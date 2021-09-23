Корнієнко про те, чому Разумкова не покликали до Трускавця: Це не весілля. Спецзапрошень не буде

На нараду в Трускавці "слуги народу" не готуватимуть спецзапрошень.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.

За його словами, запрошення на цю робочу нараду буде у відповідній формі. Відповідаючи на запитання, чому туди поки не запросили спікера Дмитра Разумкова, нардеп зазначив: "Засідання фракції в Трускавці - це не весілля".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Разумков заявив, що його не запрошували на нараду "Слуги народу" в Трускавець. ВIДЕО

"Ми будемо формально і неформально запрошувати всіх, кого вважаємо за необхідне там бачити: це Кабмін, це силовики. І, якщо не буде накладок у пана спікера, можливо, теж відправимо йому запрошення. Але я знаю, що є делегація міжпарламентська, здається, до Варшави, в ці самі дати", - сказав Корнієнко у відповідь на заяву Разумкова про те, що його не запросили на засідання фракції в Трускавці.