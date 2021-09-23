COVID-пандемия может завершиться в следующем году, - гендиректор Moderna Бансел
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Генеральный директор компании Moderna, которая производит вакцину против коронавируса, Стефан Бансел заявил, что пандемия COVID-19 закончится в следующем году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если посмотреть на расширение производственных мощностей (по созданию вакцин против коронавируса. - Ред.) за последние шесть месяцев, до середины следующего года должно быть достаточно доз, чтобы все на Земле могли быть привитыми", - отметил он.
По его мнению, через год с сегодняшнего дня жизнь в мире вернется к "нормальной".
В то же время он отметил, что те люди, которые отказываются вакцинироваться, обязательно переболеют COVID-19 и у них выработается природный иммунитет.
"Вы можете вакцинироваться и прожить спокойную зиму. Или вы этого не делаете и рискуете заболеть и, возможно, даже оказаться в больнице", - добавил Бансел.
Пожалуйста, подождите...
А вот при такой концентрации дебилов, как у нас, можно еще много лет раз в полгода локдауны вводить.
Если человека переехал автобус, а потом в больничке он умер от потери крови, то щитают что изза автобуса.
Я написав "після вакцинації", а не "В СЛЕДСТВИЕ".
Конечно я за.
А раз так, придётся и лечиться забесплатно. И ничего ковидобесы с этим не поделают.
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За сим пока, не хворай.
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Весной нужно будет вакцинировать снова.
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...
По его словам, исследования показали, что образцы коронавируса сохраняются в прямой кишке и выделениях гораздо дольше, чем в верхних дыхательных путях.
Только дебилы верят всему, что брешут власти.