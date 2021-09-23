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COVID-пандемия может завершиться в следующем году, - гендиректор Moderna Бансел

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

COVID-пандемия может завершиться в следующем году, - гендиректор Moderna Бансел

Генеральный директор компании Moderna, которая производит вакцину против коронавируса, Стефан Бансел заявил, что пандемия COVID-19 закончится в следующем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если посмотреть на расширение производственных мощностей (по созданию вакцин против коронавируса. - Ред.) за последние шесть месяцев, до середины следующего года должно быть достаточно доз, чтобы все на Земле могли быть привитыми", - отметил он.

По его мнению, через год с сегодняшнего дня жизнь в мире вернется к "нормальной".

В то же время он отметил, что те люди, которые отказываются вакцинироваться, обязательно переболеют COVID-19 и у них выработается природный иммунитет.

"Вы можете вакцинироваться и прожить спокойную зиму. Или вы этого не делаете и рискуете заболеть и, возможно, даже оказаться в больнице", - добавил Бансел.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Тупа маніпуляція, Валєрік. Нічого іншого від ковідо-фашистів очікувати не варто.
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23.09.2021 11:43
+5
Не завершится. Антиваксеры не дадут.
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23.09.2021 11:22
+4
Там, где их меньше 25%, все будет норм.

А вот при такой концентрации дебилов, как у нас, можно еще много лет раз в полгода локдауны вводить.
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23.09.2021 11:24
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Не завершится. Антиваксеры не дадут.
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23.09.2021 11:22 Ответить
Там, где их меньше 25%, все будет норм.

А вот при такой концентрации дебилов, как у нас, можно еще много лет раз в полгода локдауны вводить.
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23.09.2021 11:24 Ответить
Какраз наабарот. Будут продолжать стричь лахау
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23.09.2021 11:25 Ответить
Т.е. ты предлагаешь ввести платное лечение КОВИДа для антиваксеров?
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23.09.2021 11:27 Ответить
Взамен на невыплату в фонд соцстрахования? Согласен.
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23.09.2021 11:28 Ответить
Та и в пенсионный фонд. Антиваксерам пенсия не светит - это как "волгу" в лотерею выиграть.
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23.09.2021 11:30 Ответить
Валєрік, а студенту, який помер після вакцинації, пенсія свєтіла?
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23.09.2021 11:32 Ответить
Если тебя после обеда автобус переедет, будешь всем рассказывать, что обеды вызывают переезжание автобусами? "После" не означает "в следствие".
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23.09.2021 11:35 Ответить
Тупа маніпуляція, Валєрік. Нічого іншого від ковідо-фашистів очікувати не варто.
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23.09.2021 11:43 Ответить
Т.е. ты имеешь доказательства того, что смерть наступила именно В СЛЕДСТВИЕ вакцинации? Можешь их предоставить?
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23.09.2021 11:44 Ответить
А ты имеешь доказательства, что нет?

Если человека переехал автобус, а потом в больничке он умер от потери крови, то щитают что изза автобуса.
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23.09.2021 11:47 Ответить
Ты ж заявил, что студент умер В СЛЕДСТВИЕ вакцинаци, значит тебе и доказывать
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23.09.2021 11:48 Ответить
А я не заявлял. Такшта в лес - это вот туда
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23.09.2021 11:49 Ответить
Именно ты и заявил. А теперь ты же жиденько сливаешься
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23.09.2021 11:50 Ответить
Цытаточку ф студию! Если нет - бегом к логопеду с жалобами на дислексию.
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23.09.2021 11:53 Ответить
Сверху читай - ты приплёл студента в контексте, что вакцинация не дала ему получить пенсию. А теперь, когда тебе предложили обосновать, ты сливаешься
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23.09.2021 11:55 Ответить
Валєра, в тебе з зором проблеми, може то побічна дія вакцини?

Я написав "після вакцинації", а не "В СЛЕДСТВИЕ".
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23.09.2021 12:01 Ответить
Ты счас в этих нервах все свои бото-ники спалишь, ольгинец
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23.09.2021 12:02 Ответить
Це клініка, Валєра. В твоєму випадку вакцина явно пошкодила мозок, чи що там у тебе в голові було.
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23.09.2021 12:07 Ответить
Та не суетись на бутылке, лапоть! Слился ты по полной, да еще и ник свой запасной спалил
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23.09.2021 12:08 Ответить
Валєр, своїм існуванням ти дескридитуєш саму ідею вакцинації. Чи пошкодження мозку в тебе з народження?
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23.09.2021 12:21 Ответить
И снова ты не туда отпетлял, лапоть Ты еще теперь перелогинься и со второго ника начни стросить, а то опять палишься
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23.09.2021 12:23 Ответить
А никому уже пенсия не светит. Ну кроме ментов и депутатов ессно.

Конечно я за.
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23.09.2021 11:33 Ответить
Так не плати
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23.09.2021 11:36 Ответить
Так не могу. Закон есть закон.

А раз так, придётся и лечиться забесплатно. И ничего ковидобесы с этим не поделают.
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23.09.2021 11:45 Ответить
Вот Германия даже интереснее придумала

Німеччина припинить виплати невакцинованим на карантині
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23.09.2021 11:49 Ответить
Ещё аукнется всё это дело ковидобесам. Может прям через 3 дня.

За сим пока, не хворай.
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23.09.2021 11:54 Ответить
И шо там аукнется? За глупость и упоротость антиваксеры таки будут платить - никуда не денутся
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23.09.2021 11:57 Ответить
Чим тебе штрикнули, Валєр? Сереш у коментах наче сільодку молоком запив
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23.09.2021 12:04 Ответить
У тебя ник отклеился, лапоть
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23.09.2021 12:06 Ответить
Боти всюди,Валєр. Галоперидольчіку тобі треба.
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23.09.2021 12:10 Ответить
Та уже не отпетляешь, лапоть! Смирись
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23.09.2021 12:12 Ответить
так воно i так платнe
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23.09.2021 12:05 Ответить
В Германии? Вполне допускаю, что да - антиваксерам там не рады
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23.09.2021 12:07 Ответить
в Украiнi дятлику. в нiмeччинi є мeдстрахiвка. а в Украiнi усe сам нeсeш у лiкарню
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23.09.2021 12:25 Ответить
Тогда проксю смени, лапоть В Украине от КОВИД лечат бесплатно.
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23.09.2021 12:27 Ответить
лапоть пишe на узьком. алe всiх оbзиває лaптями. хоча лапоть i русскiй цe синонiми. когнитивний дисонанс у тebe лапотнiка
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23.09.2021 14:13 Ответить
И только вы, кацапы, пытаетесь использовать языковый вопрос для манипуляций. Нацизм - ваше второе имя
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23.09.2021 14:22 Ответить
лишe узькомозглi намагаються так усe пeрeктутити як ти зараз.
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23.09.2021 16:10 Ответить
Не отпетляешь, лапоть. И яндекс-переводчик тебя не выручит
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23.09.2021 16:12 Ответить
лапоть а ну накакай щe щось на своєм какающєм. ти мнe розважаєш своєю тупорилiстю
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23.09.2021 20:02 Ответить
ну узькомозглому мeнi розказувати що роbити.
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23.09.2021 16:11 Ответить
Вам, кацапам, всегда указывают, что делать
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23.09.2021 16:13 Ответить
№100
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23.09.2021 11:27 Ответить
Я гляжу - тебе нравятся сексуальные путешествия. ПНХ №100.
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23.09.2021 11:29 Ответить
А як бути фармкомпаніям , саме виробництво і збут наладилось
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23.09.2021 11:26 Ответить
китайцы и #уйловцы новый придумают
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23.09.2021 11:37 Ответить
Пандемії не буде, але вірус залишиться.
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23.09.2021 11:28 Ответить
Сказав та й заплакав
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23.09.2021 11:30 Ответить
Десь так і є. Якщо впродовж першого року відсотків 40 українців якось вже набули імунітету, то за другий необхідний для формування колективного імунітету відсоток має назбиратися.
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23.09.2021 11:35 Ответить
А как-же мутированный COVID? Неужели накушались на вакцине?

.
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23.09.2021 11:37 Ответить
В сертификатах вакцинации написано "действует пол-года после второй прививки".
Весной нужно будет вакцинировать снова.
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23.09.2021 11:43 Ответить
И снова антиваксер не сбрешет - памперс не поменяет

Кабмин продлил действие "зеленых" COVID сертификатов до 365 дней
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23.09.2021 12:00 Ответить
От того, что кабмин продлил что произойдёт с теми, кто вакцинировался в течении этих 365 дней?Иммунитет улучшится?Количество антител увеличится?Карма станет лучше?)))
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23.09.2021 12:45 Ответить
А тебя, стало быть, в гугле забанили и ты не в состоянии почитать, как действуют вакцины
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23.09.2021 12:46 Ответить
Да я в курсе, тем более, что все уже многократно говорили, что вакцины действуют полгода. И продлевай действие хоть на 365 дней, хоть на тысячу-лучше не станет.
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23.09.2021 12:54 Ответить
Ты так в курсе, что даже не можешь указать, какие именно вакцины
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23.09.2021 12:56 Ответить
То есть на мой вопрос по сути дела ответить тебе явно нечем. Ну, продолжай колоться, испуганным человеком легче манипулировать.
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23.09.2021 13:01 Ответить
Ты сцишь вакцин, а стрелки переводишь на людей
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23.09.2021 13:03 Ответить
Не нервничай, а готовься, вот тебе свеженьких ньюс.

Китае начали применять ректальный мазок для тестирования на коронавирус
Заместитель заведующего отделением респираторных и инфекционных заболеваний больницы Юань в Пекине Ли Тунцзэн отметил, что такой способ позволяет повысить точность исследований
...
По его словам, исследования показали, что образцы коронавируса сохраняются в прямой кишке и выделениях гораздо дольше, чем в верхних дыхательных путях.
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23.09.2021 13:04 Ответить
Как грится, "у кого что болит" Хочешь себе туда мазок - это тебе на па-рашку
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23.09.2021 13:05 Ответить
Это ж ты боишься страшной ковидлы, а не я. Так что будь готов
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23.09.2021 13:07 Ответить
Тебе только и остаётся, что переводить стрелки От вас, антиваксеров, только и слышно, что вы сците вакцин
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23.09.2021 13:08 Ответить
А ты то что переживаешь?Ты ж вакцинировался, а значит зараза тебе не страшна. Так что лишение анальной девственности тебе вообще мелочь)))
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23.09.2021 13:11 Ответить
Как же вас, кацапов, беспокоит эта ж@пная тема Видимо, годы сидения на бутылке обостряют ваши ощущения
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23.09.2021 13:13 Ответить
Меня должны беспокоить твои возможные будущие ректальные мазки?Насмешил.
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23.09.2021 13:16 Ответить
Ты ж сам, лапоть, поднял вашу любимую ж@пную тему, и теперь сам же пытаешься от нее отпетлять
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23.09.2021 13:18 Ответить
Я поднял?Предъявляй претензии к этому китайцу, это же он заявляет, мол действует по науке и так далее)))
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23.09.2021 13:20 Ответить
Именно ты этот бред сюда притащил. Он тебя тронул за самые глубины твоей кацапской души, которая, как известно, находится в ж@пе
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23.09.2021 13:22 Ответить
И снова ты меня насмешил.
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23.09.2021 13:29 Ответить
Какой-то нервный у тебя смех, неуверенный
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23.09.2021 13:30 Ответить
Ты так говоришь будто самолично наблюдаешь)))
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23.09.2021 13:38 Ответить
Позвони своему семейному врачу и спроси, что пишут в паспорте вакцинации.
Только дебилы верят всему, что брешут власти.
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23.09.2021 12:56 Ответить
И можешь запостить сюда скан паспорта вакцинации, в котором указан срок действия?
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23.09.2021 13:01 Ответить
Закончится то она закончится..ни куда не денется...но стрич купоны с особо перепугаеных это не помешает...достаточно обьявить что раз в год надо вакцинироваться....и они густой толпой повалят...
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23.09.2021 12:06 Ответить
Что интересно, все антивакцинаторы живы до сих пор только потому, что им с рождения и до совершеннолетия сделано десятки различных прививок без ихнего спроса...
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23.09.2021 12:56 Ответить
что... не вышло население Земли оболванить?
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23.09.2021 15:10 Ответить
 
 