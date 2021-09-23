Корнієнко про те, чому Разумкова не покликали до Трускавця: Це не весілля. Спецзапрошень не буде
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На нараду в Трускавці "слуги народу" не готуватимуть спецзапрошень.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.
За його словами, запрошення на цю робочу нараду буде у відповідній формі. Відповідаючи на запитання, чому туди поки не запросили спікера Дмитра Разумкова, нардеп зазначив: "Засідання фракції в Трускавці - це не весілля".
"Ми будемо формально і неформально запрошувати всіх, кого вважаємо за необхідне там бачити: це Кабмін, це силовики. І, якщо не буде накладок у пана спікера, можливо, теж відправимо йому запрошення. Але я знаю, що є делегація міжпарламентська, здається, до Варшави, в ці самі дати", - сказав Корнієнко у відповідь на заяву Разумкова про те, що його не запросили на засідання фракції в Трускавці.
Будь ласка, зачекайте...
Борьба за роль жены зеледента продолжается...
Спецприглашений не будет
.. Источник: https://censor.net/ru/n3290 024
Він же "упирається" і "хотєлки "жОПи" виконувать беззаперечно не хоче - регламентом і процедурою прикривається!
ничего подозрительного, дадада
и не хочет яшкаца с этими покойниками в верховной зраде.