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Новини За кордоном
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"Пермському стрільцю" Бекмансурову ампутували ногу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

18-річному Тимуру Бекмансурову, що відкрив 20 вересня стрілянину в Пермському державному національному дослідницькому університеті, ампутували ліву ногу до коліна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

Ногу довелося ампутувати через тромби. Одне з поранень Бекмансурова було в стегно. Крім цього, стрілець дістав поранення легкого, печінки, кишечника і пошкодження сечоводу.

Бекмансуров в реанімації на ШВЛ. Лікарі оцінюють його стан як украй важкий.

Нагадаємо, молодик влаштував 20 вересня стрілянину в Пермському державному університеті. Шестеро людей загинули, ще 28 дістали поранення.

Також дивіться: Кривава бійня в Росії: перший напад Бекмансуров здійснив дорогою до вишу - стріляв по автомобілю, що проїжджав. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
Еще и руки чтобы не смог вскрыть себе вены. А вообще он герой. Один столько москалей отправил к Кобздону на концерт.
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21.09.2021 20:24
+23
Жаль. Хороший человек. вылечить и выпустить. И патронов побольше дать.
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21.09.2021 20:37
+16
Папашка убивал детей в Чечне, Сирии и Украине, за это его наградили и выплатили 500 проклятых империалистических долларов. А сынок до Донбасса доехать не успел, потренировался пока на пермских детишках, за что его почему-то будут судить, и, подозреваю, не присудят награду, даже посмертно. Парадокс.
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21.09.2021 20:45
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Щоб не втік.
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21.09.2021 20:20 Відповісти
Еще и руки чтобы не смог вскрыть себе вены. А вообще он герой. Один столько москалей отправил к Кобздону на концерт.
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21.09.2021 20:24 Відповісти
Ну ничего ,в следующий раз под протез замаскирует кулемет ...
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21.09.2021 20:26 Відповісти
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22.09.2021 13:28 Відповісти
стрелок получил ранения легкого, печени, кишечника и повреждение мочеточника. -На раневом профиле пуля советского боеприпаса 5,45х39 неоднократно переворачивается.
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21.09.2021 20:29 Відповісти
Ну, давай! Изложи еще про пули со смещенным центром

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21.09.2021 20:36 Відповісти
экспансивный патрон в городе у ППСников? было бы интересно

да и расстояние там маленькое было,значит импульс у пули высокий...мне кажется что слова мента " я выстрелил в ответ и он упал" подразумевают "нажал на курок и всадил пол магазина пока он падал"
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21.09.2021 20:52 Відповісти
ППСник ночами не спал, пилил надфилем пули в патронах к штатному.
Откуда вы беретесь, иксперды?
*-***
нажал на курок блджад!
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21.09.2021 20:56 Відповісти
"боец нажал на спусковой крючок для удара курком по ударнику с целью механического накалывания/разбивания капсюля гильзы", так как это - открытой воды идиотизм, литературная идиома "нажал на курок" или "спустил курок" - абсолютно литературно правильна.(С)
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21.09.2021 21:16 Відповісти
Спустить - да. Но тебе только что пришлось гугглить )))
Открытый курок - только в револьверах и охотничьих двухстволках курковках.
Там курок пальчиком взводится.
Во всем остальном - он закрытый внутри казенной части. Часть ударно спускового механизма. Ты нажимаешь на крючок, тот посредством пружин с шепталом и другими детальками спускает курок. Курок лупит по бойку. Боек - такой штырек длинный в затворе.
И боек уже лупит по капсюлю.
*******
наизусть знать механизм не надо. Тем более, в разных моделях оружия он разный.
Но основы знать - обязательно.
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21.09.2021 21:21 Відповісти
блин, друже...мы не в классе начальной военной подготовки и не на форуме спецов... ч тебе привел пример ЛИТЕРАТУРНОГО выражения вот еще

: "Курок - это не член, на него нужно плавно нажимать. Не дёргать, не гладить, не дрочить, а просто нажимать." с, Харлей Девидсон и Ковбой Мальборо. (Кино такое )

А про курок,боек,затвор и спусковую скобу мне ведомо более как полвека...мальчишкам сссрии не знать о этих вещах нельзя было
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21.09.2021 21:34 Відповісти
Где то ровесники.
Так не уподобляйся молодым.
Вот реально бесит, когда начинают - обойма, курок... рельсу пробивает, да.. А что круче, АК или AR..
детки лезут обсуждать оружейную тему, нихрена в ней не соображая.
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21.09.2021 21:45 Відповісти
вообще-то открытый курок есть в куче распространенных пистолетов - хочешь пальцем взводи а хочешь двойным действием за крючок тяни
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22.09.2021 19:31 Відповісти
Ну а я о чем? Все вроде бы и банально, но лузеры путают. Любят спусковой крючок называть курком.
****нажать на курок*** )))
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23.09.2021 08:34 Відповісти
Первые партии патронов 5,45 так и вели себя. Попадет в зад, а выйдет в районе ключицы. Или наоборот. И пилить не надо.

Пуля легко отклонялась от любого препятствия (ветки куста) и летела по непредсказуемой траектории. Эти патроны потом поставлялись в роты охраны, поскольку были реально хуже 7,62. Но это было 40 лет назад.

Московитский мент будет пилить пули? Нефиг ему делать, да и вздрючат. А выпустить обойму - это да. Злобы хватит.
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21.09.2021 22:13 Відповісти
Бред.
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21.09.2021 23:32 Відповісти
это не злоба. это применение средства поражения.
без эмоций, любой вменяемый, всаживал бы коротеньку чергу
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22.09.2021 01:06 Відповісти
Ничего не переворачивалось, а было несколько ранений.
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21.09.2021 21:36 Відповісти
Через 25 років максимум вийде.
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21.09.2021 20:29 Відповісти
Карма она такая.
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21.09.2021 20:31 Відповісти
///

Отец 18-летнего Тимура Бекмансурова, которого подозревают в расстреле людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете, был наемником на Донбассе. Об этом пишет российское издание Znak со ссылкой на соседей семьи Бекмансуровых.
Один из собеседников отметил, что отец Тимура Бекмансурова не живет вместе с семьей и, возможно, находится "где-то в Удмуртии, зарабатывая на жизнь войной".
Мужчина сказал, что отец пермского стрелка воевал в Чечне, а после этого был во многих горячих точках, в том числе участвовал в боевых действиях на Донбассе.
Сам Тимур Бекмансуров, по словам соседа, с детства умеет обращаться с оружием.
Собеседник утверждает, что деньги на ружье (около $500), с которым Бекмансуров пришел в университет, ему летом дали родители. Вместе со своим одноклассником Владимиром он ездил на полигон пристреливать ружье, заявил источник Znak.
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21.09.2021 20:31 Відповісти
Папашка убивал детей в Чечне, Сирии и Украине, за это его наградили и выплатили 500 проклятых империалистических долларов. А сынок до Донбасса доехать не успел, потренировался пока на пермских детишках, за что его почему-то будут судить, и, подозреваю, не присудят награду, даже посмертно. Парадокс.
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21.09.2021 20:45 Відповісти
Знаєш - колись учив таку штуку як "судова психологія" Цей курс у юрВУЗах викладається для того, щоб розуміть психологію людей, які вчиняють злочини і розуміть причини які їх штовхнули на це

Ти ніколи не чув про "синдром неофіта"? Це проявляється тоді, коли людина рветься зайнять місце в суспільстві чи соціальній групі , з іншого середовища Саме тому найбільш жорстокими були саме "новонавернені" Таким був Торквемада - знаменитий інквізитор (що був сином "марана" - еврея-вихреста) Таким був Ярема Вишневецький - кат українського народу (потомок Байди Вишневецького - засновника Січі і Раїни Могилянки - співзасновниці Києво-Могилянської православної академії) Такими були зрадники у ІІ Світову війну, що пішли служить окупантам - німцям

Усі ці люди мали в собі "комплекс неповноцінності" і своєю надлишковою жорстокістю старалися довести оточуючим (а насамперед - собі) свою відданість вибраному шляху і "самоствердиться"

Я дивлюсь на фото "жінкоподібного" пацана, читаю його "душеизлияние" і бачу безладні і даремні потуги заявить про себе як про "супермена" і "супермужчину"Не виключено, що в дитинстві його однолітки "шпиняли", а цими діями він хотів поставить себе в рівень з батьком - "героєм" багатьох воєн
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23.09.2021 07:50 Відповісти
Ви маєте раціо! дуже вірно сказали... нікчема з хворобливими комплексами, маніакальною уявою і зброєю - це безжальний вбивця саме через бажання відчути себе суперлюдиною...і уявлення собі цього зі сторони (як це бачило у кіно - форма, берці, патронташ, зброя, стрільба з бедра, жах в очах жертв (в основному дівчаток), безжальність хероя, стогін недобитих...)... і як жеж воно скавчало, коли схопило кулі в ноги... (і калікою без ноги піде на зону, тварина)
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23.09.2021 08:14 Відповісти
Додам до уже сказаного: ти фільм польський "Нові амазонки" бачив? Хто там більше всіх вимагав "натуралізації" (тобто кастрації) оживлених чоловіків? Чоловік, що прикидався жінкою і все життя боявся що його викриють і каструють! Оце і є характерний прояв "синдрому неофіта" Як колись про подібних "суб"єктів" було сказано одним з діячів католицької церкви: "Вони хочуть буть святішими Папи Римського!"
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23.09.2021 09:06 Відповісти
добегался
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21.09.2021 20:32 Відповісти
Чого б це, треба йому книжу про Мерес'єва дати почитати, може з пяток москаликів прихватить
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21.09.2021 20:46 Відповісти
Жаль. Хороший человек. вылечить и выпустить. И патронов побольше дать.
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21.09.2021 20:37 Відповісти
Весь в папу пошёл.
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21.09.2021 21:12 Відповісти
Видел на видео в инете КОГО он пострелял !? Тупых баранов, которые не в состоянии были даже убежать... Тупое стадо, безмолвное, покорное... Он за ними даже не гонялся...
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21.09.2021 21:39 Відповісти
Видел. Бараны породы "российский тупокорный".
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21.09.2021 21:41 Відповісти
Ну що - "догавкався"?
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23.09.2021 20:15 Відповісти
Шесть человек погибли, еще 28 получили ранения Источник: https://censor.net/ru/n3289606

Звідки на Росії люди?
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21.09.2021 20:47 Відповісти
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21.09.2021 20:56 Відповісти
а що це таке "легкого" - "стрілець дістав поранення легкого, печінки Джерело: https://censor.net/ua/n3289606" ?
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21.09.2021 20:47 Відповісти
Больная страна пропитана ненавистью льющейся с телевизора.
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21.09.2021 20:52 Відповісти
тю...телевизор...как думаешь, какими мыслями о ценности человеческой жизни с ним мог поделится его родитель - наемник?
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21.09.2021 20:59 Відповісти
Я думаю они там все ипанутые.
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21.09.2021 21:02 Відповісти
четвертуют героя, сцуки
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21.09.2021 20:56 Відповісти
какая национальность стрелка? просто любопытно...
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21.09.2021 21:06 Відповісти
Кацап. Хто ж іще?! Це ж не якась там "тварь дрожащая", а той хто "право імєєт" і "можєт повторіть".
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21.09.2021 21:24 Відповісти
Ноги його більше не буде в університеті
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21.09.2021 21:09 Відповісти
Навпаки, вона там може бути вічно, як Лєнін. Кацапи обожнюють тих, хто їх вбиває. Істина відома.
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21.09.2021 21:27 Відповісти
До речі про члєніна

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21.09.2021 22:54 Відповісти
Поранення легкого, ***
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21.09.2021 21:15 Відповісти
Теж звернув на це увагу. Так комп переклав легеню...
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21.09.2021 21:26 Відповісти
Ну, треба ж його чимсь годувати.
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21.09.2021 21:30 Відповісти
Судя по характеру ранений его добивали уже лежачим... Причем лежачим на спине , ногами к стрелку. Иначе не объяснить такое количество повреждений из ПМа...
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21.09.2021 21:37 Відповісти
Это не справедливо..Кадирову за убийство моцкалей Героя Рашки а пацану тоже хоть орден какой то бы...
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21.09.2021 21:43 Відповісти
Похоже его реально пытаются вытащить. Значит будет "завербован" толи укропами, толи пиндосами, по ситуации...
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21.09.2021 21:49 Відповісти
Не выживет, завалят, чтоб лишнего не сказал.
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21.09.2021 22:37 Відповісти
А еще славянину БЕКМАНСУРОВУ нужно ампутировать голову с женской прической. Типичный генотип ху.лостановца, которого мне в исторические братья старается впарить кремлевская моль пыня.
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21.09.2021 23:24 Відповісти
Вылечить, простить и понять!
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21.09.2021 23:58 Відповісти
вылечат, установят шизофрению, на принуд лечение. ещё многих раненых жертв может пережить.
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22.09.2021 09:52 Відповісти
нужно еще было ампутировать голову
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22.09.2021 13:01 Відповісти
Напрашивается вопрос: почему он так плохо подготовился? Где бронежилет, где наколенники?
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22.09.2021 13:14 Відповісти
хорошо что не помер, если дотянет до 35-ти с одной ногой и сшитыми внутренностями...будет молить аллаха, что бы смерть послал ...сильные мучения его ждут
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22.09.2021 13:17 Відповісти
А шо там папик,по поводу отпрыска?

Бажано,щоб не здох.

Щоб пожив,без ноги.

А "папік" буде його утримувати.
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22.09.2021 15:05 Відповісти
наследственность - страшная сила..., папаша пошел в чужую страну убивать ее граждан за деньги, и думал, что это просто такая работа..., но нет, сынок по причине маловозрастной дури решил сделать это без денег и в своей стране, просто подправил карму папашке..., теперь будет все по честному - папаше башку не отстрелили, но сынок, если выживет, по гроб жизни будет инвалидом, который ходит под себя...
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22.09.2021 15:17 Відповісти
Вылечить, на пожизненное, свиданки ему, чтобы детей зачал, и шоу Малахова транслировать из тюрьмы. Романтика!
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22.09.2021 15:49 Відповісти
Надо бы и второй окорок отчахнуть - для симметрии. Да и щупальца можно - как бонус.
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22.09.2021 16:21 Відповісти
 
 