курок пальчиком взводится.
Во всем остальном - он закрытый внутри казенной части. Часть ударно спускового механизма. Ты нажимаешь на крючок, тот посредством пружин с шепталом и другими детальками спускает курок. Курок лупит по бойку. Боек - такой штырек длинный в затворе.
И боек уже лупит по капсюлю.
*******
наизусть знать механизм не надо. Тем более, в разных моделях оружия он разный.
Но основы знать - обязательно.
: "Курок - это не член, на него нужно плавно нажимать. Не дёргать, не гладить, не дрочить, а просто нажимать." с, Харлей Девидсон и Ковбой Мальборо. (Кино такое )
А про курок,боек,затвор и спусковую скобу мне ведомо более как полвека...мальчишкам сссрии не знать о этих вещах нельзя было
Так не уподобляйся молодым.
Вот реально бесит, когда начинают - обойма, курок... рельсу пробивает, да.. А что круче, АК или AR..
детки лезут обсуждать оружейную тему, нихрена в ней не соображая.
****нажать на курок*** )))
Пуля легко отклонялась от любого препятствия (ветки куста) и летела по непредсказуемой траектории. Эти патроны потом поставлялись в роты охраны, поскольку были реально хуже 7,62. Но это было 40 лет назад.
Московитский мент будет пилить пули? Нефиг ему делать, да и вздрючат. А выпустить обойму - это да. Злобы хватит.
без эмоций, любой вменяемый, всаживал бы коротеньку чергу
Отец 18-летнего Тимура Бекмансурова, которого подозревают в расстреле людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете, был наемником на Донбассе. Об этом пишет российское издание Znak со ссылкой на соседей семьи Бекмансуровых.
Один из собеседников отметил, что отец Тимура Бекмансурова не живет вместе с семьей и, возможно, находится "где-то в Удмуртии, зарабатывая на жизнь войной".
Мужчина сказал, что отец пермского стрелка воевал в Чечне, а после этого был во многих горячих точках, в том числе участвовал в боевых действиях на Донбассе.
Сам Тимур Бекмансуров, по словам соседа, с детства умеет обращаться с оружием.
Собеседник утверждает, что деньги на ружье (около $500), с которым Бекмансуров пришел в университет, ему летом дали родители. Вместе со своим одноклассником Владимиром он ездил на полигон пристреливать ружье, заявил источник Znak.
Ти ніколи не чув про "синдром неофіта"? Це проявляється тоді, коли людина рветься зайнять місце в суспільстві чи соціальній групі , з іншого середовища Саме тому найбільш жорстокими були саме "новонавернені" Таким був Торквемада - знаменитий інквізитор (що був сином "марана" - еврея-вихреста) Таким був Ярема Вишневецький - кат українського народу (потомок Байди Вишневецького - засновника Січі і Раїни Могилянки - співзасновниці Києво-Могилянської православної академії) Такими були зрадники у ІІ Світову війну, що пішли служить окупантам - німцям
Усі ці люди мали в собі "комплекс неповноцінності" і своєю надлишковою жорстокістю старалися довести оточуючим (а насамперед - собі) свою відданість вибраному шляху і "самоствердиться"
Я дивлюсь на фото "жінкоподібного" пацана, читаю його "душеизлияние" і бачу безладні і даремні потуги заявить про себе як про "супермена" і "супермужчину"Не виключено, що в дитинстві його однолітки "шпиняли", а цими діями він хотів поставить себе в рівень з батьком - "героєм" багатьох воєн
Звідки на Росії люди?
Бажано,щоб не здох.
Щоб пожив,без ноги.
А "папік" буде його утримувати.