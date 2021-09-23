COVID-пандемія може завершитися наступного року, - гендиректор Moderna Бансел
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Генеральний директор компанії Moderna, яка виробляє вакцину проти коронавірусу, Стефан Бансел заявив, що пандемія COVID-19 завершиться наступного року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо подивитися на розширення виробничих потужностей (зі створення вакцин проти коронавірусу. – Ред.) за останні шість місяців, до середини наступного року має бути достатньо доз, щоб усі на Землі могли бути щепленими", - сказав він.
На його думку, через рік від сьогодні життя у світі повернеться до "нормального".
Водночас він зазначив, що ті люди, які відмовляються вакцинуватися, обов'язково перехворіють на COVID-19 й у них виробиться природний імунітет.
"Ви можете вакцинуватися та прожити спокійну зиму. Або ви цього не робите і ризикуєте захворіти і, можливо, навіть опинитися в лікарні", - додав Бансел.
Будь ласка, зачекайте...
А вот при такой концентрации дебилов, как у нас, можно еще много лет раз в полгода локдауны вводить.
Если человека переехал автобус, а потом в больничке он умер от потери крови, то щитают что изза автобуса.
Я написав "після вакцинації", а не "В СЛЕДСТВИЕ".
Конечно я за.
А раз так, придётся и лечиться забесплатно. И ничего ковидобесы с этим не поделают.
Німеччина припинить виплати невакцинованим на карантині
За сим пока, не хворай.
.
Весной нужно будет вакцинировать снова.
Кабмин продлил действие "зеленых" COVID сертификатов до 365 дней
Китае начали применять ректальный мазок для тестирования на коронавирус
Заместитель заведующего отделением респираторных и инфекционных заболеваний больницы Юань в Пекине Ли Тунцзэн отметил, что такой способ позволяет повысить точность исследований
...
По его словам, исследования показали, что образцы коронавируса сохраняются в прямой кишке и выделениях гораздо дольше, чем в верхних дыхательных путях.
Только дебилы верят всему, что брешут власти.