Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту. ВІДЕО (оновлено)

Верховна Рада не підтримала відсторонення першого віцеспікера Руслана Стефанчук від ведення засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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За рішення про відсторонення Стефанчука - 61 народний депутат.

Після цього перший віцеспікер продовжив вести засідання ВРУ.

Депутати зайняли свої місця і приступили до постатейного голосування за законопроєкт про деолігархізацію.

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Під час голосування біля Стефанчука стоять депутати "ЄС" Ірина Геращенко та Микола Княжицький. Під час того, як колеги натискали кнопки, вони кричать: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".