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Новини Політика України
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ВР (11782) Стефанчук Руслан (654)

Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту. ВІДЕО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту. ВІДЕО (оновлено)

Верховна Рада не підтримала відсторонення першого віцеспікера Руслана Стефанчук від ведення засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За рішення про відсторонення Стефанчука - 61 народний депутат.

Після цього перший віцеспікер продовжив вести засідання ВРУ.

Депутати зайняли свої місця і приступили до постатейного голосування за законопроєкт про деолігархізацію.

Також читайте: "ЄС" і "Голос" вимагають відсторонити головуючого на засіданні Ради Стефанчука

Під час голосування біля Стефанчука стоять депутати "ЄС" Ірина Геращенко та Микола Княжицький. Під час того, як колеги натискали кнопки, вони кричать: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Автор: Анастасія Потіха
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Извращенцы - хотят и дальше смотреть на отэтаот
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23.09.2021 13:29 Відповісти
Поря бы уже начинать настоящий бой с зелеными последователями овощных депутатов

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23.09.2021 13:36 Відповісти
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23.09.2021 13:38 Відповісти
Результат зомбування мізків наріду серіалом "скоти". Вся влада у "ворогів народу". Закони України не для них. БеспреДел, у всьому своєму пліснявому потворстві.

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23.09.2021 13:43 Відповісти
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23.09.2021 13:44 Відповісти
Какая отвратительная рожа у этой свиноматки
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23.09.2021 13:52 Відповісти
сколько комбикорма нужно на прокорм?
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23.09.2021 14:31 Відповісти
 
 