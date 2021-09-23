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Корнієнко про те, чому Разумкова не покликали до Трускавця: Це не весілля. Спецзапрошень не буде

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про те, чому Разумкова не покликали до Трускавця: Це не весілля. Спецзапрошень не буде

На нараду в Трускавці "слуги народу" не готуватимуть спецзапрошень.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.

За його словами, запрошення на цю робочу нараду буде у відповідній формі. Відповідаючи на запитання, чому туди поки не запросили спікера Дмитра Разумкова, нардеп зазначив: "Засідання фракції в Трускавці - це не весілля".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Разумков заявив, що його не запрошували на нараду "Слуги народу" в Трускавець. ВIДЕО

"Ми будемо формально і неформально запрошувати всіх, кого вважаємо за необхідне там бачити: це Кабмін, це силовики. І, якщо не буде накладок у пана спікера, можливо, теж відправимо йому запрошення. Але я знаю, що є делегація міжпарламентська, здається, до Варшави, в ці самі дати", - сказав Корнієнко у відповідь на заяву Разумкова про те, що його не запросили на засідання фракції в Трускавці.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
А корабельную сосну бабу да, бабу да - Аллахвердиеву пригласят?

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23.09.2021 15:22
+14
Так если это не свадьба, зачем тогда стадом депутатов мотаться за непонятные деньги по курортам и шептаться там по закоулкам?... Сядьте в Раде и всё решите, к чему этот цирк?
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23.09.2021 15:29
+10
Для беспорядочних з безтабу.
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23.09.2021 15:28
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А корабельную сосну бабу да, бабу да - Аллахвердиеву пригласят?

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23.09.2021 15:22 Відповісти
да пригласят
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23.09.2021 15:25 Відповісти
А на день незалежности на концерт некого бакачелли были спецпреглашения для шлюх нарита..
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23.09.2021 15:45 Відповісти
-- Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет! Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю, и этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что он... Ну! Довольно, товарищ! Одно из двух: или вы сейчас же отправитесь к "Цветнику" и приносите к вечеру десять рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров.(с)
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23.09.2021 16:10 Відповісти
это не свадьба..а место для коротких связей..
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23.09.2021 15:23 Відповісти
Для беспорядочних з безтабу.
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23.09.2021 15:28 Відповісти
Так если это не свадьба, зачем тогда стадом депутатов мотаться за непонятные деньги по курортам и шептаться там по закоулкам?... Сядьте в Раде и всё решите, к чему этот цирк?
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23.09.2021 15:29 Відповісти
"Заседание фракции в Трускавце - это не свадьба"

Борьба за роль жены зеледента продолжается...
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23.09.2021 15:33 Відповісти
У Януковіча була Йолка, а цей - Йолк корабельний))
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23.09.2021 15:52 Відповісти
Что характерно: в обоих случаях определяющим признаком является зеленый цвет.
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23.09.2021 16:00 Відповісти
корабельный сосун...
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23.09.2021 15:35 Відповісти
снято сегодня в раде

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23.09.2021 15:35 Відповісти
Пора уже в Раде устроить кровавую баню. Нужно Савченко с Рубаном активизировать
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23.09.2021 15:42 Відповісти
Корниенко о неприглашении Разумкова в Трускавец: Это не свадьба. Ето сходняк
Спецприглашений не будет
.. Источник: https://censor.net/ru/n3290 024
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23.09.2021 15:38 Відповісти
А "сходняк" буде на тему : "Як скинуть Разумкова! "
Він же "упирається" і "хотєлки "жОПи" виконувать беззаперечно не хоче - регламентом і процедурою прикривається!
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23.09.2021 15:59 Відповісти
Та пофіг на цього хитрозробленого малороса.
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23.09.2021 16:42 Відповісти
В том-то і справа що він "хитрозроблений" - коли народ на Майдані буде вішать "ЗЕбілів", Разумков не хоче повиснуть поряд Саме тому він старається діять в рамках своїх повноважень і не зловживать ними відкрито
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23.09.2021 16:47 Відповісти
Спецприглашений не будет, пусть идет в кассу и сам берет билет в цирк.
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23.09.2021 15:44 Відповісти
Щось дуже підозріло зелена шобла робить Дімочці анафему. Сьогодні кожен, хто тицяє зеленим дулі, отримує бали і ріст рейтингу. Чи не спецоперація це "Наступник"? Коли зашкварений шпигун Зєля на дострокових передасть булаву ще не зашквареному шпигуну Дімочці? Хоча Дімочка - риг з початків, якщо хто не знає
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23.09.2021 15:50 Відповісти
первого номера в партии не пригласили на заседание фракции.
ничего подозрительного, дадада
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23.09.2021 16:49 Відповісти
Я согласен спредыдушим отписувачем,что Разумков умный спикер
и не хочет яшкаца с этими покойниками в верховной зраде.
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23.09.2021 19:00 Відповісти
 
 