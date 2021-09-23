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COVID-пандемія може завершитися наступного року, - гендиректор Moderna Бансел

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

COVID-пандемія може завершитися наступного року, - гендиректор Moderna Бансел

Генеральний директор компанії Moderna, яка виробляє вакцину проти коронавірусу, Стефан Бансел заявив, що пандемія COVID-19 завершиться наступного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо подивитися на розширення виробничих потужностей (зі створення вакцин проти коронавірусу. – Ред.) за останні шість місяців, до середини наступного року має бути достатньо доз, щоб усі на Землі могли бути щепленими", - сказав він.

На його думку, через рік від сьогодні життя у світі повернеться до "нормального".

Водночас він зазначив, що ті люди, які відмовляються вакцинуватися, обов'язково перехворіють на COVID-19 й у них виробиться природний імунітет.

"Ви можете вакцинуватися та прожити спокійну зиму. Або ви цього не робите і ризикуєте захворіти і, можливо, навіть опинитися в лікарні", - додав Бансел.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Тупа маніпуляція, Валєрік. Нічого іншого від ковідо-фашистів очікувати не варто.
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23.09.2021 11:43
+5
Не завершится. Антиваксеры не дадут.
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23.09.2021 11:22
+4
Там, где их меньше 25%, все будет норм.

А вот при такой концентрации дебилов, как у нас, можно еще много лет раз в полгода локдауны вводить.
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23.09.2021 11:24
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Не завершится. Антиваксеры не дадут.
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23.09.2021 11:22 Відповісти
Там, где их меньше 25%, все будет норм.

А вот при такой концентрации дебилов, как у нас, можно еще много лет раз в полгода локдауны вводить.
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23.09.2021 11:24 Відповісти
Какраз наабарот. Будут продолжать стричь лахау
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23.09.2021 11:25 Відповісти
Т.е. ты предлагаешь ввести платное лечение КОВИДа для антиваксеров?
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23.09.2021 11:27 Відповісти
Взамен на невыплату в фонд соцстрахования? Согласен.
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23.09.2021 11:28 Відповісти
Та и в пенсионный фонд. Антиваксерам пенсия не светит - это как "волгу" в лотерею выиграть.
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23.09.2021 11:30 Відповісти
Валєрік, а студенту, який помер після вакцинації, пенсія свєтіла?
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23.09.2021 11:32 Відповісти
Если тебя после обеда автобус переедет, будешь всем рассказывать, что обеды вызывают переезжание автобусами? "После" не означает "в следствие".
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23.09.2021 11:35 Відповісти
Тупа маніпуляція, Валєрік. Нічого іншого від ковідо-фашистів очікувати не варто.
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23.09.2021 11:43 Відповісти
Т.е. ты имеешь доказательства того, что смерть наступила именно В СЛЕДСТВИЕ вакцинации? Можешь их предоставить?
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23.09.2021 11:44 Відповісти
А ты имеешь доказательства, что нет?

Если человека переехал автобус, а потом в больничке он умер от потери крови, то щитают что изза автобуса.
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23.09.2021 11:47 Відповісти
Ты ж заявил, что студент умер В СЛЕДСТВИЕ вакцинаци, значит тебе и доказывать
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23.09.2021 11:48 Відповісти
А я не заявлял. Такшта в лес - это вот туда
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23.09.2021 11:49 Відповісти
Именно ты и заявил. А теперь ты же жиденько сливаешься
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23.09.2021 11:50 Відповісти
Цытаточку ф студию! Если нет - бегом к логопеду с жалобами на дислексию.
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23.09.2021 11:53 Відповісти
Сверху читай - ты приплёл студента в контексте, что вакцинация не дала ему получить пенсию. А теперь, когда тебе предложили обосновать, ты сливаешься
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23.09.2021 11:55 Відповісти
Валєра, в тебе з зором проблеми, може то побічна дія вакцини?

Я написав "після вакцинації", а не "В СЛЕДСТВИЕ".
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23.09.2021 12:01 Відповісти
Ты счас в этих нервах все свои бото-ники спалишь, ольгинец
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23.09.2021 12:02 Відповісти
Це клініка, Валєра. В твоєму випадку вакцина явно пошкодила мозок, чи що там у тебе в голові було.
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23.09.2021 12:07 Відповісти
Та не суетись на бутылке, лапоть! Слился ты по полной, да еще и ник свой запасной спалил
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23.09.2021 12:08 Відповісти
Валєр, своїм існуванням ти дескридитуєш саму ідею вакцинації. Чи пошкодження мозку в тебе з народження?
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23.09.2021 12:21 Відповісти
И снова ты не туда отпетлял, лапоть Ты еще теперь перелогинься и со второго ника начни стросить, а то опять палишься
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23.09.2021 12:23 Відповісти
А никому уже пенсия не светит. Ну кроме ментов и депутатов ессно.

Конечно я за.
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23.09.2021 11:33 Відповісти
Так не плати
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23.09.2021 11:36 Відповісти
Так не могу. Закон есть закон.

А раз так, придётся и лечиться забесплатно. И ничего ковидобесы с этим не поделают.
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23.09.2021 11:45 Відповісти
Вот Германия даже интереснее придумала

Німеччина припинить виплати невакцинованим на карантині
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23.09.2021 11:49 Відповісти
Ещё аукнется всё это дело ковидобесам. Может прям через 3 дня.

За сим пока, не хворай.
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23.09.2021 11:54 Відповісти
И шо там аукнется? За глупость и упоротость антиваксеры таки будут платить - никуда не денутся
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23.09.2021 11:57 Відповісти
Чим тебе штрикнули, Валєр? Сереш у коментах наче сільодку молоком запив
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23.09.2021 12:04 Відповісти
У тебя ник отклеился, лапоть
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23.09.2021 12:06 Відповісти
Боти всюди,Валєр. Галоперидольчіку тобі треба.
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23.09.2021 12:10 Відповісти
Та уже не отпетляешь, лапоть! Смирись
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23.09.2021 12:12 Відповісти
так воно i так платнe
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23.09.2021 12:05 Відповісти
В Германии? Вполне допускаю, что да - антиваксерам там не рады
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23.09.2021 12:07 Відповісти
в Украiнi дятлику. в нiмeччинi є мeдстрахiвка. а в Украiнi усe сам нeсeш у лiкарню
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23.09.2021 12:25 Відповісти
Тогда проксю смени, лапоть В Украине от КОВИД лечат бесплатно.
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23.09.2021 12:27 Відповісти
лапоть пишe на узьком. алe всiх оbзиває лaптями. хоча лапоть i русскiй цe синонiми. когнитивний дисонанс у тebe лапотнiка
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23.09.2021 14:13 Відповісти
И только вы, кацапы, пытаетесь использовать языковый вопрос для манипуляций. Нацизм - ваше второе имя
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23.09.2021 14:22 Відповісти
лишe узькомозглi намагаються так усe пeрeктутити як ти зараз.
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23.09.2021 16:10 Відповісти
Не отпетляешь, лапоть. И яндекс-переводчик тебя не выручит
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23.09.2021 16:12 Відповісти
лапоть а ну накакай щe щось на своєм какающєм. ти мнe розважаєш своєю тупорилiстю
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23.09.2021 20:02 Відповісти
ну узькомозглому мeнi розказувати що роbити.
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23.09.2021 16:11 Відповісти
Вам, кацапам, всегда указывают, что делать
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23.09.2021 16:13 Відповісти
№100
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23.09.2021 11:27 Відповісти
Я гляжу - тебе нравятся сексуальные путешествия. ПНХ №100.
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23.09.2021 11:29 Відповісти
А як бути фармкомпаніям , саме виробництво і збут наладилось
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23.09.2021 11:26 Відповісти
китайцы и #уйловцы новый придумают
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23.09.2021 11:37 Відповісти
Пандемії не буде, але вірус залишиться.
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23.09.2021 11:28 Відповісти
Сказав та й заплакав
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23.09.2021 11:30 Відповісти
Десь так і є. Якщо впродовж першого року відсотків 40 українців якось вже набули імунітету, то за другий необхідний для формування колективного імунітету відсоток має назбиратися.
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23.09.2021 11:35 Відповісти
А как-же мутированный COVID? Неужели накушались на вакцине?

.
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23.09.2021 11:37 Відповісти
В сертификатах вакцинации написано "действует пол-года после второй прививки".
Весной нужно будет вакцинировать снова.
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23.09.2021 11:43 Відповісти
И снова антиваксер не сбрешет - памперс не поменяет

Кабмин продлил действие "зеленых" COVID сертификатов до 365 дней
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23.09.2021 12:00 Відповісти
От того, что кабмин продлил что произойдёт с теми, кто вакцинировался в течении этих 365 дней?Иммунитет улучшится?Количество антител увеличится?Карма станет лучше?)))
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23.09.2021 12:45 Відповісти
А тебя, стало быть, в гугле забанили и ты не в состоянии почитать, как действуют вакцины
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23.09.2021 12:46 Відповісти
Да я в курсе, тем более, что все уже многократно говорили, что вакцины действуют полгода. И продлевай действие хоть на 365 дней, хоть на тысячу-лучше не станет.
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23.09.2021 12:54 Відповісти
Ты так в курсе, что даже не можешь указать, какие именно вакцины
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23.09.2021 12:56 Відповісти
То есть на мой вопрос по сути дела ответить тебе явно нечем. Ну, продолжай колоться, испуганным человеком легче манипулировать.
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23.09.2021 13:01 Відповісти
Ты сцишь вакцин, а стрелки переводишь на людей
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23.09.2021 13:03 Відповісти
Не нервничай, а готовься, вот тебе свеженьких ньюс.

Китае начали применять ректальный мазок для тестирования на коронавирус
Заместитель заведующего отделением респираторных и инфекционных заболеваний больницы Юань в Пекине Ли Тунцзэн отметил, что такой способ позволяет повысить точность исследований
...
По его словам, исследования показали, что образцы коронавируса сохраняются в прямой кишке и выделениях гораздо дольше, чем в верхних дыхательных путях.
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23.09.2021 13:04 Відповісти
Как грится, "у кого что болит" Хочешь себе туда мазок - это тебе на па-рашку
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23.09.2021 13:05 Відповісти
Это ж ты боишься страшной ковидлы, а не я. Так что будь готов
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23.09.2021 13:07 Відповісти
Тебе только и остаётся, что переводить стрелки От вас, антиваксеров, только и слышно, что вы сците вакцин
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23.09.2021 13:08 Відповісти
А ты то что переживаешь?Ты ж вакцинировался, а значит зараза тебе не страшна. Так что лишение анальной девственности тебе вообще мелочь)))
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23.09.2021 13:11 Відповісти
Как же вас, кацапов, беспокоит эта ж@пная тема Видимо, годы сидения на бутылке обостряют ваши ощущения
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23.09.2021 13:13 Відповісти
Меня должны беспокоить твои возможные будущие ректальные мазки?Насмешил.
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23.09.2021 13:16 Відповісти
Ты ж сам, лапоть, поднял вашу любимую ж@пную тему, и теперь сам же пытаешься от нее отпетлять
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23.09.2021 13:18 Відповісти
Я поднял?Предъявляй претензии к этому китайцу, это же он заявляет, мол действует по науке и так далее)))
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23.09.2021 13:20 Відповісти
Именно ты этот бред сюда притащил. Он тебя тронул за самые глубины твоей кацапской души, которая, как известно, находится в ж@пе
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23.09.2021 13:22 Відповісти
И снова ты меня насмешил.
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23.09.2021 13:29 Відповісти
Какой-то нервный у тебя смех, неуверенный
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23.09.2021 13:30 Відповісти
Ты так говоришь будто самолично наблюдаешь)))
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23.09.2021 13:38 Відповісти
Позвони своему семейному врачу и спроси, что пишут в паспорте вакцинации.
Только дебилы верят всему, что брешут власти.
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23.09.2021 12:56 Відповісти
И можешь запостить сюда скан паспорта вакцинации, в котором указан срок действия?
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23.09.2021 13:01 Відповісти
Закончится то она закончится..ни куда не денется...но стрич купоны с особо перепугаеных это не помешает...достаточно обьявить что раз в год надо вакцинироваться....и они густой толпой повалят...
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23.09.2021 12:06 Відповісти
Что интересно, все антивакцинаторы живы до сих пор только потому, что им с рождения и до совершеннолетия сделано десятки различных прививок без ихнего спроса...
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23.09.2021 12:56 Відповісти
что... не вышло население Земли оболванить?
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23.09.2021 15:10 Відповісти
 
 